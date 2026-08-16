Hrozivá tragédia na maďarskej diaľnici: Poľský autobus mal nehodu a zahynulo najmenej 12 ľudí

Nehoda autobusu v Maďarsku

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Aspoň 10 ďalších ľudí utrpelo vážne zranenia.

Od našich maďarských susedov prichádzajú smutné správy. Na diaľnici došlo k nehode poľského autobusu, hlásia mŕtvych aj zranených. Príčinou nešťastia by mohol byť spánok vodiča. 

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Pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici M3 zahynulo 12 ľudí a najmenej desať ďalších utrpelo vážne zranenia. Na sociálnej sieti Facebook o tom v nedeľu ráno informoval maďarský premiér Péter Magyar, píše TASR.

Čo sa stalo?

Zranených previezli do nemocníc a polícia zadržala vodiča autobusu. Vozidlo v nedeľu približne o 1.00 h zišlo z rovného úseku diaľnice do priekopy a prevrátilo sa. Nehoda sa stala pri meste Mezőkeresztes na východe krajiny. Autobus smeroval do mesta Nyíregyháza.

Na autobuse zostali rozbité okná a kufre cestujúcich sa rozlietali po okolí

Zábery z miesta nehody zachytávajú vážne poškodený červený autobus ležiaci na boku v priekope pri ceste. Jeho okná sú rozbité a v okolí sú rozhádzané osobné veci a kufre.

Podľa maďarskej štátnej agentúry MTI bolo v autobuse 57 cestujúcich a dvaja vodiči. Polícia uviedla, že podľa predbežných informácií vodič pravdepodobne zaspal za volantom.

Nehoda autobusu v Maďarsku
Foto: SITA/AP

„Potvrdzujem, že v Maďarsku došlo k tragickej nehode autobusu s poľskými turistami,“ napísal poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski na sociálnej sieti X. Doplnil, že Varšava je v kontakte s maďarskými orgánmi.

Prezident Karol Nawrocki vyjadril pozostalým a blízkym obetí sústrasť a uviedol, že tragédia zasiahla celú krajinu.

Z Vysokých Tatier prichádzajú dobré správy

Požiar, ktorý v sobotu popoludní zasiahol lesný porast v Tatranskom národnom parku (TANAP), sa v noci na nedeľu ďalej nerozšíril. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove s tým, že situáciu počas nočných hodín sledovali pracovníci Správy TANAP. Ráno tam opäť vyrazia aj profesionáli zo staníc Vysoké Tatry, Poprad a Mengusovce.

„Situácia sa v noci už nezdramatizovala, takže v nedeľu tam naši príslušníci vykonajú predovšetkým monitoring a budú vyhľadávať a dohášať skryté ohniská,“ uviedol operačný dôstojník.

Požiar v Tatrách
Foto: Facebook/ Tatranský národný park

Požiar zasiahol lokalitu pod Popradským plesom v blízkosti Cesty slobody o rozlohe približne 1,2 hektára. Prácu hasičom komplikoval najmä silný vietor a ťažko dostupný terén.

Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák na sociálnej sieti v súvislosti s požiarom a pretrvávajúcim suchom vyzval návštevníkov prírody, aby boli v týchto dňoch veľmi opatrní pri nakladaní s ohňom. „Stačí naozaj veľmi málo,“ podotkol.

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