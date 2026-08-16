Ukrajina zasiahla ruskú továreň na tuhé palivo do raketometov a leteckých zbraní: Ruské jednotky utrpeli škody

Následky vojny na Ukrajine

Ilustračná foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina zasiahla dôležitý závod.

Ukrajinské ozbrojené sily v nedeľu informovali, že počas útokov v noci na nedeľu zasiahli v Rusku továreň Kombinat Kamenskij v meste Kamensk-Šachtinskij v Rostovskej oblasti. Táto továreň podľa ukrajinského generálneho štábu vyrába tuhé palivo pre ruské raketomety Uragan, Smerč a Tornado-S, ako aj pre viaceré raketové systémy a letecké zbrane. Informovala o tom stanica Radio Svoboda (RFE/RL), ktorá však doplnila, že tieto údaje nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov.

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Ruské jednotky údajne utrpeli rozsiahle škody

Ukrajinské námorníctvo zároveň oznámilo, že jeho sily v noci na nedeľu zasiahli pozície ruského pobrežného raketového systému Bastion na anektovanom Krymskom polostrove. Podľa vyhlásenia utrpeli ruské jednotky „značné škody na výzbroji a živej sile“. Ukrajinský generálny štáb spresnil, že v danom prípade bola zasiahnutá oblasť sústredenia ruskej raketovej jednotky neďaleko obce Rezervne v blízkosti Sevastopola.

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Systém Bastion používajú ruské jednotky pri útokoch nadzvukovými raketami Oniks a hypersonickými strelami Cirkon. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle potvrdiť. Ruské úrady však v noci na nedeľu informovali o poplachu v Sevastopole, ktorý trval viac ako dve hodiny. Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev uviedol, že obrana mesta za 24 hodín zneškodnila 27 dronov. V oblasti mysu Aja zároveň hlásili päť požiarov s rozlohou od 100 do 250 štvorcových metrov.

Následky vojny na Ukrajine
Foto: SITA/AP

Pociťuje dôsledky vojny

Mys Aja sa nachádza južne od Rezervného. Monitorovací kanál Krymskij veter uviedol, že systém Bastion sa nachádza práve v oblasti mysu Aja, a vyhlásenie Razvožajeva označil za možné nepriame potvrdenie zásahu. Ukrajinské ministerstvo obrany vo svojej zvodke uviedlo, že okrem skladu v meste Domodedovo neďaleko Moskvy ukrajinská armáda svojimi útokmi vyradila z prevádzky aj logistické centrum Wildberries v priemyselnom parku Koledino. Ide o rozlohou najväčší sklad spoločnosti.

„Ruská logistika pociťuje vážne dôsledky vojny, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo s tým, že ukrajinskými útokmi bolo poškodených už sedem z desiatich hlavných skladov spoločnosti Wildberries.

Ide o jeden z najväčších vzdušných útokov Kyjeva

Ako sme vás informovali, pri jednom z najväčších vzdušných úderov Kyjeva od začiatku vojny zahynulo najmenej šesť ľudí, uviedli tamojšie úrady. TASR sa odvoláva na správu agentúry AP.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zneškodnilo 822 ukrajinských dronov, pričom približne 600 z nich smerovalo na ruskú metropolu Moskvu. Najmenej päť ľudí zahynulo v Rostovskej oblasti na juhozápade Ruska, kde sa terčom útokov stali tri mestá. Tvrdí to tamojší gubernátor Jurij Sľusar.

Ruské raketové a dronové útoky počas noci naopak zabili najmenej troch ľudí na Ukrajine. Dve obete hlásili v Záporožskej oblasti a jednu v meste Kryvyj Rih, rodnom meste prezidenta Volodymyra Zelenského. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. Zasiahnuté boli aj viaceré priemyselné objekty, informovala agentúra AFP.

Následky vojny na Ukrajine
Foto: SITA/AP

Výbuchy v hlavnom meste

Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval o „výbuchoch v hlavnom meste“, ktoré bolo podľa jeho slov „pod útokom balistickými raketami“. Krátko nato vypukli dva požiare nebytových priestorov v mestskej časti Oboloň, ktoré spôsobili padajúce trosky. Vo štvrti Holosijivskyj tiež horí nebytová budova. Hlásená bola zatiaľ jedna zranená osoba, informovala agentúra RBC-Ukraine.

Letectvo najprv varovalo pred balistickými raketami smerujúcimi z východu, no čoskoro oznámilo, že hrozba bola odrazená. O niekoľko minút však prišlo ďalšie varovanie, tentoraz o nebezpečenstve zo severu, po ktorom nasledovala správa o odpálení striel smerom na Kyjev, uviedla RBC-Ukraine. Dodala, že neskôr boli v Černihivskej oblasti zaznamenané ďalšie rakety, ktoré smerovali na hlavné mesto.

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