Našli sme horor, ktorého sa Slováci boja ako čert kríža. Nebudete ho chcieť vidieť znova

Sledovanie filmov v nás dokáže vyvolať najrôznejšie pocity a odpútať nás od reality. Preto sa tešia obľube komédie alebo romantické filmy. V mnohom sa s nimi vieme stotožniť a prežiť lásku či zábavné situácie spolu s hlavnými hrdinami. S kým ale nechceme mať veľa spoločného, sú jednoznačne postavy v hororoch. Napriek tomu ich neraz sledujeme so zatajeným dychom a neuveriteľne nás lákajú.
Filmová databáza ČSFD priniesla zoznam filmov, ktoré Slovákov a Čechov najviac vydesili a všetky snímky, ktoré sa dostali do prvej desiatky, vám môžeme tiež len odporučiť.
Niektoré scény už nikdy nedostanete z hlavy
Poďme však od začiatku. Na treťom mieste sa umiestnil legendárny Kruh z roku 2002, na ktorom ak ste vyrastali, tak vás s najväčšou pravdepodobnosťou desí dodnes. My si pamätáme, ako sme ho pozerali potajomky a niektoré jeho scény nás ešte dlho mátali. Hlavnou hrdinkou je novinárka Rachel, ktorá si pustí videokazetu, ktorá má údajne na svedomí niekoľko ľudských životov. Následne na to dostane strašidelný telefonát a zostáva jej len 7 dní na to, aby záhadu rozlúštila.
Druhá priečka patrí hororovej snímke Sinister, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2012. Postava spisovateľa Ellisona Oswalta sa rozhodne prísť na koreň tajomných vrážd, ktoré si prehrá zo starých kotúčov nájdených na povale. Zisťuje, že majú dočinenia s nadprirodzenou bytosťou.
Za film, ktorý vydesil divákov absolútne najviac, bol korunový V zajatí démonov z roku 2013, v ktorého centre stoja vyšetrovatelia paranormálnych javov Ed a Lorraine Warrenovci. Manželia zasvätili svoj život boju s temnými silami, no neraz sa popritom dostávajú do ohrozenia.
V prvej desiatke filmov tohto rebríčka nechýba ani snímka Insidious, ktorú režíroval James Wan, tvorca V zajatí démonov alebo Exorcista. Ak ste ju videli, tak pravdepodobne veľmi dobre viete, kvôli ktorým strašidelným momentom sa v rebríčku ocitla.
Zoznam 10 filmov, ktoré Slovákov a Čechov vydesili najviac
- V zajatí démonov/The Conjuring
- Sinister
- Kruh/The Ring
- Záhada Blair Witch/The Blair Witch Project
- Osvietenie/The Shining
- Votrelec/Alien
- Insidious
- Vec/The Thing
- REC
- Exorcista/The Exorcist
