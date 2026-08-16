Vymeňte Chorvátsko za našich susedov: Slovákov prekvapia nádherné biele pláže aj čistota

Pláž Sopot na severe Poľska

Pláž Sopot, foto: Diego Delso, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Letná dovolenka
Viete, ktoré sú najobľúbenejšie pláže v Poľsku?

Pri plánovaní dovolenky pri mori si často vyberáme z obľúbených destinácií, akými sú Chorvátsko, Taliansko či Grécko. Čo tak ale zažiť menej tradičnú dovolenku a vybrať sa do Poľska? Poľské prímorie ponúka nádherné pláže, ktoré stále zostávajú pre mnoho Slovákov neobjavenými klenotmi. Ak zvažujete zamieriť si to k moru k našim susedom, môžete si na svoj zoznam pridať niektorú z najobľúbenejších pláží. 

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Dovolenka pri mori na severe Poľska je z našich končín dostupná letecky a aj autom a stíhate si ju naplánovať ešte aj na toto leto. Na portáli Tripadvisor sme si zoradili pláže v Poľsku pri Baltskom mori podľa obľúbenosti návštevníkov a našli tú, ktorú vyhľadávajú najradšej.

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Najobľúbenejšie pláže ukrýva Gdansk a okolie

Piate miesto obsadila pláž Stogi, ktorá sa nachádza v Gdansku. Obstála na hodnotenie 4,4 z 5, pričom ľudia v recenziách na googli spomínajú, že je to nádherná pláž a vyzdvihli dobrú infraštruktúru aj čistotu.

Pláž Stogi v Poľsku
Pláž Stogi, foto: Andrzej Otrębski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Našli sa však aj takí, ktorí kritizovali. Nepáčil sa im výhľad na kontajnerové lode, pri ktorých premýšľali nad kvalitou vody a tiež spomenuli vysoké ceny. Niekto ukázal bloček, podľa ktorého zaplatil za pol litra Pepsi cez 3 eurá. Čo ale niekto vidí ako mínus, je pre ďalších plusom. „Pláž so zaujímavým výhľadom na prístav. Cítiť tu skutočnú prímorskú atmosféru,“ stojí tu v jednej z recenzií, ktorá sa na polohu pláže pozrela z iného uhla.

Štvrtou najobľúbenejšou plážou v Poľsku podľa Tripadvisoru je pláž Brzeźno s hodnotením 4,5/5, ktorá tiež patrí Gdansku. Návštevníci vo svojich recenziách nešetria superlatívmi. „Pláž Brzeźno je pravdepodobne jedným z najlepších miest na dovolenku pri mori,“ uviedol jeden z nich. Viacerí zopakovali, že pláž je veľká a čistá.

„Jedna z najlepších pláží v Gdansku,“ stojí v inej z recenzií. Niekto pri kritike uviedol námietku na chladnejšie počasie, no s tým treba pri návšteve pobrežia Baltského mora jednoducho počítať, a práve to mu dodáva svojské čaro.

Vhodné pre rodiny s deťmi a čisté

Bronzovú medailu v obľúbenosti pláží nášho severného suseda získava pláž Jelitkowo s totožným hodnotením, ktorá sa nachádza medzi mestami Gdansk a Sopot.

Viacerí návštevníci jej dávajú prívlastok skvelej a odporúčajú ju aj pre rodiny s deťmi. V blízkosti sa nachádza spojenie mestskej hromadnej dopravy a keďže je pláž široká, zmestí sa na ňu dostatok návštevníkov.

Druhou najobľúbenejšou plážou v Poľsku na základe hodnotení návštevníkov je pláž Świnoujście s hodnotením 4,5/5, o ktorej sa hovorí ako o najširšej pláži u našich susedov. Toto miesto sa na rozdiel od predchádzajúcich spomínaných nachádza na severozápade Poľska, na ostrove Usedom pri nemeckých hraniciach.

„Skvelá biela pláž a čo je najdôležitejšie, je čistá. Vo vode boli na pár miestach zelené riasy, ale inak sa dalo dobre plávať,“ stojí v jednej z recenzií. Viacerí vyzdvihli, že pláž je vhodná na prechádzky, pri ktorých môžete naraziť na množstvo mušlí.

Víťazom rebríčka sa stáva pláž Sopot, ktorá získala od návštevníkov hodnotenie 4,3/5. Ako už avizuje jej názov, nájdete ju v meste Sopot, ktoré je súčasťou poľského Trojmestia – súmestia miest Sopot, Gdansk a Gdyňa.

Pláž Sopot v Poľsku
Pláž Sopot, foto: M.Minderhoud, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Podobne ako ďalšie pláže pri Baltskom mori sa pýši bielym pieskom a ikonickým mólom, po ktorom sa za poplatok môžete poprechádzať. Dokonca tu môžete zazrieť aj tulene. Počas leta je vyhľadávaná dovolenkármi a oddychovať tu môžete na ležadlách pod slnečníkmi.

A keď už budete na severe Poľska, môžete navštíviť takzvanú poľskú Saharu – pohyblivé duny, ktoré ukrýva Slowinský národný park (Słowiński Park Narodowy)Ide o najväčší pás pohyblivých dún v Európe, ktoré siahajú do výšky 30 až 40 metrov. Navštívili sme ho aj my a duny nás prekvapili svojou veľkosťou a mali sme pocit, že sme sa ocitli na inej planéte.

O dovolenke na severe Poľska sme sa rozprávali aj so Slovákmi, ktorí ju vymenili za Chorvátsko a prezradili nám svoje dojmy.

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