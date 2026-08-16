Tatry skrývajú pláž a Slováci o nej nevedia. Výstup k nej trvá asi 60 minút

Keď sa povie pláž, pravdepodobne si tento pojem okamžite spojíte s morom, jazerom alebo bazénom. No čo by ste povedali na to vyraziť na pláž, ktorá sa nenachádza pri vode? Takúto lokalitu ukrývajú poľské Tatry a nachádza sa na vrchu, kam prichádza na výlet aj množstvo Slovákov. Nazýva sa pláž Gubałówka a už možno tušíte, o akom mieste hovoríme.
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Pláž Gubałówka sa skrýva v nadmorskej výške 1123 metrov a asi vás neprekvapí, že je najvyššie položenou plážou v Poľsku, pripomína poľský web Architektura & Business zameraný na architektúru. Piesočnatá pláž bola vybudovaná na turisticky populárnom mieste s výhľadom na panoramatickú krásu Tatier.
Samotný vrch Gubałówka je medzi ľuďmi lákadlom
Týči sa nad populárnym mestom Zakopané, ktoré je od slovenských hraníc vzdialené len pár minút a dostalo prezývku hlavné zimné mesto Poľska.
Na Gubałówku si to môžete vyšliapať po vlastných, pričom ide o trasu dlhú 2,2 kilometra, ktorú zvládnete za približne hodinu, a pripravte sa na prevýšenie 307 metrov. Pohodlnejšou možnosťou je vyviesť sa hore pozemnou lanovkou, jazda ktorou trvá asi 3 minúty. Počas hlavnej letnej turistickej sezóny za ňu dospelá osoba zaplatí jednosmerne v prepočte 8 eur alebo spiatočne hore aj dolu približne 10 eur.
Na Gubałówke si v zime môžete zalyžovať a vychutnať si atmosféru tradičných poľských vianočných trhov a v lete je zas ideálnym miestom na relax v lone prírody. Nachádza sa síce v dostupnej vzdialenosti od Zakopaného, no zároveň sa tu vydáte na prechádzky do prírody s krásnymi výhľadmi, kde sa len pozriete. Nájdete tu aj ubytovacie zariadenia, takže tu môžete prenocovať a ráno po prebudení sa ako prvou kochať scenériou Tatier.
Piesočnatá pláž s výhľadom na Tatry môže byť prekvapením
Na piesočnatej pláži na Gubałówke sú rozložené ležadlá, ktorých výhľad nesmeruje na more, ako sme zvyknutí v prímorských destináciách, ale na milované Tatry a ich panorámu. Podľa hodnotení návštevníkov na Tripadvisore sa pláž nachádza na 34. mieste zo 113 tipov na to, čo robiť v Zakopanom. Ľudia jej udelili rating 4,2/5 a v recenziách priznali, že ich prekvapilo, že sa na tomto vrchu nachádza pláž.
„Nikdy by som si nemyslel, že bude možné stavať hrady z piesku tak vysoko nad zemou,“ stojí v jednej z recenzií, ktorej autor priznal, že pred plánovaním výletu na Gubałówku netušil, že tu objaví pláž, preto na neho čakalo príjemné prekvapenie. Ďalší odporučil, že je ideálnym miestom na oddych s výhľadom na hory, ku ktorému sa môžete osviežiť nejakým nápojom alebo si dať niečo dobré pod zub. V okolí totiž nájdete viaceré podniky, v ktorých sa občerstvíte.
Je to len vyhliadka plná piesku?
Našli sa aj skeptické reakcie od ľudí, ktorí síce uznávajú, že výhľady z pláže sú pekné, no podľa nich je toto miesto vlastne len vyhliadkou plnou piesku. Niekto zas priznal, že sa mu páčilo, že si mohol na vrchu oddýchnuť práve s nohami v piesku a užiť si opaľovanie.
Poľský architektonický magazín sa zamyslel nad tým, či bolo vybudovanie pláže práve na Gubałówke opodstatnené. Uvádza, že ide o inovatívny spôsob, ako sem prilákať turistov, o tých tu však nie je núdza. Ak sa v letných mesiacoch vyberiete do Zakopaného a okolia, môžete si odskočiť aj na pláž na Gubałówke a skúsiť hľadať odpoveď na túto otázku.
Faktom však zostáva, že ak by ste sa opýtali mnohých Slovákov, či vedia, kde v Tatrách sa nachádza pláž, odpoveďou by bolo nie. Aj keď je iná, než si na prvú pod plážou predstavujeme, predsa existuje.
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