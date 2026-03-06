Slováci si v kinách obľúbili nový horor, jeho tržby presiahli 60-tisíc. Podľa niektorých je už zbytočný

Medzi najnavštevovanejšími titulmi v slovenských kinách nájdeme pestrý výber titulov. A opäť sa ukázalo, že ľudia milujú horory a sú pre nich na strieborných plátnach lákadlom.
Našim kinám už nejaký ten týždeň dominujú nové Búrlivé výšiny. Podľa najnovšie zverejnených údajov Únie filmových distribútorov sa tržby tohto filmu na Slovensku vyšplhali už na takmer pol milióna eur. Celosvetovo sa toto číslo blíži k 200 miliónom dolárov (cez 1,7 milióna eur). V závese sa nachádza horor Vreskot 7, ktorý mal premiéru len minulý týždeň.
Pritiahol ľudí do kín na Slovensku, aj po celom svete
Počas prvých dní si ho u nás pozrelo takmer 8-tisíc divákov a jeho tržby presiahli 60-tisíc eur. Čo sa týka celosvetových tržieb, podľa dát Box Office sa pohybujú na úrovni 110 miliónov dolárov (necelých 100 miliónov eur).
V novinke sa opäť vracia Sidney Prescott (Neve Campbell), ktorá sa stiahla do tichého mestečka. No aj tam si ju nájde nový vrah v maske Ghostface, ktorý si zaumieni pripraviť o život jej dcéru.
Na ČSFD svieti snímke hodnotenie 63 % a na portáli IMDb 5,9/10. Kým niektorí diváci vo svojich recenziách neskrývajú nadšenie, ďalší sa zamýšľajú nad tým, či táto kultová franšíza skutočne potrebovala ďalšiu, už siedmu časť.
„Už od dvojky sa človek nevie zbaviť pocitu, že to vzniká hlavne pre udržanie kultového statusu celej franšízy, než pre potrebu čokoľvek rozprávať,“ zhodnotil jeden z nich. „Prišiel ten čas. Vreskot je moja obľúbená séria a som ochotný im naozaj veľa odpustiť… Ale tento diel je slabý vo viacerých ohľadoch a musím mu odpustiť strašne veľa, aby som nemusel klesnúť pod priemer,“ vyjadril svoj názor ďalší sklamaný divák.
No ozvali sa aj skalní fanúšikovia, ktorí Vreskot 7 hodnotia priam perfektne a tešia sa na prípadné ďalšie pokračovanie. „Návrat Neve Campbell, ktorá aj v tomto veku vyzerá stále luxusne, je epický. Ja som veľmi spokojný a dúfam vo Vreskot 8, ktorý priamo bude nadväzovať s týmto dielom,“ zhodnotil jeden z viacerých s týmto názorom.
Kritika Courtney Cox
Niektorí sa nevyhli ani hodnoteniu špecifických detailov, ktoré im prekážali. „Sidney Prescott už konečne po 30 rokoch zostarla, ale Courtney Cox ako reportérka Gale zostáva stále neporušená,“ objavilo sa v recenziách.
Diskusií o vzhľade Courtney Cox, ktorá okrem iného stvárnila aj Monicu Geller v Priateľoch, sa za posledné roky objavilo mnoho. Dokonca sama prezradila, ktoré plastické operácie ľutuje najviac.
