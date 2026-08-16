Zmeny pri lietaní sa dotknú aj Slovákov. Európska únia prichádza po 13 rokoch s novými pravidlami

Európska únia schválila nové pravidlá v leteckej doprave, ktoré pocítia aj Slováci. Zmeny sa dotknú batožiny, cestovania s deťmi, ale aj využívania spiatočných leteniek, ak ste nenastúpili na prvý let. Pozrite si prehľad.
správy od nás budete mať ako prví.
Cestujúci si zachovajú nárok na kompenzácie za meškajúce a zrušené lety, jednoduchšie bude ich uplatňovanie a nové práva získajú aj rodiny s deťmi či ďalšie skupiny zraniteľných cestujúcich. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest v súvislosti s tým, že Európska únia (EÚ) po 13 rokoch rokovaní schválila nové pravidlá upravujúce práva cestujúcich v leteckej doprave.
Výška kompenzácie sa nemení, zostáva na úrovni 250 až 600 eur
„Najdôležitejšou správou pre cestujúcich je, že si zachovajú nárok na kompenzáciu pri meškaní letu dlhšom ako tri hodiny aj pri zrušení letu menej ako 14 dní pred odletom. Práve o túto ochranu sa počas rokovaní viedli najintenzívnejšie diskusie. Nemení sa ani výška kompenzácie, ktorá zostáva na úrovni 250 až 600 eur podľa vzdialenosti letu,“ uviedla riaditeľka dTest Eduarda Hekšová.
Mení sa tak nariadenie EÚ z roku 2004 o právach cestujúcich najmä pri zrušení alebo výraznom oneskorení letu a pri odopretí nástupu na palubu. Predmetom diskusií bola najmä doba oneskorenia letu, po ktorej uplynutí by mal cestujúcim vzniknúť nárok na kompenzáciu. Predĺženie časových prahov v prospech leteckých spoločností pôvodne navrhovala Európska komisia a neskôr ich presadzovala aj Rada EÚ.
„Navrhované predĺženie doby oneskorenia, po ktorej by cestujúcim vznikol nárok na kompenzáciu, nakoniec pri rokovaniach Európskeho parlamentu a Rady EÚ neprešlo. Ochrana cestujúcich v tomto smere zostáva rovnako silná ako doteraz,“ priblížila organizácia.
Na rýchlejšie preplácanie náhrad bola novo určená lehota pre cestujúcich na podanie žiadosti o náhradu škody. Ak bol let výrazne oneskorený či zrušený, má cestujúci deväť mesiacov od pôvodného letu na podanie žiadosti o kompenzáciu. Letecké spoločnosti následne musia náhradu vyplatiť do 30 dní alebo odôvodniť, prečo tak v danom prípade neurobia.
Vyplatenie kompenzácie môžu letecké spoločnosti odmietnuť najmä v prípade takzvaných mimoriadnych okolností. Ide o situácie, ktoré sú mimo ich kontroly a ktorým nemohli zabrániť ani prijatím všetkých primeraných opatrení. Nová úprava dopĺňa neuzavretý zoznam týchto okolností.
„Môžu to byť napríklad prírodné katastrofy, vojny, zlé poveternostné podmienky, niektoré štrajky letiskového personálu či nedisciplinované správanie cestujúcich,“ vymenovala Hekšová.
Dopravca nebude môcť cestujúcim odmietnuť spiatočný let pri nevyužití prvej časti cesty
Niekedy môže nastať situácia, keď je cestujúci nútený odletieť do miesta pobytu o pár dní neskôr. Kúpi si náhradnú letenku, ale pôvodnú spiatočnú letenku chce stále využiť. Letecké spoločnosti v takýchto prípadoch často cestujúcim odmietali nástup na spiatočný let alebo požadovali dodatočný príplatok.
Toto má podľa novej právnej úpravy skončiť a dopravca nebude môcť cestujúcemu odmietnuť spiatočný let ani mu účtovať príplatok len preto, že nevyužil pôvodnú letenku pre prvú časť cesty.
Zmeny sa dotknú aj batožiny a lietania s deťmi
Vznikali aj prípady, keď cestujúci po výhodnej ponuke leteniek neskôr zistil, že cena je bez príručnej batožiny. Po jej započítaní sa cena letenky výrazne zvýšila. Nové pravidlá výslovne uvádzajú právo mať na palube bez dodatočných nákladov jednu osobnú vec, ako je malá taška alebo batoh. Letecké spoločnosti budú musieť zobrazovať cenu letenky vrátane povolenej príručnej batožiny už na začiatku rezervácie.
Rodičia sa v budúcnosti vyhnú situáciám, keď musia platiť za to, aby sedeli vedľa svojich detí. Nové pravidlá ukladajú aerolíniám povinnosť bez príplatku usadiť sprievod dieťaťa mladšieho ako 14 rokov na susedné sedadlo. To isté sa týka aj sprievodu osôb so zdravotným postihnutím a tehotných žien.
Schválené zmeny zároveň priznávajú cestujúcim so zdravotným postihnutím alebo obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie nárok na odškodnenie, náhradné spojenie a potrebnú pomoc, ak zmeškajú let preto, že im letiskový personál nezabezpečil včasný príchod k odletovej bráne.
Nové pravidlá už schválili Európsky parlament aj Rada EÚ. Zatiaľ neboli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Platiť začnú 20 dní po zverejnení a používať sa budú o rok neskôr, teda v priebehu roka 2027.
Nahlásiť chybu v článku