Tržby dosiahli takmer milión. Film, na ktorý sme čakali 20 rokov, má v našich kinách úspech

Pre milovníkov romantických komédií bol Diabol nosí Pradu 2 (The Devil Wears Prada 2) jedným z najočakávanejších filmov roka. Pokračovania kultovej snímky sme sa dočkali po takmer 20 rokoch a do kina pritiahlo množstvo divákov, a to aj u nás na Slovensku.
Ako ukazujú dáta ÚFD, snímku od jej premiéry videlo v našich kinách viac ako 114-tisíc divákov a jej tržby dosiahli 960-tisíc eur. Celosvetovo tržby filmu Diabol nosí Pradu 2 prekročili 430 miliónov dolárov (približne 366 miliónov eur).
Čo sa týka hodnotení, môžeme ich označiť za priemerné. Na ČSFD snímke svieti 65 %, na IMDb dosiahla rating 6,8/10 a podľa Rotten Tomatoes ju odporúča 79 % kritikov.
Nie každému je po chuti
Kým mnohí skalní fanúšikovia sú z nového pokračovania priam nadšení, našli sa aj diváci, ktorým nesadlo alebo dokonca pokazilo názor aj na prvý diel. V ich recenziách sa spomína aj to, že postavy Miranda (Meryl Streep) a Andy (Anne Hathaway) stratili svoj pôvodný charakter a s ním aj svoje čaro.
Pôvodná snímka Diabol nosí Pradu z roku 2006, ktorá vznikla ako adaptácia úspešného románu od Lauren Weisberger s rovnomenným názvom, sa stala kultovým filmom, na ktorom vyrástli viaceré generácie. Druhá časť bola údajne napísaná pár rokov po premiére prvého dielu, no kým sme sa dočkali jej filmového spracovania, mnohí fanúšikovia buď stihli dospieť alebo zostarnúť.
My sme odchádzali z kina spokojní
Film sme si pozreli aj my a pred návštevou kina sme mali mierne obavy, či nebudeme sklamaní, keďže veľakrát sa stáva, že pokračovania obľúbených filmov či seriálov po rokoch sú prepadákmi, no toto za nás určite nebol krok vedľa. Práve naopak. Druhú časť hodnotíme rovnako na výbornú ako tú prvú.
Treba však priznať, že snímka je určená skôr ženskému publiku, čo sme pocítili aj priamo v kine – toľko žien na jednom mieste sme hádam ešte ani nezažili. Atmosféra bola skvelá, diváčky v sále neskrývali svoje nadšenie z filmu, vtipné scény nahlas komentovali a niekoľkokrát sa smialo celé kino, a to teda poriadne. Takže pri tomto filme jednoznačne platí – koľko ľudí, toľko chutí.
