Otvorené priznanie Mira Jaroša: Prehovoril o zásadných zmenách a smelom pláne, o ktorom nik nevie

Posledné dva roky boli pre Mira Jaroša obdobím, ktoré sa nieslo v znamení výrazných životných zmien. Ako sám priznáva, priniesli mu chvíle radosti, ale aj momenty, ktoré neboli jednoduché a vyžadovali si vnútornú silu a nadhľad.
Miro Jaroš patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény pre deti a rodiny, no za jeho úsmevom a pozitívnou energiou sa skrývajú aj okamihy, ktoré ho hlboko zasiahli a navždy zmenili. Aj o týchto zásadných zmenách v jeho živote prehovoril v rozhovore pre portál Koktejl.
Životné zmeny, smútok aj nová hudba
Bývalý finalista prvej SuperStar priznal, že sa uňho veľa vecí zmenilo. Tak ako zažil radostnejšie okamihy, prišli aj tie smutnejšie. “Proste život plynie a nedá sa naplánovať dopredu. A to je možnože na ňom to najkrajšie, že nevieš, čo ťa čaká. Keď prídu radostné veci, tak sa tešíš, adrenalín ti stúpa,” uviedol spevák, ktorý sa na to pozerá z iného uhla pohľadu a snaží sa to brať pozitívne.
Podľa neho, keď človeka stretnú smutné veci, treba to brať ako príležitosť vyťažiť z toho maximum a niečo sa naučiť. Zároveň je dobré prežiť ten smútok. “Napríklad, keď mi zomrela mama, tak musel som to nejako spracovať, stráviť a znova sa postaviť na nohy a ísť ďalej hrdo tak, aby aj ona bola na mňa hrdá, ideálne. Čiže zaujať k tomu nejaký postoj,” objasnil Miro Jaroš.
Spevák pokračuje ďalej, stále robí hudbu a nahral tiež nové album, ktoré je viac zamerané na disko štýl. Kráľ detských hitov sa teší z peknej odozvy a podpory od fanúšikov. “Mne stačí to, že vidím tých šťastných ľudí na koncerte a to je pre mňa asi najviac, lebo to je niečo, čo ti dá emóciu,” poznamenal Miro Jaroš, ktorý tak ukázal svoju skromnosť a pokoru.
