Kvíz: Rozumieš ľuďom z „Bystrici“? Už 1. otázka ťa riadne zmätie

Každý región a každé väčšie mesto na Slovensku používajú vlastné, špecifické výrazy, vďaka ktorým spoznáš ľudí zo svojho mesta či regiónu aj vtedy, keď sa ocitneš mimo Slovenska.
Google News Sledujte interez v Google News —Pridať ako zdroj
správy od nás budete mať ako prví.
správy od nás budete mať ako prví.
Ľuďom z východu stačí započuť „ta ne“ a svojich spoznajú aj v Brne. A ľuďom z Banskej Bystrice stačí počuť výraz „riadne krepý“ a hneď vedia, že sú doma.
V našom dnešnom kvíze preveríme, či poznáš banskobystrický slovník. Odhalí, či pochádzaš priamo z mesta, poznáš ľudí z regiónu alebo si sa s Bystričanmi aspoň niekedy rozprával. Koľko bodov sa podarí získať tebe?
Odporúčané články
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku