Slovenské cesty čaká veľká novinka: Autá sa zmenia, začne to už o pár týždňov

Odborníci neustále prichádzajú s novinkami, ako vylepšiť bezpečnosť na cestách, a jeden z takýchto nápadov sa už o pár týždňov zavedie do praxe. Európska únia totiž upravila podmienky pre nové autá. Tie, ktoré budú zaregistrované po 7. júli 2026, budú musieť mať novinku.
Tou je adaptívne blikajúce brzdové svetlo, ktoré sa aktivuje pri prudkom brzdení, no nie pri každom. Vozidlo musí ísť rýchlosťou 50 km/h a viac. O téme informuje portál Autoviny. Vodiči tak budú vedieť lepšie rozoznať, či vozidlo pred nimi bežne spomaľuje, alebo prudko brzdí.
Nebude to mať každý
Senzory auta budú zároveň vyhodnocovať tlak na pedál, aktiváciu ABS/ESP a mieru spomalenia. Adaptívne brzdové svetlo sa bude zapínať automaticky a vodič nebude musieť nič robiť. Takýto vizuálny impulz v podobe klikania podľa štatistík skracuje reakčný čas vodiča idúceho vzadu o približne 0,2 sekundy, čo môže byť v niektorých situáciách absolútne kľúčové. Pre staršie vozidlá toto nové pravidlo neplatí.
