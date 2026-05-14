Jazykovedný ústav vtipne reaguje na kauzu „langoš“: Vylepšuje webový nástroj. Zmeny chystá aj finančná správa

Pokuta za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bločku stále rezonuje internetom. Po prípade predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal od finančnej správy sankciu 1 500 eur, sa ozval aj Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Na sociálnej sieti zverejnil príspevok, ktorý je jasnou reakciou na medializovanú kauzu.
Na prípad ako prvá upozornila STVR, pričom finančná správa následne vysvetlila, že podnikateľ dostal pokutu vo výške 1 500 eur za to, že jeho pokladnica neumožňovala tlač všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane interpunkčných znamienok, hoci v slove „langos“ chýbala diakritika a nie interpunkcia. Finančná správa zároveň avizovala pokračovanie kontrol aj v ďalších prevádzkach.
To, ako vyzeral doklad, pre ktorý bola stánku udelená pokuta, si môžete prečítať tu.
Prípad sa medzitým stal jednou z najdiskutovanejších tém posledných dní. Na sociálnych sieťach sa šírili satiristické obrázky aj výzvy na podporu prevádzky. Do Kvetoslavova dokonca prišli aj viacerí opoziční politici a z malej „langošárne“ sa stal symbol diskusie o primeranosti pokút pre podnikateľov.
Jazykovedný ústav ukázal vlastné riešenie
Jazykovedný ústav predstavil vylepšenú verziu svojho online nástroja na rekonštrukciu diakritiky slovenského textu. V príspevku zároveň zdôraznil, že nástroj môže pomôcť nielen verejnosti, ale aj štátnym inštitúciám.
„Vylepšili sme náš webový nástroj na rekonštrukciu diakritiky slovenského textu. Klasický starý dobrý n-gramový jazykový model, žiadna umelá inteligencia. Vhodné pre školákov, laickú a odbornú verejnosť, aj pre orgány štátnej správy,“ napísal ústav.
K príspevku pridal aj konkrétnu ukážku fungovania systému. Vetou „Poprosim jeden langos s kecupom“ demonštroval, ako nástroj automaticky doplní diakritiku a upraví text na správny tvar „Poprosím jeden langoš s kečupom“.
Príspevok začal na sociálnych sieťach okamžite zbierať reakcie. Viacerí používatelia ho spájali práve s medializovaným prípadom predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý v posledných dňoch vyvolal rozsiahlu diskusiu o primeranosti pokút.
Finančná správa priznáva problém v zákone
Finančná správa vo štvrtok oznámila, že pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Podľa prezidenta FS Jozefa Kissa by sa malo lepšie rozlišovať medzi závažnými a menej závažnými porušeniami zákona.
Aj medializovaný prípad z Kvetoslavova podľa neho ukázal, že súčasné pravidlá nastavené ešte v roku 2008 majú nedostatky a v praxi môžu pôsobiť neprimerane. „Je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mäkčene, čiarky, dĺžne alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur,“ uviedol Jozef Kiss.
Zároveň však zdôraznil, že kontrolovaný subjekt podľa finančnej správy zákon porušil, keďže pokladničný doklad nespĺňal viaceré požadované náležitosti. „Či je pokuta, ktorá bola uložená vo vzťahu k tomu, aký priestupok to bol, adekvátna, to je naozaj na diskusiu. Ale v zákone je to dnes striktne dané, minimálna pokuta je 1500 eur,“ povedal prezident FS.
Kontrola v prevádzke podľa neho stále pokračuje. Finančná správa preveruje aj ďalšie možné pochybenia vrátane správnosti zasielania údajov z registračnej pokladnice do systému FS či správneho zatrieďovania položiek do sadzieb DPH. Kiss zároveň uviedol, že ak by sa počas odvolacieho konania preukázali procesné pochybenia zo strany kontrolórov, finančná správa môže rozhodnutie zrušiť.
Finančná správa hovorí aj o vyhrážkach
Finančná správa zároveň informovala, že po medializácii prípadu zaznamenala vulgárne a agresívne správy adresované inštitúcii aj jej zamestnancom. Niektoré podľa nej obsahovali vyhrážky ublížením na zdraví či smrťou. Inštitúcia zdôraznila, že jej pracovníci pri kontrolách postupujú v súlade s platnou legislatívou a osobné útoky na zamestnancov považuje za neprípustné.
„Je neprípustné, aby zamestnanci štátu čelili osobným útokom, nenávisti či vyhrážkam za výkon svojich zákonných kompetencií alebo kvôli politickým ambíciám niektorých jednotlivcov,“ uviedla finančná správa. Zároveň dodala, že v prípade potreby bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní na ochrane svojich pracovníkov.
