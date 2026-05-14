Adriana Kneissl prehovorila: Slová o „tučných mozgoch“ oľutovala. Podľa ľudí jej ospravedlnenie napísala AI

Foto: Instagram (adriana_kneissl)

Frederika Lyžičiar
Po kontroverzných slovách prišlo vysvetlenie. Ani to však mnohým nestačilo.

Svet sociálnych sietí dokáže byť mimoriadne nekompromisným miestom, najmä ak ide o témy týkajúce sa ľudského tela a zdravia. Stačí jedno neobratné vyjadrenie a verejná mienka sa dokáže otočiť v priebehu niekoľkých hodín.

Bývalá moderátorka Telerána a dnes najmä influencerka Adriana Kneissl po tom, ako sa na ňu spustila vlna kritiky za vyjadrenia o obéznych ľuďoch v podcaste Adela trochu inak, sa na niekoľko dní stiahla do úzadia. V stredu večer sa však opäť prihovorila svojim sledovateľom na Instagrame, kde zverejnila dlhšie vyhlásenie, ktoré im prečítala a snažila sa vysvetliť svoje slová.

Rozhovor s Adelou Vinczeovou vyvolal na sociálnych sieťach poriadny rozruch. Kneissl v ňom otvorene hovorila o obezite, chudnutí aj vlastnej skúsenosti so zmenou životného štýlu, pričom viaceré jej formulácie ľudia označili za necitlivé či urážlivé. Kritika prišla nielen od bežných používateľov sociálnych sietí, ale aj od viacerých známych tvárí.

 

Tvrdí, že hovorila o sebe a nechcela nikoho uraziť

Adriana vo videu priznala, že si uvedomuje citlivosť celej témy a mrzí ju, ak sa niekoho jej slová dotkli. Zdôraznila však, že jej cieľom vraj nebolo nikoho zosmiešňovať ani ponižovať. „Mrzí ma, že niektoré moje vyjadrenia vyzneli necitlivo, zraňujúco alebo hodnotiaco. Niektoré boli vytrhnuté z kontextu, nevysvetlené úplne, ale to sa pri takýchto rozhovoroch stáva. Nebolo mojím cieľom nikoho uraziť, zosmiešniť ani znevážiť,“ povedala vo vyhlásení.

Kneissl doplnila, že pri takej citlivej téme nestačí len vysvetliť, čo chcela povedať. Dôležité je aj to, ako jej slová môžu vyznieť smerom k ľuďom, ktorých sa podobná téma osobne dotýka. „Rozumiem, že pri tak citlivej téme nestačí iba povedať, čo si myslím. Dôležité je aj to, ako moje slová budú chápané,“ dodala.

 

Veľká časť kritiky smerovala najmä k jej slovám o „tučných mozgoch“, ktoré sa začali okamžite šíriť internetom. Moderátorka teraz vysvetľuje, že išlo o nešťastne zvolené pomenovanie a hovorila najmä o vlastnej skúsenosti. „Fotografia, o ktorej som hovorila, bola fotografia mňa samej. Keď som použila slová o 50-ročnej tučnej tete, pomenovávala som výlučne samú seba a spôsob, akým som sa v tom období videla ja,“ vysvetlila sledovateľom.

Vraj vôbec nečakala, že sa v jej vyjadreniach nájdu aj iné ženy a budú ich vnímať osobne. „Netušila som, že moje slová sa dotknú aj iných žien, pretože neboli adresované žiadnej inej žene. Iba tej na fotke. A na tej fotke som ja,“ uviedla.

Priznala, že nie je odborníčka

