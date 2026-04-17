Otvorené priznanie Mira Jaroša: Prehovoril o zásadných zmenách a smelom pláne, o ktorom nik nevie

Foto: Instagram.com/jarosmiro

Jana Petrejová
Čo chystá kráľ detských hitov?

Posledné dva roky boli pre Mira Jaroša obdobím, ktoré sa nieslo v znamení výrazných životných zmien. Ako sám priznáva, priniesli mu chvíle radosti, ale aj momenty, ktoré neboli jednoduché a vyžadovali si vnútornú silu a nadhľad.

Miro Jaroš patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény pre deti a rodiny, no za jeho úsmevom a pozitívnou energiou sa skrývajú aj okamihy, ktoré ho hlboko zasiahli a navždy zmenili. Aj o týchto zásadných zmenách v jeho živote prehovoril v rozhovore pre portál Koktejl.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Teleráno (@telerano)

Životné zmeny, smútok aj nová hudba

Bývalý finalista prvej SuperStar priznal, že sa uňho veľa vecí zmenilo. Tak ako zažil radostnejšie okamihy, prišli aj tie smutnejšie. “Proste život plynie a nedá sa naplánovať dopredu. A to je možnože na ňom to najkrajšie, že nevieš, čo ťa čaká. Keď prídu radostné veci, tak sa tešíš, adrenalín ti stúpa,” uviedol spevák, ktorý sa na to pozerá z iného uhla pohľadu a snaží sa to brať pozitívne.

Podľa neho, keď človeka stretnú smutné veci, treba to brať ako príležitosť vyťažiť z toho maximum a niečo sa naučiť. Zároveň je dobré prežiť ten smútok. “Napríklad, keď mi zomrela mama, tak musel som to nejako spracovať, stráviť a znova sa postaviť na nohy a ísť ďalej hrdo tak, aby aj ona bola na mňa hrdá, ideálne. Čiže zaujať k tomu nejaký postoj,” objasnil Miro Jaroš.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Miro Jaros (@jarosmiro)

Spevák pokračuje ďalej, stále robí hudbu a nahral tiež nové album, ktoré je viac zamerané na disko štýl. Kráľ detských hitov sa teší z peknej odozvy a podpory od fanúšikov. “Mne stačí to, že vidím tých šťastných ľudí na koncerte a to je pre mňa asi najviac, lebo to je niečo, čo ti dá emóciu,” poznamenal Miro Jaroš, ktorý tak ukázal svoju skromnosť a pokoru.

Prezradil, čo je preňho skutočná odmena

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac