Vieme, kedy tvorcovia ukončia seriál Rod Draka. Divákov čaká už len veľmi málo epizód

Len pár dní po odvysielaní finálnej epizódy druhej série seriálu Rod Draka (House of the Dragon) prišli jeho tvorcovia s prekvapivou informáciou. Prezradili, ktorá séria bude pre seriál posledná. A vyzerá to tak, že koniec je bližšie, než sme si mysleli.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aj keď bolo známym faktom, že tvorcovia Rodu Draka veľmi presne vedeli, ako a čím chcú celý seriál ukončiť už od začiatku jeho produkcie, nevedeli presne, koľko sérií budú potrebovať na to, aby príbeh riadne ukončili. Teraz to už známe je, píše magazín Variety.

Seriál je v polovici príbehu

Ako jeden z hlavných tvorcov seriálu, Ryan Condal, prezradil, Rod Draka je po konci druhej série v polovici svojho príbehu. Zároveň dodal, že príbeh seriálu bude zakončený štvrtou sériou. Koľko epizód nás teda ešte čaká, je veľkou neznámou, no bude to podľa všetkého niekde v rozmedzí od 12 do 16 častí (v prípade, ak tretia a štvrtá séria budú mať zhodne po šesť, respektíve osem epizód).

Sen o štyroch sériách prezradil fanúšikom aj tvorca knižnej predlohy, z ktorej seriál vychádza, spisovateľ George R. R. Martin. Ten sa napokon teda stane skutočnosťou.

Finále druhej série Rodu Draka stanica HBO a streamovacia služba Max uviedli len počas uplynulého víkendu. Celá séria sa ale nestretla s toľkým diváckym nadšením, keďže podľa mnohých sa počas ôsmich odvysielaných častí v seriáli prakticky nič zásadné neudialo a stačilo by, keby celý dej zhrnuli len do troch o čosi dlhších častí.

Z knihy berú len málo

Viacerí tiež podotkli, že je zaujímavé, koľko málo z knižky sa do seriálu vlastne dostáva, pretože tvorcovia ju neadaptujú celú. Dej prvej série začal niekde na strane 352 a skončil na strane 412 (vydanie v tvrdej väzbe v anglickom jazyku). Druhá séria je adaptovaná z necelých ďalších 30 stránok knižky. Podľa niektorých fanúšikov je pozoruhodné, ako dokázali tvorcovia takú krátku pasáž roztiahnuť na niečo vyše 8 hodín odvysielaného materiálu, píše web LAD Bible.

Koľko z knižky bude adaptovaného v tretej sérii, je zatiaľ tiež neznáme, no nakrúcať by sa malo už začiatkom budúceho roka. Kvôli náročnejšej postprodukcii ale nemožno očakávať premiéru nových dielov Rodu Draka skôr, ako začiatkom roka 2026. Na pokračovanie si tak opäť počkáme o čosi dlhšie.