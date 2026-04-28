Seriál Rod Draka sa vracia po dvoch rokoch. „Začína to byť vážne,“ zhodnotil fanúšik

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
House of the Dragon
Odrátavame dni do premiéry.

Po približne dvojročnej pauze prichádza na naše obrazovky pokračovanie seriálu Hra o tróny (Game of Thrones). Tretiu sériu Rodu Draka (House of the Dragon) uvidíme už čoskoro. Podľa nových záberov to vyzerá tak, že sa je na čo tešiť. 

Platforma HBO Max sa s fanúšikmi podelila o oficiálny trailer, ktorý nás konečne vracia späť do Západozeme, do obdobia dávno pred udalosťami, ktoré nám naservíroval seriál Hra o tróny. Knižné veľdielo Georgea R. R. Martina opäť ožíva a mnohí sa už nevedia dočkať.

Podľa nových záberov to vyzerá, že na našich obľúbených hrdinov opäť čakajú krušné chvíle a o momenty vyrážajúce dych nebude núdza. Ústredné postavy opäť stvárnia Matt Smith, Olivia Cooke a Emma D’Arcy. A ľudia sa už nevedia dočkať.

Draky začínajú svoj tanec

„Vždy, keď vyjde spin-off Hry o tróny, bohovia hodia mincou a svet zatají dych. Som taký nadšený,“ uviedol jeden z nich v reakciách pod trailerom. „Začína to byť vážne, keďže draky začínajú svoj tanec,“ zhodnotil ďalší. Práve draky sú pre divákov jednou z najväčších fascinácií tohto seriálu a tvorcovia si dávajú záležať na tom, aby efekty vyzerali skutočne veľkolepo. Pojem Tanec drakov je zároveň odkaz na udalosť z Martinovej knihy, na ktorú sa seriál Rod Draka zameriava – Krvavú a poriadne temnú vojnu.

Seriál Hra o tróny sa stal svetovým fenoménom, aj keď si fanúšikovia na kritike jeho poslednej série poriadne zgustli. Keď v roku 2022 uzrela svetlo sveta prvá séria spin-offu Rod Draka, mnohí mali vysoké očakávania. A stalo sa, čo nebýva pravidlom – zostali relatívne spokojní, aj keď sa nejaké tie pripomienky, samozrejme, objavili.

Celkovo zatiaľ dvom sériám Rodu Draka na ČSFD svieti vysoké hodnotenie 79 % a zostáva nám len veriť, že sa rovnako dobre bude dariť aj prichádzajúcej tretej sérii. Jej premiéra je stanovená na 21. júna.

