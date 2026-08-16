Kvíz: Rozumieš ľuďom z „Bystrici“? Už 1. otázka ťa riadne zmätie

Bryndziar

Foto: Foto: Milan Bališin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
V dnešnom kvíze sme sa zamerali na nárečové a slangové slová a výrazy, ktoré by mal poznať úplne každý z Banskej Bystrice.

Každý región a každé väčšie mesto na Slovensku používajú vlastné, špecifické výrazy, vďaka ktorým spoznáš ľudí zo svojho mesta či regiónu aj vtedy, keď sa ocitneš mimo Slovenska.

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Ľuďom z východu stačí započuť „ta ne“ a svojich spoznajú aj v Brne. A ľuďom z Banskej Bystrice stačí počuť výraz „riadne krepý“ a hneď vedia, že sú doma.

V našom dnešnom kvíze preveríme, či poznáš banskobystrický slovník. Odhalí, či pochádzaš priamo z mesta, poznáš ľudí z regiónu alebo si sa s Bystričanmi aspoň niekedy rozprával. Koľko bodov sa podarí získať tebe?

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