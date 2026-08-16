Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne

Speváčka Madonna

Foto: MovieStillsDB

Jana Petrejová
Skláňa sa pred ňou celý svet.

Speváčka Madonna už desaťročia provokuje, búra tabu a odmieta sa riadiť tým, čo od nej očakáva spoločnosť. Za jej sebavedomím a odhodlaním sa však ukrýva aj množstvo bolestivých skúseností. Pri príležitosti jej 68. narodenín sme sa pozreli na tragické a náročné momenty, ktoré formovali jej život.

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Madonna Louise Ciccone sa narodila 16. augusta 1958 a už od 80. rokov patrí medzi najvýraznejšie osobnosti svetovej popkultúry. Počas kariéry sa nikdy nebála riskovať, provokovať ani prekračovať hranice. Práve vďaka tomu sa stala živou legendou.

Sama však priznáva, že potreba provokovať nie je iba súčasťou jej imidžu. „Rada provokujem, mám to v DNA. Ale v deviatich prípadoch z desiatich na to existuje dôvod,“ uviedla Madonna v roku 2013 pre Harper’s Bazaar.

Riskovanie bolo podľa jej vlastných slov vždy súčasťou jej života. „Ak nemôžem byť odvážna vo svojej práci alebo v spôsobe, akým žijem svoj život, potom vlastne nevidím dôvod, prečo by som mala byť na tejto planéte,“ vysvetlila. Jej odvaha však nevznikla zo dňa na deň. Madonna si musela svoju cestu vybojovať už ako tínedžerka.

Speváčka Madonna
Foto: SITA, MovieStillsDB

Outsiderkou v tínedžerskom veku

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  • čo zažila počas prvých rokov v New Yorku;
  • prečo mala komplikované vzťahy s rodinou;
  • ako prebiehal jej spor o syna Rocca;
  • aké zdravotné problémy ju v posledných rokoch potrápili;
  • o koľko blízkych ľudí prišla počas epidémie AIDS;
  • prečo Madonna desaťročia čelí kritike za svoj vzhľad a vek.

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