Dara Rolins po rokoch prelomila mlčanie o tragickej nehode: Stále ju to bolí a nerada sa k tomu vracia

Foto: Instagram.com/dararolins_vermi

Jana Petrejová
Speváčka sa stala súčasťou rozhovoru, ktorý otvoril starú ranu.

Nehody, pri ktorých sa pretnú životy známych osobností a obyčajných ľudí, patria medzi najcitlivejšie a najviac diskutované momenty v šoubiznise. Jedna takáto udalosť hlboko zasiahla aj speváčku Dara Rolins, ktorá sa roky vyrovnáva s tragédiou dopravnej nehody z roku 2010. 

Hoci odvtedy uplynulo veľa času, spomienky na osudný okamih, pri ktorom zomrel 63-ročný motocyklista, v nej stále zanechali silnú emocionálnu stopu. Ukázalo sa to v jojkárskej relácii s názvom A sme tu!, kam zavíta vždy nejaká známa osobnosť, ktorej pokladajú rôzne otázky redaktori s autistickým spektrom. Dara Rolins zrejme netušila, aká téma sa otvorí, keď prijme pozvanie do relácie.

Emócie, ktoré sa nedali skryť ani po rokoch

Lesklé oči plné sĺz a smutný výraz sa objavili na tvári speváckej divy, ktorá nečakala, čo sa jej spýta jeden z redaktorov. Všetko to odštartovala nevinná otázka: “Ktorá tragická udalosť bola pre vás najťažšia?“ Nasledovali slová, ktoré potvrdili, že aj po rokoch v nej táto udalosť vyvoláva bolesť a spomienky.

Tento návrat v čase bol pre ňu očividne ťažký. “Mala som zlú skúsenosť s jednou nehodou, pri ktorej zomrel človek. A to je udalosť, ktorá vo mne rezonuje vlastne navždy, aj rezonovať bude. Je to vec, ku ktorej sa nerada vraciam, ktorá ma bolí ešte aj dnes,“ vyšla s pravdou von Dara Rolins, ktorá pri tom musela zatínať zuby.

Nasledovala ďalšia otázka od jedného z redaktorov, ktorý chcel pokračovať v tejto téme a spýtal sa jej na radu pre ostatných, ktorí zažili niečo podobné. Speváčka, ktorá plánuje určité zmeny v lete, opäť zopakovala, že je to mimoriadne ťažké. “Neviem ti odpovedať na túto otázku. Neviem poradiť. To sa s tým asi každý musí vysporiadať sám. Nemám na to žiadny trik ani radu. Je to ťažké… v hlave, v srdci, v tele. Pre každého, kto to zažije, komu sa to stane…“ poznamenala Dara Rolins, ktorá sa po nehode musela postaviť pred súd.

Po treste dostala amnestiu

Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
