Videli sme vzácne miesto v Chorvátsku: Zo Zadaru ste tu za 45 minút

Maškovića Han

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Chorvátsko
Ak hľadáte tip na netradičný výlet v Chorvátsku, možno stojí za zváženie návšteva komplexu s názvom Maškovića Han.

V malej obci Vrana neďaleko letoviska Pakoštane stojí stavba, ktorá pôsobí ako vystrihnutá z iného kúta sveta. Pri pohľade na jej múry len ťažko uveríte, že sa stále nachádzate v chorvátskom Stredomorí.

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Komplex Maškovića Han je prezentovaný ako najzápadnejšia pamiatka osmanskej architektúry v Európe. Vznikol v období, keď sa v časti Dalmácie stretávala hranica medzi Osmanskou ríšou a Benátskou republikou. Z mesta Zadar sa sem dostanete za zhruba 45 minút jazdy autom. A je to miesto, ktoré by ste pri vašej najbližšej návšteve Chorvátska rozhodne nemali vynechať.

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Honosné sídlo rodáka z Vrany, ktorý získal priazeň sultána

V roku 1644 začal Jusuf Mašković, rodák z Vrany a vážený muž na sultánovom dvore, budovať honosné sídlo. Ako informujú zástupcovia komplexu na svojej oficiálnej stránke, chcel sa doň uchýliť po návrate z Konštantínopola. Na budovaní sídla denne pracovalo až 500 robotníkov a jeho súčasťou mal byť dokonca aj hammam (tradičné turecké kúpele).

Príbeh Maškovića pritom patrí k dôstojným námetom na historickú drámu. Jeho pôvod je dodnes predmetom rôznych interpretácií a podobne neisté sú aj okolnosti jeho pádu. Vieme však, že z Vrany sa dostal až na osmanský cisársky dvor, kde postupne získaval čoraz významnejšie postavenie. Začínať mal v kuchyni, neskôr sa stal zodpovedným za sultánove zbrane, a napokon aj najvyšším admirálom osmanskej flotily.

Mašković sa však sídla nedožil. V roku 1645 sa ako vysokopostavený veliteľ zúčastnil osmanského ťaženia na Kréte a po návrate do Konštantínopola ho napokon čakal tragický osud. Masković bol popravený a veľkolepý projekt vo Vrane v pôvodne plánovanej podobe dokončený nebol.

Jeho kariérny rast bol rovnako rýchly ako jeho pád. Do dnešného dňa však nie je zrejmé, prečo presne bol Mašković popravený. Jedna z rozšírených verzií hovorí, že po dobytí Kréty prejavil nezvyčajnú milosť voči porazeným Benátčanom, čím si údajne znepriatelil sultána. Iné vysvetlenia hovoria o politických intrigách a rivalite na dvore.

Maškovićove dedičstvo však zubu času vo svojej skromnejšej podobe odolalo.

Maškovića Han
Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Dnes sa rozlieha na ploche viac než 3 000 metrov štvorcových, jeho vchod zdobia ostré islamské oblúky. Obklopujú ho bočné budovy, mešita a hostinec. Všetko v objekte dýcha osmanskou kultúrou a len veľmi málo prvkov naznačuje, že sa nachádzate v Dalmácii.

Maškovića Han je krásne miesto s výbornou kávou, zastaviť sa tu rozhodne oplatí

Komplex je dnes zreštaurovaný a nájdete v ňom reštauráciu, vinotéku, hotel, obchod so suvenírmi aj malé múzeum.

My sme ho navštívili minulý rok. Prekvapili nás prijateľné ceny (v roku 2025 stála káva 3 € a veľký kus baklavy 6 €, tento rok má byť cena za baklavu 7 €), krása celého objektu aj jeho jedinečnosť. Miesto skutočne dýcha osmanskou históriou, tá preniká aj do ponuky nápojov a jedál. Objavuje sa popri tradičných chutiach z Dalmácie.

A napriek tomu, že sme odporcami klasického „turka“ (tureckej kávy), rozhodli sme sa, že v kolíske osmanskej kultúry si ju predsa len objednáme. Odmenou za našu odvahu bola tá vynikajúca turecká káva. Odkedy sme z objektu odišli, snívame o tom, že si ju vychutnáme ešte raz.

Maškovića Han
Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Ku káve sme si dali spomínanú baklavu. Bola fantastická, chrumkavá a prekvapila nás tým, že bola podstatne menej sladká, než sme zvyknutí.

Múzeum v objekte vás vnesie do sveta artefaktov nájdených vo Vrane, Pakoštane a ich okolí. Nájdete tu časti náhrobných kameňov z obdobia Osmanskej ríše aj delové gule z tohto obdobia. So všetkým vás však najdôvernejšie zoznámi samotná stavba, ktorá sa absolútne vymyká väčšine objektov v Európe. Budete mať pocit, akoby ste ani neboli v Chorvátsku.

Maškovića Han podľa nás jednoznačne stojí za návštevu a my sa sem rozhodne znovu vrátime. Ide o jednu z najlepších zastávok počas našej dovolenky v Chorvátsku. Ľutujeme jediné – že takéto miesto nie je bližšie k Slovensku, aby sme sem mohli vyrážať častejšie.

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