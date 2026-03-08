Našli sme horor, ktorého sa Slováci boja ako čert kríža. Nebudete ho chcieť vidieť znova

Stal sa však kultovým.

Sledovanie filmov v nás dokáže vyvolať najrôznejšie pocity a odpútať nás od reality. Preto sa tešia obľube komédie alebo romantické filmy. V mnohom sa s nimi vieme stotožniť a prežiť lásku či zábavné situácie spolu s hlavnými hrdinami. S kým ale nechceme mať veľa spoločného, sú jednoznačne postavy v hororoch. Napriek tomu ich neraz sledujeme so zatajeným dychom a neuveriteľne nás lákajú. 

Filmová databáza ČSFD priniesla zoznam filmov, ktoré Slovákov a Čechov najviac vydesili a všetky snímky, ktoré sa dostali do prvej desiatky, vám môžeme tiež len odporučiť.

Niektoré scény už nikdy nedostanete z hlavy

Poďme však od začiatku. Na treťom mieste sa umiestnil legendárny Kruh z roku 2002, na ktorom ak ste vyrastali, tak vás s najväčšou pravdepodobnosťou desí dodnes. My si pamätáme, ako sme ho pozerali potajomky a niektoré jeho scény nás ešte dlho mátali. Hlavnou hrdinkou je novinárka Rachel, ktorá si pustí videokazetu, ktorá má údajne na svedomí niekoľko ľudských životov. Následne na to dostane strašidelný telefonát a zostáva jej len 7 dní na to, aby záhadu rozlúštila.

Druhá priečka patrí hororovej snímke Sinister, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2012. Postava spisovateľa Ellisona Oswalta sa rozhodne prísť na koreň tajomných vrážd, ktoré si prehrá zo starých kotúčov nájdených na povale. Zisťuje, že majú dočinenia s nadprirodzenou bytosťou.

Záber zo snímky V zajatí démonov, foto: MovieStillsDB

Za film, ktorý vydesil divákov absolútne najviac, bol korunový V zajatí démonov z roku 2013, v ktorého centre stoja vyšetrovatelia paranormálnych javov Ed a Lorraine Warrenovci. Manželia zasvätili svoj život boju s temnými silami, no neraz sa popritom dostávajú do ohrozenia.

V prvej desiatke filmov tohto rebríčka nechýba ani snímka Insidious, ktorú režíroval James Wan, tvorca V zajatí démonov alebo Exorcista. Ak ste ju videli, tak pravdepodobne veľmi dobre viete, kvôli ktorým strašidelným momentom sa v rebríčku ocitla.

Zoznam 10 filmov, ktoré Slovákov a Čechov vydesili najviac

  1. V zajatí démonov/The Conjuring
  2. Sinister
  3. Kruh/The Ring
  4. Záhada Blair Witch/The Blair Witch Project
  5. Osvietenie/The Shining
  6. Votrelec/Alien
  7. Insidious
  8. Vec/The Thing
  9. REC
  10. Exorcista/The Exorcist
