Siamské dvojčatá, ktoré sa včera narodili sú zrastené panvami: Čaká ich prvá operácia

Národný ústav detských chorôb

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Naposledy sa siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000.

V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave sa narodili siamské dvojčatá. Ide o mimoriadne vzácny prípad, pri ktorom sa o novorodencov starajú špecialisti z viacerých medicínskych odborov.

Na raritnú udalosť upozornila TV Markíza. Národný ústav detských chorôb informoval, že dvojčatá prišli na svet v utorok pod dohľadom odborníkov z NÚDCH a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Nemocnica zatiaľ nezverejnila podrobnosti o zdravotnom stave detí ani matky.

Takéto prípady patria medzi najvzácnejšie

Narodenie siamských dvojčiat je vo svete mimoriadne zriedkavé. Podľa údajov zdravotníckeho portálu WebMD, na ktoré sa Markíza odvoláva, sa takýto prípad objaví približne raz za 50 000 až 60 000 pôrodov.

Národný ústav detských chorôb
Foto: TASR/Jaroslav Novák

Štatistiky zároveň ukazujú, že siamské dvojčatá čelia viacerým zdravotným komplikáciám. Viac ako polovica z nich sa narodí mŕtva a ďalšie často neprežijú prvé hodiny po pôrode. Len časť z tých, ktoré prežijú, je neskôr vhodná na operačné oddelenie.

Viac informácií majú zverejniť neskôr

Hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická uviedla, že podrobnejšie informácie poskytne nemocnica dnes. Zatiaľ nie je známe, v akom stave sa novorodenci nachádzajú, ani aké budú ďalšie kroky lekárov.

Ide o dievčatá zrastené panvami. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer a ďalší odborníci, pod ktorých dohľadom pôrod prebehol.

Ide o raritný prípad, naposledy sa podľa nich siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000.

Správu budeme aktualizovať.

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