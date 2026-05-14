Barbora Krajčírová žiari šťastím: Porodila dievčatko s krásnym menom a ukázala prvú spoločnú fotku

Príchod bábätka patrí medzi tie momenty, ktoré dokážu na chvíľu zastaviť všetko ostatné. O to viac, keď sa o krásnu správu podelí niekto, koho diváci sledujú dlhé roky.
Moderátorka Barbora Krajčírová sa na Instagrame podelila s krásnou správou. Jej rodina sa rozrástla o ďalšie dieťatko a domov si prinesú malú dcérku. Radostná novinka prichádza niekoľko mesiacov po tom, čo začiatkom januára priznala, že pod srdcom nosí tretie dieťa.
Dievčatko so zaujímavým menom
Barbora zverejnila nežnú fotografiu spolu s krátkym, no veľmi emotívnym odkazom, v ktorom prezradila aj meno dcérky. „Chiara Krajčírová. Už máme doma všetko,“ napísala moderátorka k záberu, ku ktorému pridala srdiečka aj symboly celej rodiny.
Nezabudla ani na ľudí, ktorí pri pôrode stáli pri nej. „Ďakujem pani doktorke Oťapkovej a celému personálu v pôrodnici Ružinov, ste skvelí,“ odkázala verejne zdravotníkom.
Gratulácie sa iba sypali
Pod príspevkom sa v priebehu chvíľ objavili stovky reakcií od fanúšikov aj známych osobností. Medzi prvými zagratulovala politička Vladimíra Marcinková. „Krásna správa na ráno Barborka! Objímam vás a blahoželám z celého srdca,“ napísala.
Pridala sa aj Dominika Jurena, ktorá moderátorke odkázala: „Jeej to sú krásne správy. Z celého srdca blahoželám, nech ste obe zdravé.“ Milý odkaz zanechala aj moderátorka Diana Hágerová. „Gratulujeeeeeeem. Buďte zdravé. PS: štátnice sa dobre začínajú,“ zavtipkovala. Ozvala sa aj Janka Hospodárová, ktorá napísala: „Gratulujem, Barborka, si TOP. To je krásne hairy baby.“
Tretie dieťa priznala začiatkom roka
O tom, že je tehotná, prehovorila Barbora začiatkom januára. Vtedy fanúšikom s humorom priznala, že rastúce bruško už viac neschová. „Už to asi neskryjem, však? Áno, áno… tretie dieťa na ceste,“ napísala vtedy s nadšením na Instagrame.
