Z jeho prvého koncertu pre deti všetci odišli. Miro Jaroš prezradil, že po SuperStar nevychádzal z domu, dôvod vás dostane

Kto by nepoznal jeho skladby ako Čisté rúčky, Strašidlá, či DISKO. Miro Jaroš patrí k najznámejším tvorcom piesní pre deti, no ich rodičia si ho pravdepodobne pamätajú ešte z čias, kedy súťažil v prvej slovenskej SuperStar. Tam zaujal najprv svojím účesom a až potom speváckym nadaním.

Obľúbený spevák detských piesní Miro Jaroš sa najnovšie objavil na kanáli vidaduTV, kde vyrozprával svoj príbeh. Zaspomínal si na detské časy, keď ho takmer vyhodili zo školy, prácu v Izraeli, ale tiež jeho kariéru počas a po súťaži Slovensko hľadá SuperStar. Počas šou totiž patril ku kontroverznejším súťažiacim, zatiaľ čo dnes je vzorom pre deti.

Začiatky v SuperStar

Miro v rozhovore začal už od detstva a vysvetlil, že nebol práve vzorným žiakom. To sa však nedalo povedať o jeho láske k hudbe. Poctivo si totiž šetril peniaze, aby mohol nahrať svoje prvé demo a neskôr odcestoval až do ďalekého Izraelu, aby zarobil ďalšie peniaze na svoju hudbu. Počas jeho pobytu tam mu však zavolali jeho kamaráti a povedali mu, aby sa rýchlo vrátil, keďže sa chystala prvá slovenská SuperStar.

Predtým než však odcestoval späť na Slovensko, stihol navštíviť kaderníka, ktorý mu na hlave vytvoril naozaj extravagantný účes. „Ako morské prasa som vyzeral. Tuto som bol blonďavý, tuto som bol čierny, tuto hnedý,“ spomínal Jaroš. „Ľudia, keď ma videli, tak sa rozostúpili a mňa nechali prejsť úplne dopredu. Ja som bol taký exot, že oni si asi mysleli, že ja som niekde zo štábu alebo niečo také,“ prezradil o kastingu v Žiline.

„Dostal som sa pred porotu veľmi ľahko a rýchlo,“ zasmial sa spevák.

Jaroš si zaspomínal aj na to, ako sa konečne dostal pred veľkú porotu a najmä pred Paľa Haberu. „Podľa mňa to vôbec nebolo o speve. Ja keď vidím ten môj kasting, to je niečo strašné. Fakt,“ smial sa spevák. „Podľa mňa tá šou potrebovala exota ako som bol ja a ja som postúpil nie preto, ako som tam zaspieval, ale to že, aký som bol zjav v tej dobe,“ tvrdil ďalej.

Nepríjemné spomienky

Spevák zároveň vysvetlil, že finálová jedenástka mala vlastnú ochranku a sláva im v tom čase zmenila život. Ľudia ich všade spoznávali, dostávali veci zadarmo a všetci sa s nimi chceli rozprávať a dotýkať sa ich. S tým sa mu spájajú aj nepríjemné spomienky.

„Každý nám v tej dobe dával všetko zadarmo. Ja som to nechápal,“ priznal Jaroš a dodal: „Vtedy som si tak myslel, že vau, tento šoubiznis to je aké úžasné. Veď to človek môže mať všetko, naivne som si myslel.“

S krutou realitou sa stretol po vypadnutí zo súťaže. „Už ma nestrážila televízia ani žiadna ochranka a zrazu som vyšiel von a tí ľudia, ten dav ľudí z každej strany. A ťahať. A sú tie vlasy pravé? A môžem sa ťa dotknúť?“ spomína spevák. Spomenul aj incident, keď cestoval autobusom s Katkou Koščovou a všetci cestujúci v autobuse sa nahrnuli k ich sedadlám a chceli sa s nimi rozprávať a dotýkať sa ich.

„Ja som sa tak zľakol tohto celého, že ja som nevychádzal z bytu vôbec. Už som chodil iba taxíkmi. Prežil som skoro celé dva roky iba medzi štyrmi stenami a začal som sa báť ľudí,“ priznal Jaroš, aký dopad na neho mala sláva. Nakoniec odcestoval späť do Izraela.

Začal písať piesne pre deti