Tržby dosiahli takmer milión. Film, na ktorý sme čakali 20 rokov, má v našich kinách úspech

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Filmové rebríčky
Niektorí sa dobre bavia, iní zostali sklamaní.

Pre milovníkov romantických komédií bol Diabol nosí Pradu 2 (The Devil Wears Prada 2) jedným z najočakávanejších filmov roka. Pokračovania kultovej snímky sme sa dočkali po takmer 20 rokoch a do kina pritiahlo množstvo divákov, a to aj u nás na Slovensku. 

Ako ukazujú dáta ÚFD, snímku od jej premiéry videlo v našich kinách viac ako 114-tisíc divákov a jej tržby dosiahli 960-tisíc eur. Celosvetovo tržby filmu Diabol nosí Pradu 2 prekročili 430 miliónov dolárov (približne 366 miliónov eur).

Viac z témy Filmové rebríčky:
1.
Našli sme horor, ktorého sa Slováci boja ako čert kríža. Nebudete ho chcieť vidieť znova
2.
Slováci si v kinách obľúbili nový horor, jeho tržby presiahli 60-tisíc. Podľa niektorých je už zbytočný
3.
Spôsobil obrovský ošiaľ: Nový film o Karolovi Duchoňovi zaplnil amfiteátre. Viaceré kiná pridávajú mimoriadne projekcie
Zobraziť všetky články (25)

Čo sa týka hodnotení, môžeme ich označiť za priemerné. Na ČSFD snímke svieti 65 %, na IMDb dosiahla rating 6,8/10 a podľa Rotten Tomatoes ju odporúča 79 % kritikov.

Nie každému je po chuti

Kým mnohí skalní fanúšikovia sú z nového pokračovania priam nadšení, našli sa aj diváci, ktorým nesadlo alebo dokonca pokazilo názor aj na prvý diel. V ich recenziách sa spomína aj to, že postavy Miranda (Meryl Streep) a Andy (Anne Hathaway) stratili svoj pôvodný charakter a s ním aj svoje čaro.

Pôvodná snímka Diabol nosí Pradu z roku 2006, ktorá vznikla ako adaptácia úspešného románu od Lauren Weisberger s rovnomenným názvom, sa stala kultovým filmom, na ktorom vyrástli viaceré generácie. Druhá časť bola údajne napísaná pár rokov po premiére prvého dielu, no kým sme sa dočkali jej filmového spracovania, mnohí fanúšikovia buď stihli dospieť alebo zostarnúť.

My sme odchádzali z kina spokojní

Film sme si pozreli aj my a pred návštevou kina sme mali mierne obavy, či nebudeme sklamaní, keďže veľakrát sa stáva, že pokračovania obľúbených filmov či seriálov po rokoch sú prepadákmi, no toto za nás určite nebol krok vedľa. Práve naopak. Druhú časť hodnotíme rovnako na výbornú ako tú prvú.

Treba však priznať, že snímka je určená skôr ženskému publiku, čo sme pocítili aj priamo v kine – toľko žien na jednom mieste sme hádam ešte ani nezažili. Atmosféra bola skvelá, diváčky v sále neskrývali svoje nadšenie z filmu, vtipné scény nahlas komentovali a niekoľkokrát sa smialo celé kino, a to teda poriadne. Takže pri tomto filme jednoznačne platí – koľko ľudí, toľko chutí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Má slávne herecké obsadenie. Nový film valcuje rebríčky sledovanosti

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac