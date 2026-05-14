Rodičia, dávajte si pozor: Obľúbenú hračku sťahujú z predaja, môže predstavovať zdravotné riziko

Rodičia, ktorí v poslednom období kupovali v predajni Dráčik svojim deťom hračku, by mali zbystriť pozornosť. Spoločnosť totiž upozornila na stiahnutie jedného produktu z predaja pre možné zdravotné riziko.
Oznámenie o stiahnutí zverejnil samotný Dráčik na svojom webe. Ako píše v ozname, hračka s názvom „Zábavný červík“ nespĺňa požiadavky smernice o bezpečnosti hračiek. Konkrétne ide o produkt značky Toi Toys s EAN kódom 8714627012316 a označením JKPOV E6735886. Výrobok je možné vrátiť aj bez pokladničného dokladu.
Problémom má byť obsah vo vnútri
Ako Dráčik píše ďalej, predávaný výrobok nespĺňa požiadavky smernice o bezpečnosti hračiek. Problém môže nastať pri manipulácii, keď môže dôjsť k prasknutiu hračky a následnému úniku náplne. Čo je obzvlášť nebezpečné pri menších deťoch, ktoré majú tendenciu pchať si všetko, čo nájdu, do úst.
Piesok, ktorým je hračka naplnená, má podľa spoločnosti obsahovať azbest. Ide o materiál, ktorý je dlhodobo spájaný so zdravotnými rizikami.
Dráčik vyzýva zákazníkov na vrátenie výrobku
Zákazníci môžu hračku priniesť späť do maloobchodnej prevádzky, kde ju zakúpili. Dráčik zároveň uviedol, že pri vrátení nebude potrebný pokladničný blok. Firma zverejnila aj kontaktný e-mail [email protected] pre ľudí, ktorí chcú získať viac informácií alebo riešiť vrátenie produktu.
