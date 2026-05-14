Barbora Švidraňová má za sebou ďalší míľnik. Vrásky by za mladší vek nemenila, jej slová motivujú ženy

Starnutie býva témou, o ktorej mnohé ženy hovoria s obavami. Čoraz viac známych tvárí však ukazuje, že pribúdajúce roky nemusia znamenať stratu, ale naopak väčšiu slobodu, istotu a pokoj v sebe samej.
Speváčka, bývalá herečka a mama syna Barbora Švidraňová oslávila 38. narodeniny. Pri tejto príležitosti napísala na Instagrame pár úprimných slov o tom, ako dnes vníma svoj vek, životné skúsenosti aj všetko, čo má za sebou. Priznala, že čas sa na nej už podpisuje, no ani jednu vrásku by nevymenila za nižší vek ani za možnosť vrátiť ho späť.
Roky podľa nej prinášajú väčšiu slobodu
Barbora sa v narodeninovom príspevku zamyslela nad tým, čo jej pribúdajúce roky priniesli. Namiesto vzhľadu riešila najmä vnútorný pokoj a pocit slobody, ktorý prichádza vo chvíli, keď človek prestane žiť podľa očakávaní druhých. „Vitaj 38. Hoci sa už na mne podpisuje čas, gravitácia a všelijaké neblahé skúsenosti, nevymenila by som ani jednu vrásku za nižší vek alebo vrátenie času. Ani náhodou!“ napísala.
Priznala tiež, že zrenie jej prinieslo väčší pokoj a odstup od očakávaní okolia. Omnoho viac sa dnes sústreďuje na to, či je spokojná sama so sebou a či jej život zostáva v súlade s vlastnými hodnotami.
„Krása zrenia je v tom, že máte čím ďalej tým viac p*tchi, kto si čo o vás myslí a či treba vyhovieť očakávaniam druhých. Viac sa sústredíte na to, čo sa deje vnútorne a či vy samy ste spokojné s tým, či to súladí s vaším konaním a hodnotami. Je to čarovné sa takto oslobodiť,“ odkázala svojim sledovateľkám.
