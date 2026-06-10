Telekom upravuje TV ponuku. Magio TV pridáva nové stanice a iné, naopak, na obrazovke končia

Telekom chystá viaceré zmeny v službe Magio TV, ktoré zasiahnu najmä cudzojazyčnú ponuku a športové vysielanie. Kým niektoré nemecké stanice z programového rastra zmiznú, balíček Svet sa rozšíri o nové kanály. Operátor zároveň upravuje aj ďalšie časti služby vrátane športovej ponuky.
Ako informoval portál Živé, spoločnosť Telekom chystá úpravy v programovej ponuke televíznej služby Magio. Zmeny sa dotknú najmä cudzojazyčných kanálov, keďže operátor vyradí niektoré nemecké stanice. Súčasne však rozšíri platený balíček Svet o nové programy.
Zmeny, ktoré Telekom chystá
Podľa spoločnosti ide o výsledok nového nastavenia programovej ponuky a obchodnej stratégie v oblasti zahraničných televíznych služieb. „V prípade, že sa v budúcnosti vytvoria vhodné podmienky na rozšírenie dostupnosti cudzojazyčných televíznych služieb, bude táto možnosť opätovne posúdená s ohľadom na aktuálne požiadavky trhu,“ spresnil pre portál Živé hovorca Telekomu Alexander Sejna.
Od 16. júna 2026 zároveň pribudnú do prémiového balíčka Svet tri nové nemecké televízne stanice – Kabel Eins, Sixx a N24 Doku. Kabel Eins bude dostupný na pozícii 291, Sixx na pozícii 292 a N24 Doku na pozícii 293. Telekom ich zaradí do balíčka Svet, ktorý stojí 3,57 eura mesačne a je určený pre divákov so záujmom o cudzojazyčný obsah.
Portál Satelitná TV si všimol aj ďalšie zmeny, na ktoré sa diváci musia pripraviť, prípadne ich už mohli postrehnúť. V ponuke Magio TV pribudla stanica ŠPORT HD – LIVE. Ide o športový kanál s veľmi nízkym oneskorením vysielania, čo ocenia najmä diváci sledujúci živé športové prenosy.
Jeho zaradenie prichádza práve v období štartu majstrovstiev sveta vo futbale 2026. Nízka latencia je pri športových prenosoch dôležitá hlavne pre fanúšikov, ktorí sa chcú vyhnúť tomu, aby sa o góloch či výsledkoch dozvedeli skôr z notifikácií alebo zo sociálnych sietí než zo samotného vysielania.
Naopak, z programového rastra zároveň zmizla stanica HOKEJ na JOJ-ke. Tento špeciálny kanál bol dostupný počas majstrovstiev sveta v hokeji 2026, a tak je vidieť, že sa televízie prispôsobujú potrebám a záujmom divákov.
DIGI SLOVAKIA sa zlúči s operátorom Slovak Telekom
Ako sme vás informovali v článku, Telekom čaká ešte jedna výrazná zmena. Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s. r. o. totiž ohlásila zlúčenie so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ktorá sa stane jej právnym nástupcom. DIGI, ako ho doteraz diváci poznali, tak zanikne.
DIGI pritom patrilo k najznámejším televíznym operátorom, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal najmä okolo roku 2010, kedy sa paraboly s logom Digi začali masívne montovať na domy a bytovky Slovákov. V súčasnosti ponúka aj internetové služby. K zlúčeniu dôjde 1. septembra, píše spoločnosť na svojom webe.
“Nemusíte robiť nič. Vaše zmluvy, vami využívané služby a ich ceny zostanú zachované a naďalej budú poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. za podmienok zmluvy, ktorú ste uzatvorili s DIGI SLOVAKIA, s. r. o.” informuje DIGI Slovakia. Pobočky však zatvoria skôr, a to už 1. júla. Ľudia, ktorí zvykli v pobočkách uhrádzať faktúry, tak musia nájsť iný spôsob, napríklad prostredníctvom QR kódu na pošte, v banke, poštovou poukážkou alebo internet bankingom.
A dôvod zlúčenia? “Spojením pod jednu značku dokážeme ponuku zjednodušiť, efektívnejšie rozvíjať služby a priniesť zákazníkom širšie možnosti,” píše sa vo vyjadrení. Je potrebné dodať, že k zániku DIGI Slovakia dôjde bez likvidácie.
Pre zákazníkov sa v podstate nateraz nič nemení, len meno dodávateľa služby. “Zákazníci DIGI SLOVAKIA budú môcť aj naďalej využívať služby, na ktoré sú zvyknutí, za rovnakých podmienok, ako ich využívali do 31. augusta 2026.” Ako to však bude v budúcnosti, je už otázne. Zákazníkom sa nateraz nemenia ani TV programy či rýchlosť internetu.
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