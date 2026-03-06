Slováci si v kinách obľúbili nový horor, jeho tržby presiahli 60-tisíc. Podľa niektorých je už zbytočný

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Filmové rebríčky
Nepekných ohlasov sa dočkala aj herečka Courtney Cox.

Medzi najnavštevovanejšími titulmi v slovenských kinách nájdeme pestrý výber titulov. A opäť sa ukázalo, že ľudia milujú horory a sú pre nich na strieborných plátnach lákadlom. 

Našim kinám už nejaký ten týždeň dominujú nové Búrlivé výšiny. Podľa najnovšie zverejnených údajov Únie filmových distribútorov sa tržby tohto filmu na Slovensku vyšplhali už na takmer pol milióna eur. Celosvetovo sa toto číslo blíži k 200 miliónom dolárov (cez 1,7 milióna eur). V závese sa nachádza horor Vreskot 7, ktorý mal premiéru len minulý týždeň.

Viac z témy Filmové rebríčky:
1.
Spôsobil obrovský ošiaľ: Nový film o Karolovi Duchoňovi zaplnil amfiteátre. Viaceré kiná pridávajú mimoriadne projekcie
2.
Legendárny film, na ktorý sme čakali 5 rokov, pobláznil celý svet: Za jeden víkend zarobil šialených 300 miliónov
3.
Príbeh, na ktorom sme vyrástli, sa vrátil na plátna: V kinách láme rekordy, za jeden víkend zarobil šialených 300 miliónov eur
Zobraziť všetky články (24)

Pritiahol ľudí do kín na Slovensku, aj po celom svete

Počas prvých dní si ho u nás pozrelo takmer 8-tisíc divákov a jeho tržby presiahli 60-tisíc eur. Čo sa týka celosvetových tržieb, podľa dát Box Office sa pohybujú na úrovni 110 miliónov dolárov (necelých 100 miliónov eur).

V novinke sa opäť vracia Sidney Prescott (Neve Campbell), ktorá sa stiahla do tichého mestečka. No aj tam si ju nájde nový vrah v maske Ghostface, ktorý si zaumieni pripraviť o život jej dcéru.

Foto: MovieStillsDB

Na ČSFD svieti snímke hodnotenie 63 % a na portáli IMDb 5,9/10. Kým niektorí diváci vo svojich recenziách neskrývajú nadšenie, ďalší sa zamýšľajú nad tým, či táto kultová franšíza skutočne potrebovala ďalšiu, už siedmu časť.

„Už od dvojky sa človek nevie zbaviť pocitu, že to vzniká hlavne pre udržanie kultového statusu celej franšízy, než pre potrebu čokoľvek rozprávať,“ zhodnotil jeden z nich. „Prišiel ten čas. Vreskot je moja obľúbená séria a som ochotný im naozaj veľa odpustiť… Ale tento diel je slabý vo viacerých ohľadoch a musím mu odpustiť strašne veľa, aby som nemusel klesnúť pod priemer,“ vyjadril svoj názor ďalší sklamaný divák.

No ozvali sa aj skalní fanúšikovia, ktorí Vreskot 7 hodnotia priam perfektne a tešia sa na prípadné ďalšie pokračovanie. „Návrat Neve Campbell, ktorá aj v tomto veku vyzerá stále luxusne, je epický. Ja som veľmi spokojný a dúfam vo Vreskot 8, ktorý priamo bude nadväzovať s týmto dielom,“ zhodnotil jeden z viacerých s týmto názorom.

Foto: MovieStillsDB

Kritika Courtney Cox

Niektorí sa nevyhli ani hodnoteniu špecifických detailov, ktoré im prekážali. „Sidney Prescott už konečne po 30 rokoch zostarla, ale Courtney Cox ako reportérka Gale zostáva stále neporušená,“ objavilo sa v recenziách.

Diskusií o vzhľade Courtney Cox, ktorá okrem iného stvárnila aj Monicu Geller v Priateľoch, sa za posledné roky objavilo mnoho. Dokonca sama prezradila, ktoré plastické operácie ľutuje najviac.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Filmový kritik odporúča: Český seriál o sériovom vrahovi vás pohltí. Chvália ho aj diváci

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac