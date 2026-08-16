Na konci augusta nastane zatmenie Mesiaca. Pozorovať ho môžu aj Slováci, no bude si treba privstať

Zatmenie Mesiaca

Ilustračná foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
Tentokrát žiadne ochranné okuliare nepotrebujeme.

Len pred niekoľkými dňami sme boli svedkami unikátneho zatmenia Slnka, ktoré vytiahlo von ľudí naprieč celým Slovenskom a sledovali ho so zatajeným dychom. Koncom augusta sa môžeme tešiť na ďalšie nebesné divadlo. No má až dva háčiky. 

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Stredajšie zatmenie Slnka si vychutnalo aj množstvo Slovákov, ktorí sa rozhodli vybrať sa do prírody, zaobstarali si špeciálne okuliare či čierne zváračské sklo a zvedavo sledovali jav, aký najbližšie v podobnej miere zažijeme až v roku 2075. Nemusíte sa však obávať, dovtedy bude dôvodov na sledovanie oblohy viac než dosť. Najbližší nastane už 28. augusta, informuje portál iMeteo.

Zatmenie Mesiaca
Ilustračná foto: Unsplash

Zatmenie Slnka vyvolalo medzi ľuďmi ošiaľ, niektorí po ňom dokonca tvrdili, že si zničili zrak

Ako sme vás informovali, mnohí ľudia sa radami odborníkov neriadili a zatmenie Slnka sledovali aj bez okuliarov. Obyvatelia Veľkej Británie sa teraz na sociálnych sieťach sťažujú na mučivú bolesť očí, na čo lekári reagujú, že tento stav môže byť trvalý.

„Zízal som na to. Zabíjajú ma oči. Je to pocit, aký som ešte nikdy nezažil, a myslím, že oslepnem,“ uviedol jeden z nich. „Len som sa rýchlo pozrel, myslel som si, že to bude v pohode, ale teraz mám veľké bolesti hlavy a rozmazané videnie,“ priznal ďalší.

„Odborníci neklamali, pozrel som sa priamo na zatmenie a teraz mám v strede zorného poľa veľký červenkastý odtieň,“ objavilo sa medzi reakciami vystrašených ľudí.

Prichádza zatmenie Mesiaca

Kým po čarovnom zatmení Slnka sme videli jeho západ a následne, keď sa obloha zahalila tmou, padajúce Perzeidy, na čiastočné zatmenie Mesiaca si bude treba privstať. Jeho začiatok má nastať o 3:23 až 3:24 ráno. Zlou správou je, že zo Slovenska najväčšiu fázu zatmenia neuvidíme.

„Maximum zatmenia nastane približne o 6:14 nášho času. Vtedy bude do tmavého zemského tieňa ponorených približne 93 % priemeru Mesiaca, takže z oblastí, kde bude celý úkaz viditeľný, pôjde o veľmi výrazné čiastočné zatmenie. Zatienená časť môže dostať tmavý až medenočervený nádych,“ uvádza portál o počasí. Pri zatmení Mesiaca nie je potrebné chrániť si zrak a môžete ho pozorovať voľným okom.

Zatmenie Mesiaca
Ilustračná foto: Unsplash

Čo je čiastočné zatmenie Mesiaca?

Čiastočné zatmenie Mesiaca nastáva, keď Mesiac prechádza polotieňom Zeme (penumbrou) a len jeho časť prejde najtmavším tieňom (umbrou). Počas tohto typu zatmenia časť Mesiaca stmavne, ako sa bude presúvať zemským tieňom.

Zatmenie bude viditeľné vo väčšine Severnej Ameriky, v Mexiku, Strednej Amerike, Južnej Amerike, nad Atlantickým oceánom a vo väčšine Európy a Afriky.

Ak sa budete práve nachádzať v Grécku, môžete sa zúčastniť špeciálnej udalosti za mesačného svitu

Keďže august je jedným z hlavných mesiacov letnej turistickej sezóny, pravdepodobne viacero Slovákov bude tento dátum tráviť v populárnom Grécku. Ak patríte medzi nich, máme pre vás tip na zaujímavý program. Ako uvádza portál Euronews, Grécko sprístupní 28. augusta až 126 starovekých pamiatok pre návštevníkov úplne zadarmo. Ide o akciu, ktorá sa koná každoročne v čase mesačného splnu.

Medzi spomínanými lokalitami sa nachádzajú aj najnavštevovanejšie atrakcie Grécka a toto je príležitosť, ako ich zažiť inak než bežne. Udalosť je naplánovaná so začiatkom asi od 19:30 a potrvá do polnoci. Spočíva v tom, že návštevníci za mesačného svetla budú môcť vidieť pamiatky od chrámov po minojské paláce.

Nájdete medzi nimi Múzeum Akropoly v Aténach, stredoveké mesto duchov Mystras pri Sparte alebo Gortynu – archeologické nálezisko na Kréte. Na niektorých miestach nebude chýbať ani sprievodný program.

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