Tatry skrývajú pláž a Slováci o nej nevedia. Výstup k nej trvá asi 60 minút

Pláž na Gubałówke v Poľsku

Pláž na Gubałowke, foto: Kgbo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Tip na výlet
Plavky nechajte doma, radšej si obujte turistické topánky.

Keď sa povie pláž, pravdepodobne si tento pojem okamžite spojíte s morom, jazerom alebo bazénom. No čo by ste povedali na to vyraziť na pláž, ktorá sa nenachádza pri vode? Takúto lokalitu ukrývajú poľské Tatry a nachádza sa na vrchu, kam prichádza na výlet aj množstvo Slovákov. Nazýva sa pláž Gubałówka a už možno tušíte, o akom mieste hovoríme. 

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Pláž Gubałówka sa skrýva v nadmorskej výške 1123 metrov a asi vás neprekvapí, že je najvyššie položenou plážou v Poľsku, pripomína poľský web Architektura & Business zameraný na architektúru. Piesočnatá pláž bola vybudovaná na turisticky populárnom mieste s výhľadom na panoramatickú krásu Tatier.

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Ak sa chystáte do poľských Tatier, vybrali sme 5 turistických trás, spomedzi ktorých si vyberú výletníci obľubujúci prechádzky, ale aj náročnejší turisti.

Samotný vrch Gubałówka je medzi ľuďmi lákadlom

Týči sa nad populárnym mestom Zakopané, ktoré je od slovenských hraníc vzdialené len pár minút a dostalo prezývku hlavné zimné mesto Poľska.

Na Gubałówku si to môžete vyšliapať po vlastných, pričom ide o trasu dlhú 2,2 kilometra, ktorú zvládnete za približne hodinu, a pripravte sa na prevýšenie 307 metrov. Pohodlnejšou možnosťou je vyviesť sa hore pozemnou lanovkou, jazda ktorou trvá asi 3 minúty. Počas hlavnej letnej turistickej sezóny za ňu dospelá osoba zaplatí jednosmerne v prepočte 8 eur alebo spiatočne hore aj dolu približne 10 eur.

Gubałówka v Poľsku nad mestom Zakopané
Gubałówka v Poľsku, foto: Kgbo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Na Gubałówke si v zime môžete zalyžovať a vychutnať si atmosféru tradičných poľských vianočných trhov a v lete je zas ideálnym miestom na relax v lone prírody. Nachádza sa síce v dostupnej vzdialenosti od Zakopaného, no zároveň sa tu vydáte na prechádzky do prírody s krásnymi výhľadmi, kde sa len pozriete. Nájdete tu aj ubytovacie zariadenia, takže tu môžete prenocovať a ráno po prebudení sa ako prvou kochať scenériou Tatier.

Piesočnatá pláž s výhľadom na Tatry môže byť prekvapením

Na piesočnatej pláži na Gubałówke sú rozložené ležadlá, ktorých výhľad nesmeruje na more, ako sme zvyknutí v prímorských destináciách, ale na milované Tatry a ich panorámu. Podľa hodnotení návštevníkov na Tripadvisore sa pláž nachádza na 34. mieste zo 113 tipov na to, čo robiť v Zakopanom. Ľudia jej udelili rating 4,2/5 a v recenziách priznali, že ich prekvapilo, že sa na tomto vrchu nachádza pláž.

Pláž na Gubałówke v Poľsku
Pláž na Gubałówke, foto: Kgbo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

„Nikdy by som si nemyslel, že bude možné stavať hrady z piesku tak vysoko nad zemou,“ stojí v jednej z recenzií, ktorej autor priznal, že pred plánovaním výletu na Gubałówku netušil, že tu objaví pláž, preto na neho čakalo príjemné prekvapenie. Ďalší odporučil, že je ideálnym miestom na oddych s výhľadom na hory, ku ktorému sa môžete osviežiť nejakým nápojom alebo si dať niečo dobré pod zub. V okolí totiž nájdete viaceré podniky, v ktorých sa občerstvíte.

Je to len vyhliadka plná piesku?

Našli sa aj skeptické reakcie od ľudí, ktorí síce uznávajú, že výhľady z pláže sú pekné, no podľa nich je toto miesto vlastne len vyhliadkou plnou piesku. Niekto zas priznal, že sa mu páčilo, že si mohol na vrchu oddýchnuť práve s nohami v piesku a užiť si opaľovanie.

Poľský architektonický magazín sa zamyslel nad tým, či bolo vybudovanie pláže práve na Gubałówke opodstatnené. Uvádza, že ide o inovatívny spôsob, ako sem prilákať turistov, o tých tu však nie je núdza. Ak sa v letných mesiacoch vyberiete do Zakopaného a okolia, môžete si odskočiť aj na pláž na Gubałówke a skúsiť hľadať odpoveď na túto otázku.

Faktom však zostáva, že ak by ste sa opýtali mnohých Slovákov, či vedia, kde v Tatrách sa nachádza pláž, odpoveďou by bolo nie. Aj keď je iná, než si na prvú pod plážou predstavujeme, predsa existuje.

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