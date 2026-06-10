Veľký slovenský operátor DIGI končí, zatvára pobočky: Kupuje ho konkurencia. Čo to znamená pre klientov?

Na Slovensku je dnes veľké množstvo internetových či televíznych operátorov a ľudia si tak majú z čoho vyberať. Čoskoro však bude o jedného menej. Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s. r. o. totiž ohlásila zlúčenie so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ktorá sa stane jej právnym nástupcom. Prvý menovaný tak zanikne.
DIGI pritom patrilo k najznámejším televíznym operátorom, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal najmä okolo roku 2010, kedy sa paraboly s logom Digi začali masívne montovať na domy a bytovky Slovákov. V súčasnosti ponúka aj internetové služby. K zlúčeniu dôjde 1. septembra, píše spoločnosť na svojom webe.
Zmluvy zostanú zachované
“Nemusíte robiť nič. Vaše zmluvy, vami využívané služby a ich ceny zostanú zachované a naďalej budú poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. za podmienok zmluvy, ktorú ste uzatvorili s DIGI SLOVAKIA, s. r. o.” informuje DIGI Slovakia. Pobočky však zatvoria skôr, a to už 1. júla. Ľudia, ktorí zvykli na pobočkách uhrádzať faktúry, tak musia nájsť iný spôsob, napríklad prostredníctvom QR kódu na pošte, v banke, poštovou poukážkou alebo internet bankingom.
A dôvod zlúčenia? “Spojením pod jednu značku dokážeme ponuku zjednodušiť, efektívnejšie rozvíjať služby a priniesť zákazníkom širšie možnosti,” píše sa vo vyjadrení. Je potrebné dodať, že k zániku DIGI Slovakia dôjde bez likvidácie.
Pre zákazníkov sa v podstate nateraz nič nemení, len meno dodávateľa služby. “Zákazníci DIGI SLOVAKIA budú môcť aj naďalej využívať služby, na ktoré sú zvyknutí za rovnakých podmienok, ako ich využívali do 31. augusta 2026.” Ako to však bude v budúcnosti, je už otázne. Zákazníkom sa nateraz nemenia ani TV programy či rýchlosť internetu.
O2 kupuje UPC, ČSOB zas 365.bank
K podobným zmenám a zlučovaniu firiem pritom dochádza pomerne často. Protimonopolný úrad napríklad ešte v apríli odobril najväčšiemu operátorovi na Slovensku O2 kúpu UPC Broadband Slovakia. Obchod bol ohlásený ešte vlani, s hodnotou 95 miliónov eur.
Podľa úradu zostáva na trhu aj po tomto obchode ešte dostatok poskytovateľov internetu a konkurencia bude dostatočná. Rovnako je to aj pri platenej televízii, kde malo O2 doteraz malý podiel. S koncom DIGI tak bude poskytovateľov internetu ešte o jedného menej.
Spojenie UPC a O2 Slovakia má údajne za cieľ vytvoriť silnejšie konkurenčné prostredie na trhu s integrovanými fixnými i mobilnými službami, čo by malo zákazníkom priniesť podstatné výhody. Medzi ne patria rozšírené možnosti inovatívnych služieb, širšia ponuka televízneho obsahu a vyššie investície do sieťovej infraštruktúry.
Z zlúčeniu spoločností došlo aj medzi bankami, ČSOB totiž kupuje 365.bank. Po právnom zlúčení sa má ČSOB podľa počtu klientov stať druhou najväčšou bankou na slovenskom trhu a podľa objemu úverov trhovou trojkou. Celková protihodnota zaplatená za podiel v 365.bank je 708 miliónov eur. Akvizícia bude mať veľmi limitovaný vplyv na kapitálovú pozíciu KBC (odhadom mínus 50 bázických bodov) pri zachovaní ukazovateľa CET-1 na úrovni vysoko prevyšujúcej regulatórne požiadavky.
Odteraz bude 365.bank, vrátane jej súčasti Poštovej banky, fungovať ako sesterská banka ČSOB vlastnená KBC. Ďalším logickým krokom bude integrácia 365.bank a ČSOB prostredníctvom právneho a prevádzkového zlúčenia. Počas celého prechodného obdobia si bude 365.bank, vrátane Poštovej banky, s plnou podporou ČSOB, aj naďalej plniť všetky svoje záväzky na bankovom trhu. Prioritou počas integrácie bude zabezpečiť hladký prechod klientov a zamestnancov bánk pod jednu strechu.
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