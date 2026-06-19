Voyo uviedlo dokument o Separovi v Himalájach: “Ja som neni primitív, ja by som nepotagoval chrám,” hovorí

Separ v Himalájach

Foto: Voyo

Zuzana Veslíková
Časť nového dokumentu sa venuje medializovanej kauze.

Spomínate si ešte na Separovu kauzu, ktorá vypukla po tom, ako sa pochválil svojimi tagmi, ktoré zanechal počas výstupu na Everest Base Camp? Okrem menších tagov posprejoval aj vyblednutý nápis „Everest Base Camp 5 364 m“ na kameni, čo sa stretlo s kritikou. O expedícii Separa a jeho priateľov teraz vyšiel dokument, ktorý má byť poctou zosnulému Marcelovi “Osťovi” Osztasovi. No podstatnú minutáž sa venuje práve Separovej obhajobe mediálne rozoberaných činov. 

Streamovacia služba Voyo pridala do svojej knižnice novinku s názvom Separ: Himaláje, ktorá ukazuje expedíciu do základného tábora najvyššej hory sveta, na ktorú sa raper vybral so svojou partiou. Zároveň je venovaný pamiatke Separovho blízkeho priateľa a spolupracovníka Marcela „Osťa“ Osztasa, avizuje Voyo.

Osťo, ktorý nás navždy opustil v januári, bol totiž tiež jedným z účastníkov expedície. Správa o jeho úmrtí prišla nečakane. Prehral boj s vážnym ochorením vo veku 37 rokov. Separ si v dokumente spomína na priateľa, aj vysvetľuje, ako to s tým tagovaním z jeho pohľadu vlastne bolo.

“My sme ľudia, ktorí nemajú radi turistiku”

“My sme ľudia, ktorí nemajú radi turistiku,” hovorí Separ hneď v úvode dokumentu. “Myslím, že som mal ešte zostatkový alkohol, keď som nasadal do lietadla,” opísal so smiechom svoju prípravu na dobrodružstvo, po akom mnoho ľudí túži, no nie je pre nich reálne splniť si ho.

Keď skupina dorazila do hlavného mesta Nepálu, Káthmandu, zavítala do českého pubu na český obed. Čakalo tu na nich prvé stretnutie so šerpom, ktorý sa ich opýtal, či aspoň niekedy boli na túre. Dostal odpoveď, že nie.

Vydali sa na cestu. Prvý deň aktéri opísali ako ľahký, s tým, že boj začal až neskôr.

Separ v Himalájach
Foto: Voyo

Chcel mať jeden z najvyššie položených nápisov svojho mena na svete

Druhá polovica dokumentu sa z veľkej časti venuje raperovmu tagovaniu, ktoré obletelo Slovensko. “Ja som neni primitív, vieš, ja by som nepotagoval chrám alebo nejaké sväté miesto,” vysvetlil svoj postoj a zábery ukazujú, ako sa podpisuje na roh domu, na ktorý narazili na trase. “Ja som tam len dodal svoj tag, išiel som ďalej a dal vlastný tag a tak ďalej,” opísal svoje konanie.

“Môj plán bol, ja som si vyniesol 3-kilový pack so sprejmi len kvôli tomu, že som vedel, že chcem mať ako grafiťák jeden z najvyššie položených nápisov svojho mena na svete.” Separ povedal, že sa dopredu pýtal majiteľov budov, ktoré tagoval, či môže. Uviedol, že potom za ním začali chodiť aj ďalší, ktorí chceli, aby im tiež venoval svoj podpis.

Separ v Himalájach
Foto: Voyo

“Keby som to robil podľa seba, urobím to krajšie”

“Potom sme sa dostali do basecampu, kde nie je nič iné, len kamene, to vyzerá ako na Mesiaci. A jediná možnosť, ako dokážeš svetu, a spravíš si spomienku pre seba, že si tam bol, je fotka pri tom jednom ikonickom kameni, ktorý tam bol tak dlhé roky, že vybledol úplne. Tak som ten istý nápis, jak bol vyblednutý, tak som presne išiel po tých linkách, aby som ešte neurobil inak náhodou, presne som to zopakoval. Keby som to robil podľa seba, urobím to krajšie,” dodal raper. Ľudia mu vraj zatlieskali a fotili sa s nápisom, ktorý bol “konečne vidieť”.

Keď si raper pozeral profily tých, ktorí ho za tento čin kritizovali, tak to boli väčšinou turisti, uviedol s tým, že “toto miesto je trochu zničené tou kultúrou chodenia na to miesto”.

Voyo uviedlo nový dokument len dnes a aké budú reakcie divákov, sa dozvieme čoskoro.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Separ sa po odmlke v novej skladbe vyjadril k nápisu na kameni: Čajka plače, myslí…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac