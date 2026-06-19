Voyo uviedlo dokument o Separovi v Himalájach: “Ja som neni primitív, ja by som nepotagoval chrám,” hovorí

Spomínate si ešte na Separovu kauzu, ktorá vypukla po tom, ako sa pochválil svojimi tagmi, ktoré zanechal počas výstupu na Everest Base Camp? Okrem menších tagov posprejoval aj vyblednutý nápis „Everest Base Camp 5 364 m“ na kameni, čo sa stretlo s kritikou. O expedícii Separa a jeho priateľov teraz vyšiel dokument, ktorý má byť poctou zosnulému Marcelovi “Osťovi” Osztasovi. No podstatnú minutáž sa venuje práve Separovej obhajobe mediálne rozoberaných činov.
Streamovacia služba Voyo pridala do svojej knižnice novinku s názvom Separ: Himaláje, ktorá ukazuje expedíciu do základného tábora najvyššej hory sveta, na ktorú sa raper vybral so svojou partiou. Zároveň je venovaný pamiatke Separovho blízkeho priateľa a spolupracovníka Marcela „Osťa“ Osztasa, avizuje Voyo.
Osťo, ktorý nás navždy opustil v januári, bol totiž tiež jedným z účastníkov expedície. Správa o jeho úmrtí prišla nečakane. Prehral boj s vážnym ochorením vo veku 37 rokov. Separ si v dokumente spomína na priateľa, aj vysvetľuje, ako to s tým tagovaním z jeho pohľadu vlastne bolo.
“My sme ľudia, ktorí nemajú radi turistiku”
“My sme ľudia, ktorí nemajú radi turistiku,” hovorí Separ hneď v úvode dokumentu. “Myslím, že som mal ešte zostatkový alkohol, keď som nasadal do lietadla,” opísal so smiechom svoju prípravu na dobrodružstvo, po akom mnoho ľudí túži, no nie je pre nich reálne splniť si ho.
Keď skupina dorazila do hlavného mesta Nepálu, Káthmandu, zavítala do českého pubu na český obed. Čakalo tu na nich prvé stretnutie so šerpom, ktorý sa ich opýtal, či aspoň niekedy boli na túre. Dostal odpoveď, že nie.
Vydali sa na cestu. Prvý deň aktéri opísali ako ľahký, s tým, že boj začal až neskôr.
Chcel mať jeden z najvyššie položených nápisov svojho mena na svete
Druhá polovica dokumentu sa z veľkej časti venuje raperovmu tagovaniu, ktoré obletelo Slovensko. “Ja som neni primitív, vieš, ja by som nepotagoval chrám alebo nejaké sväté miesto,” vysvetlil svoj postoj a zábery ukazujú, ako sa podpisuje na roh domu, na ktorý narazili na trase. “Ja som tam len dodal svoj tag, išiel som ďalej a dal vlastný tag a tak ďalej,” opísal svoje konanie.
“Môj plán bol, ja som si vyniesol 3-kilový pack so sprejmi len kvôli tomu, že som vedel, že chcem mať ako grafiťák jeden z najvyššie položených nápisov svojho mena na svete.” Separ povedal, že sa dopredu pýtal majiteľov budov, ktoré tagoval, či môže. Uviedol, že potom za ním začali chodiť aj ďalší, ktorí chceli, aby im tiež venoval svoj podpis.
“Keby som to robil podľa seba, urobím to krajšie”
“Potom sme sa dostali do basecampu, kde nie je nič iné, len kamene, to vyzerá ako na Mesiaci. A jediná možnosť, ako dokážeš svetu, a spravíš si spomienku pre seba, že si tam bol, je fotka pri tom jednom ikonickom kameni, ktorý tam bol tak dlhé roky, že vybledol úplne. Tak som ten istý nápis, jak bol vyblednutý, tak som presne išiel po tých linkách, aby som ešte neurobil inak náhodou, presne som to zopakoval. Keby som to robil podľa seba, urobím to krajšie,” dodal raper. Ľudia mu vraj zatlieskali a fotili sa s nápisom, ktorý bol “konečne vidieť”.
Keď si raper pozeral profily tých, ktorí ho za tento čin kritizovali, tak to boli väčšinou turisti, uviedol s tým, že “toto miesto je trochu zničené tou kultúrou chodenia na to miesto”.
Voyo uviedlo nový dokument len dnes a aké budú reakcie divákov, sa dozvieme čoskoro.
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