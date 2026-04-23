Ťažká rana pre Mira Jaroša: Keď sa dozvedel o vážnej chorobe mamy, vyhľadal odbornú pomoc

Prišiel o svoju maminku Štefániu, ktorá zomrela po náročnom boji s rakovinou o ktorej aj nahral pred pár rokmi krásnu pieseň.
Spevák a bývalý účastník Superstar Miro Jaroš v podcaste Hľadá sa Človečina úprimne opísal obdobie, ktoré ho navždy poznačilo. Vrátil sa k náročnému boju svojej mamy Štefánie s vážnou chorobou, ktorej napokon podľahla. Životná strata ho zásadne zmenila a naučila ho pozerať sa na svet aj na odchádzanie blízkych z úplne inej perspektívy.
Prešiel si hlbokým smútkom, no dnes sa už opäť sústredí na tvorbu. Aktuálne pracuje na nových hudobných projektoch, ktoré naznačujú ďalší dôležitý posun v jeho doterajšej kariére.
Situácia, ktorá zasiahla každodenné fungovanie
Správa o nevyliečiteľnom ochorení jeho mamy ho zasiahla a postupne ovplyvnila aj jeho bežný režim. Dni aj noci sa začali točiť okolo jednej témy a premýšľanie o tom, čo ešte môže urobiť, sa stalo neustálou súčasťou jeho fungovania. „Ja som to veľmi ťažko prežíval, keď som sa dozvedel o jej ochorení a že je to ochorenie, ktorému sa už nedá pomôcť a tak ďalej. Bol som veľmi citlivý. Nespával som v noci, stále som nad tým rozmýšľal, čo by som pre ňu ešte mohol urobiť, ako by som mohol byť lepší syn a tak ďalej,“ priznal.
Postupne sa to premietlo aj do každodenných činností. Strata spánku a neustále premýšľanie sa podpísali na jeho sústredení aj schopnosti fungovať v bežnom pracovnom a osobnom živote. Uvedomil si, že situácia sa začína premietať aj do jeho každodenného fungovania a bežné povinnosti išli bokom, zatiaľ čo myseľ sa neustále vracala k tomu istému.
„Zistil som, že toto moje emocionálne napojenie na mamu, alebo ako to nazvať, mi sťažovalo normálne fungovanie. Nechcelo sa mi ani chodiť do roboty, bol som stále v tých myšlienkach,“ opísal. Napokon dospel k tomu, že takto fungovať dlhodobo nedokáže a že bude potrebovať pomoc zvonku.
