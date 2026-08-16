Rodičia nechali 3-ročné dieťa v rozpálenom aute, odbehli na nákupy: Polícia ich musela vypátrať

Ilustračný záber policajného auta

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Prešovský kraj

Petra Sušaninová
TASR
Polícia upozorňuje, že teplota v aute môže stúpať veľmi rýchlo.

Policajti zasahovali v Levoči, keď rodičia nechali približne trojročné dieťa v rozpálenom aute. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že oznámenie na linke 158 prijali v sobotu (15. 8.) po 16.00 h. Dieťa, ktoré bolo v uzamknutom vozidle na parkovisku pri jednej z predajní v Levoči, je podľa polície napokon v poriadku.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Rodičia si odbehli na nákupy

„Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka. K udalosti zároveň smerovali aj záchranári a hasiči. Po príchode policajti zistili, že v aute sa nachádza malé dieťa, ktoré nereaguje. Následne sa im podarilo vypátrať aj rodičov, ktorí uviedli, že si na chvíľu odbehli na nákup. Auto odomkli a spiace dieťa vybrali,“ uviedla polícia.

Situácia sa napokon zaobišla bez zranení a dieťa je podľa polície v poriadku. Apeluje ale na rodičov a všetkých vodičov, aby deti či domácich miláčikov nenechávali v zaparkovanom vozidle, a to ani na krátky čas. „Teplota v aute môže stúpať veľmi rýchlo a pre deti a zvieratá môže byť situácia životu nebezpečná,“ pripomína PZ.

Aj krátka chvíľa môže mať vážne následky

Ako sme informovali, k incidentu, kedy dieťa ostalo zamknuté v aute, došlo aj začiatkom augusta. Policajtov vo Veľkom Krtíši privolali v tom čase okolo obeda k uzamknutému vozidlu, v ktorom sa nachádzalo maloleté dieťa. Zostalo v ňom uväznené desať až 15 minút.

Rozbité sklo na aute
Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

„Podľa informácií prítomných osôb odovzdal príbuzný dieťaťu kľúče od vozidla a to následne aktivovalo centrálne zamykanie a zostalo vo vozidle uzamknuté. Keďže ho nebolo možné dostať z auta iným spôsobom a vzniklo riziko ohrozenia jeho života a zdravia, majiteľ vozidla udelil policajtom súhlas na rozbitie bočného skla. Hliadka následne auto otvorila a dieťa vyslobodila,“ uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.

Podľa nej by mal byť tento prípad varovaním, že pri deťoch rozhodujú aj zdanlivo bezvýznamné okamihy. Počas letných dní sa interiér zaparkovaného vozidla prehrieva v priebehu niekoľkých minút na život ohrozujúce teploty. Aj krátka chvíľa môže mať vážne následky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrozivá tragédia na maďarskej diaľnici: Poľský autobus mal nehodu a zahynulo najmenej 12 ľudí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Woodstock
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac