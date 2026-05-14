Hantavírus a Slovensko: Nakaziť sa môžete aj u nás, je to však iné. ÚVZ vysvetľuje, o čo ide

Andský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Výskyt Andského hantavírusu doposiaľ na Slovensku laboratórne potvrdený nebol. V súvislosti s nedávnym výskytom ochorení spôsobených hantavírusom na výletnej lodi v Atlantiku to na svojej webovej stránke uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).
Hantavírusy sú skupinou RNA vírusov a prenášané sú hlodavcami. Každý hantavírus je typicky spojený s konkrétnym druhom hlodavca, u ktorého spôsobuje dlhodobú infekciu bez zjavného ochorenia. „Ľudia sa zvyčajne nakazia kontaktom s infikovanými hlodavcami alebo ich močom, trusom alebo slinami. Zriedkavo sa môžu šíriť aj uhryznutím alebo škrabancom od hlodavca. Hantavírusy sa môžu preniesť z hlodavca na človeka,“ priblížil ÚVZ.
Andský hantavírus
Jediným známym hantavírusom, u ktorého bol zdokumentovaný obmedzený prenos z človeka na človeka, je Andský hantavírus, vyskytujúci sa v Južnej Amerike, predovšetkým v Argentíne a Čile. „K prenosu z človeka na človeka dochádza pri kontakte s telesnými tekutinami nakazeného. Okrem toho sa môže šíriť aj kontaktom s výlučkami hlodavcov alebo prostredníctvom povrchov, ktoré boli nimi kontaminované,“ doplnil ÚVZ.
V súvislosti s prípadmi Andského hantavírusu na výletnej lodi Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) avizovalo, že identifikácia ďalších prípadov medzi pasažiermi nie je vzhľadom na dlhý inkubačný čas Andského hantavírusu nečakaná. Rozsiahly prenos vírusu, ako tomu bolo napríklad počas pandémie ochorenia COVID-19, sa však neočakáva, keďže na prenos je potrebný veľmi úzky kontakt s infikovaným, a to často po dlhý čas a v uzavretých priestoroch.
Na území Slovenska hygienici evidujú európske druhy hantavírusov a hantavírusové infekcie, ktoré sa najčastejšie prejavujú ako miernejšia forma hemoragickej horúčky s renálnym syndrómom. „Toto ochorenie je spôsobené vírusom Puumala, ktorý patrí medzi najčastejších pôvodcov hantavírusových infekcií v strednej a severnej Európe. Prenos tohto vírusu medzi ľuďmi nebol doteraz zdokumentovaný,“ poznamenal ÚVZ s tým, že na Slovensku je ročne hlásených niekoľko desiatok prípadov ochorení.
V našich podmienkach sa môže hantavírusom človek nakaziť predovšetkým na miestach, kde sa nachádzajú hlodavce alebo ich výkaly. Hlodavce vylučujú vírus močom, stolicou a slinami, osoba sa nakazí kontaktom s nimi alebo vdýchnutím aerosólu alebo prachu kontaminovaného výlučkami hlodavcov. „Menej často dôjde k nákaze pohryzením, vstupnou bránou sú najčastejšie dýchacie cesty,“ doplnil ÚVZ.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) začiatkom mája informovala o vypuknutí nákazy hantavírusom na výletnej lodi MV Hondius v Atlantickom oceáne. Doteraz bolo potvrdených viacero prípadov nákazy a tri úmrtia. Medzi pasažiermi a posádkou neboli občania Slovenska, ÚVZ neeviduje ani žiadnych Slovákov, ktorí by boli v kontakte s cestujúcimi.
