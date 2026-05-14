Slovák zažil veľmi nepríjemné ráno: Na parkovisku si našiel kompletne zdemolované auto

Nočná mora vodičov, ktorí parkujú svoje autá na sídliskách, sa pre jedného z nich stala realitou. Jozef totiž na parkovisku našiel svoje auto úplne zdemolované a krížom cez celé vozidlo bol spadnutý veľký strom.
Incident sa odohral pri bývalej elektrotechnickej škole v Nových Zámkoch a otvoril diskusiu o kontrole drevín a zásahoch do ich stavu. Muž sa so svojím nešťastím podelil na sociálnej sieti, čo si všimol web Nitrak. Vozidlo je po páde stromu úplne na „totálku“ a je veľkým šťastím, že sa pri incidente nikto nezranil a v aute v tom momente nikto nebol.
Vyschnutý strom
„Podľa vyjadrení viacerých občanov bol strom už niekoľko rokov vyschnutý,“ napísal Jozef vo svojom príspevku. Web v tejto súvislosti oslovil aj Nitriansky samosprávny kraj.
„Budova školy a príslušné pozemky na Námestí republiky 4 v Nových Zámkoch boli zverené Strednej zdravotníckej škole do správy majetku 1. 6. 2019. I napriek tomu, že škola tam nikdy nepôsobila, bol obstaraný elektronický zabezpečovací systém, vykonané vypílenie náletových drevín a pravidelne zabezpečované kosenie buriny. Ku kvalite orezu stromov sa vyjadriť nevieme, nakoľko zásahy boli vykonané predošlým správcom pozemku (pred 1. júnom 2019),“ povedala pre Nitrak hovorkyňa Zuzana Vilčeková.
Správca pozemku však podľa kraja nebol informovaný, že strom spadol na auto.
