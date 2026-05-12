Už sa to deje, cestujúci majú smolu: Ryanair ohlásil veľké škrty, ruší sa obrovské množstvo letov

Cestovanie do jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Európy sa môže v najbližších mesiacoch výrazne skomplikovať. Ryanair oznámil rozsiahle škrty letov, ktoré zasiahnu viacero veľkých letísk a z ponuky odstránia státisíce miest pre cestujúcich.
Írska nízkonákladovka oznámila, že počas zimnej sezóny zruší približne 700-tisíc miest na letoch, čo predstavuje takmer polovicu jej kapacity v krajine. Zmeny zasiahnu Atény, Solún aj Krétu. Informoval o tom britský denník The Sun. Ryanair zároveň potvrdil, že zatvorí svoju základňu v Solúne a obmedzí lety do Atén. Zrušené budú aj mimosezónne spojenia do miest Chania a Heraklion na Kréte. Celkovo skončí 12 leteckých trás.
Grécke letiská sú podľa Ryanairu príliš drahé
Letecká spoločnosť tvrdí, že za rozhodnutím stoja rastúce letiskové poplatky. Podľa Ryanairu sa grécke letiská mimo hlavnej turistickej sezóny stávajú pre nízkonákladové aerolinky čoraz menej atraktívne. Obchodný riaditeľ spoločnosti Jason McGuinness kritizoval najmä prevádzkovateľa Fraport Greece, ktorý spravuje viacero gréckych letísk.
„Od roku 2019 vzrástli letiskové poplatky o 66 percent. Výsledkom bude menej dostupných leteniek a zásah do celoročného turizmu,“ uviedol. Podľa Ryanairu Grécko nedokázalo vytvoriť také podmienky ako iné krajiny, ktoré podporili leteckú dopravu nižšími poplatkami či daňovými úľavami.
Lietadlá presunú do Albánska aj Švédska
Spoločnosť zároveň oznámila, že časť lietadiel presunie do iných európskych krajín. Nové kapacity majú smerovať najmä do Albánska, regionálnych častí Talianska a do Švédska. Nie je to pritom prvý raz, čo Ryanair výrazne obmedzuje svoje linky v Európe.
Minulý rok zrušil približne dva milióny miest na letoch do Španielska. Skončili napríklad všetky spojenia do Tenerife North, Santiaga de Compostela, Viga, Jerezu či Valladolidu. V marci aerolinka úplne prestala lietať aj na Azory, ktoré bývajú označované ako európsky Havaj.
Nahlásiť chybu v článku