Takto by skončili voľby, ak by boli teraz: Mimoriadne tesný súboj a rast Republiky

Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 18,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 18,1 percenta. Tretia by bola Republika s 9,7 percenta.
Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry Focus pre portál 360tka. Na štvrtom mieste v prieskume skončilo Hnutie Slovensko (9,6 percenta). Nasledujú Hlas-SD (8,4 percenta), KDH (7,5 percenta), SaS (7,2 percenta), a Demokrati (5,2 percenta).
SNS by zostala za bránami parlamentu
Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala SNS so 4,5 percenta, Maďarská aliancia (3,8 percenta) ani Sme rodina (3,1 percenta). Agentúra prieskum realizovala od 5. do 11. mája 2026 na vzorke 1017 respondentov.
