Jazykovedný ústav vtipne reaguje na kauzu „langoš“: Vylepšuje webový nástroj. Zmeny chystá aj finančná správa

Foto: Facebook/Langoše Kvetoslavov,Marek Lackovič

Nina Malovcová
Mastná pokuta za mastné občerstvenie stále rezonuje internetom.

Pokuta za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bločku stále rezonuje internetom. Po prípade predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal od finančnej správy sankciu 1 500 eur, sa ozval aj Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Na sociálnej sieti zverejnil príspevok, ktorý je jasnou reakciou na medializovanú kauzu. 

Na prípad ako prvá upozornila STVR, pričom finančná správa následne vysvetlila, že podnikateľ dostal pokutu vo výške 1 500 eur za to, že jeho pokladnica neumožňovala tlač všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane interpunkčných znamienok, hoci v slove „langos“ chýbala diakritika a nie interpunkcia. Finančná správa zároveň avizovala pokračovanie kontrol aj v ďalších prevádzkach.

To, ako vyzeral doklad, pre ktorý bola stánku udelená pokuta, si môžete prečítať tu.

Prípad sa medzitým stal jednou z najdiskutovanejších tém posledných dní. Na sociálnych sieťach sa šírili satiristické obrázky aj výzvy na podporu prevádzky. Do Kvetoslavova dokonca prišli aj viacerí opoziční politici a z malej „langošárne“ sa stal symbol diskusie o primeranosti pokút pre podnikateľov.

Jazykovedný ústav ukázal vlastné riešenie

Jazykovedný ústav predstavil vylepšenú verziu svojho online nástroja na rekonštrukciu diakritiky slovenského textu. V príspevku zároveň zdôraznil, že nástroj môže pomôcť nielen verejnosti, ale aj štátnym inštitúciám.

„Vylepšili sme náš webový nástroj na rekonštrukciu diakritiky slovenského textu. Klasický starý dobrý n-gramový jazykový model, žiadna umelá inteligencia. Vhodné pre školákov, laickú a odbornú verejnosť, aj pre orgány štátnej správy,“ napísal ústav.

K príspevku pridal aj konkrétnu ukážku fungovania systému.  Vetou „Poprosim jeden langos s kecupom“ demonštroval, ako nástroj automaticky doplní diakritiku a upraví text na správny tvar „Poprosím jeden langoš s kečupom“.

Príspevok začal na sociálnych sieťach okamžite zbierať reakcie. Viacerí používatelia ho spájali práve s medializovaným prípadom predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý v posledných dňoch vyvolal rozsiahlu diskusiu o primeranosti pokút.

Finančná správa priznáva problém v zákone

Finančná správa vo štvrtok oznámila, že pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Podľa prezidenta FS Jozefa Kissa by sa malo lepšie rozlišovať medzi závažnými a menej závažnými porušeniami zákona.

Aj medializovaný prípad z Kvetoslavova podľa neho ukázal, že súčasné pravidlá nastavené ešte v roku 2008 majú nedostatky a v praxi môžu pôsobiť neprimerane. „Je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mäkčene, čiarky, dĺžne alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur,“ uviedol Jozef Kiss.

Reprofoto: Facebook/Demokrati 2023, Ilustračná foto: TASR – Martin Baumann

Zároveň však zdôraznil, že kontrolovaný subjekt podľa finančnej správy zákon porušil, keďže pokladničný doklad nespĺňal viaceré požadované náležitosti. „Či je pokuta, ktorá bola uložená vo vzťahu k tomu, aký priestupok to bol, adekvátna, to je naozaj na diskusiu. Ale v zákone je to dnes striktne dané, minimálna pokuta je 1500 eur,“ povedal prezident FS.

Kontrola v prevádzke podľa neho stále pokračuje. Finančná správa preveruje aj ďalšie možné pochybenia vrátane správnosti zasielania údajov z registračnej pokladnice do systému FS či správneho zatrieďovania položiek do sadzieb DPH. Kiss zároveň uviedol, že ak by sa počas odvolacieho konania preukázali procesné pochybenia zo strany kontrolórov, finančná správa môže rozhodnutie zrušiť.

Finančná správa hovorí aj o vyhrážkach

Finančná správa zároveň informovala, že po medializácii prípadu zaznamenala vulgárne a agresívne správy adresované inštitúcii aj jej zamestnancom. Niektoré podľa nej obsahovali vyhrážky ublížením na zdraví či smrťou. Inštitúcia zdôraznila, že jej pracovníci pri kontrolách postupujú v súlade s platnou legislatívou a osobné útoky na zamestnancov považuje za neprípustné.

„Je neprípustné, aby zamestnanci štátu čelili osobným útokom, nenávisti či vyhrážkam za výkon svojich zákonných kompetencií alebo kvôli politickým ambíciám niektorých jednotlivcov,“ uviedla finančná správa. Zároveň dodala, že v prípade potreby bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní na ochrane svojich pracovníkov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Predajca langošov dostal vysokú pokutu: Dôvod baví ľudí na internete. Pýtajú sa, či je to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac