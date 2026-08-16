Hrozivá tragédia na maďarskej diaľnici: Poľský autobus mal nehodu a zahynulo najmenej 12 ľudí

Od našich maďarských susedov prichádzajú smutné správy. Na diaľnici došlo k nehode poľského autobusu, hlásia mŕtvych aj zranených. Príčinou nešťastia by mohol byť spánok vodiča.
správy od nás budete mať ako prví.
Pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici M3 zahynulo 12 ľudí a najmenej desať ďalších utrpelo vážne zranenia. Na sociálnej sieti Facebook o tom v nedeľu ráno informoval maďarský premiér Péter Magyar, píše TASR.
Čo sa stalo?
Zranených previezli do nemocníc a polícia zadržala vodiča autobusu. Vozidlo v nedeľu približne o 1.00 h zišlo z rovného úseku diaľnice do priekopy a prevrátilo sa. Nehoda sa stala pri meste Mezőkeresztes na východe krajiny. Autobus smeroval do mesta Nyíregyháza.
Na autobuse zostali rozbité okná a kufre cestujúcich sa rozlietali po okolí
Zábery z miesta nehody zachytávajú vážne poškodený červený autobus ležiaci na boku v priekope pri ceste. Jeho okná sú rozbité a v okolí sú rozhádzané osobné veci a kufre.
Podľa maďarskej štátnej agentúry MTI bolo v autobuse 57 cestujúcich a dvaja vodiči. Polícia uviedla, že podľa predbežných informácií vodič pravdepodobne zaspal za volantom.
„Potvrdzujem, že v Maďarsku došlo k tragickej nehode autobusu s poľskými turistami,“ napísal poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski na sociálnej sieti X. Doplnil, že Varšava je v kontakte s maďarskými orgánmi.
Prezident Karol Nawrocki vyjadril pozostalým a blízkym obetí sústrasť a uviedol, že tragédia zasiahla celú krajinu.
Z Vysokých Tatier prichádzajú dobré správy
Požiar, ktorý v sobotu popoludní zasiahol lesný porast v Tatranskom národnom parku (TANAP), sa v noci na nedeľu ďalej nerozšíril. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove s tým, že situáciu počas nočných hodín sledovali pracovníci Správy TANAP. Ráno tam opäť vyrazia aj profesionáli zo staníc Vysoké Tatry, Poprad a Mengusovce.
„Situácia sa v noci už nezdramatizovala, takže v nedeľu tam naši príslušníci vykonajú predovšetkým monitoring a budú vyhľadávať a dohášať skryté ohniská,“ uviedol operačný dôstojník.
Požiar zasiahol lokalitu pod Popradským plesom v blízkosti Cesty slobody o rozlohe približne 1,2 hektára. Prácu hasičom komplikoval najmä silný vietor a ťažko dostupný terén.
Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák na sociálnej sieti v súvislosti s požiarom a pretrvávajúcim suchom vyzval návštevníkov prírody, aby boli v týchto dňoch veľmi opatrní pri nakladaní s ohňom. „Stačí naozaj veľmi málo,“ podotkol.
Nahlásiť chybu v článku