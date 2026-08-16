Rodičia nechali 3-ročné dieťa v rozpálenom aute, odbehli na nákupy: Polícia ich musela vypátrať

Policajti zasahovali v Levoči, keď rodičia nechali približne trojročné dieťa v rozpálenom aute. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že oznámenie na linke 158 prijali v sobotu (15. 8.) po 16.00 h. Dieťa, ktoré bolo v uzamknutom vozidle na parkovisku pri jednej z predajní v Levoči, je podľa polície napokon v poriadku.
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Rodičia si odbehli na nákupy
„Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka. K udalosti zároveň smerovali aj záchranári a hasiči. Po príchode policajti zistili, že v aute sa nachádza malé dieťa, ktoré nereaguje. Následne sa im podarilo vypátrať aj rodičov, ktorí uviedli, že si na chvíľu odbehli na nákup. Auto odomkli a spiace dieťa vybrali,“ uviedla polícia.
Situácia sa napokon zaobišla bez zranení a dieťa je podľa polície v poriadku. Apeluje ale na rodičov a všetkých vodičov, aby deti či domácich miláčikov nenechávali v zaparkovanom vozidle, a to ani na krátky čas. „Teplota v aute môže stúpať veľmi rýchlo a pre deti a zvieratá môže byť situácia životu nebezpečná,“ pripomína PZ.
Aj krátka chvíľa môže mať vážne následky
Ako sme informovali, k incidentu, kedy dieťa ostalo zamknuté v aute, došlo aj začiatkom augusta. Policajtov vo Veľkom Krtíši privolali v tom čase okolo obeda k uzamknutému vozidlu, v ktorom sa nachádzalo maloleté dieťa. Zostalo v ňom uväznené desať až 15 minút.
„Podľa informácií prítomných osôb odovzdal príbuzný dieťaťu kľúče od vozidla a to následne aktivovalo centrálne zamykanie a zostalo vo vozidle uzamknuté. Keďže ho nebolo možné dostať z auta iným spôsobom a vzniklo riziko ohrozenia jeho života a zdravia, majiteľ vozidla udelil policajtom súhlas na rozbitie bočného skla. Hliadka následne auto otvorila a dieťa vyslobodila,“ uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
Podľa nej by mal byť tento prípad varovaním, že pri deťoch rozhodujú aj zdanlivo bezvýznamné okamihy. Počas letných dní sa interiér zaparkovaného vozidla prehrieva v priebehu niekoľkých minút na život ohrozujúce teploty. Aj krátka chvíľa môže mať vážne následky.
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