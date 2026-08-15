Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov

V súčasnosti je porno vnímané ako niečo, čo jednoducho existuje a ktokoľvek sa k nemu vie dopracovať, či už na internete alebo v televízii, kde má svoje vlastné stanice. Azda najspornejším ostáva pre dôvod, že sa ľudia doteraz dohadujú, či pozeranie porna vo vzťahu predstavuje druh nevery, alebo nie. V minulosti však bolo porno oveľa väčšie tabu, jeho popularita vzrástla až po úspechu jedného filmu, ktorý sa dostal až do kín.
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Keď sa povie „pornoherečka“, väčšine ako prvá napadne Mia Khalifa, hoci účinkovala v tomto priemysle len tri mesiace. Počas nich, ako informoval portál hotnewhiphop, natočila len 12 filmov pre dospelých, napriek tomu, že v tom čase bola jej tvár všade a jej meno, resp. pseudonym bol takmer synonymom pre tento priemysel. Khalifa ale nebola prvá, kto zaznamenal takýto svetový úspech napriek takej krátkej dobe účinkovania.
Zmenila pornopriemysel jediným filmom
Viac než 20 rokov po jej smrti, meno Lindy Lovelace ostáva naďalej spájané s týmto priemyslom, keďže sa nielenže stala priekopníčkou porna ako takého, no zároveň je dodnes temnou pripomienkou toho, čo sa deje v jeho zákulisí bez toho, aby o tom svet vedel. Aj ona pritom, ako uvádza portál CNN, strávila v tomto priemysle len zlomok svojho života, pričom, podľa jej vlastných odhadov, to bolo dohromady len dva a pol týždňa.
Počas tohto krátkeho času stihol vzniknúť pornofilm s názvom Deep Throat (tento pojem znamená druh orálneho sexu, pri ktorom dochádza k hlbokému vniknutiu do ústnej dutiny a hltana partnera, pozn. red.), ktorý zmenil vnímanie porna v spoločnosti.
Ako uviedol portál The Guardian, tento film z roku 1972 zaujal celebrity, zhrozil konzervatívcov, rozdelil feministky a navždy zmenil pornografiu. Film, ktorý mal premiéru v New Yorku, je dodnes pravdepodobne jedným z najkontroverznejších filmov všetkých čias (prelomil tabu, zamestnal súdy, financovala ho mafia a otvoril etické otázky v zábavnom priemysle) a zároveň sa nedá prehliadnuť jeho mimoriadna ziskovosť. Pomer rozpočtu k celkovému zisku bol taký ohromný, že sa o ňom často hovorí ako o jednom z najziskovejších filmov vôbec.
A hoci tento film so sebou nesie množstvo kontroverzie, o pol storočia neskôr ho niektorí považujú za míľnik v kultúrnej a sexuálnej revolúcii v Amerike. Iní – ešte pred nástupom internetu a hnutia #MeToo – vnímali tento 62-minútový film ako niečo, čo vydláždilo cestu masovému šíreniu pornografie, vykorisťovaniu a objektivizácii.
Podľa režiséra spustil sexuálnu revolúciu
Režisér filmu Gerard Damiano Sr. si nikdy nekládol za cieľ zmeniť svet, no veril, že stojí na správnej strane histórie. Tento bývalý kaderník zvykol počúvať svoje zákazníčky, ako hovoria o tom, aké ťažké je pre ne sexuálne sa vyjadriť, a to ho inšpirovalo pustiť sa do natáčania takýchto filmov.
Jeho 56-ročná dcéra Christar Damiano v roku 2022 pre The Guardian povedala: „Nikdy si nemyslel, že to získa takú škandalóznu slávu. Nikdy nemal v úmysle stvoriť takýto fenomén a odštartovať to, čo sa stalo známym ako sexuálna revolúcia. Nemal o tom ani tušenia. Dostal nápad, keď uvidel Lindu, a proste to odtiaľ rozbehol.“
To čo sa však nazýva „sexuálnou revolúciou“ či „významným kultúrnym míľnikom“, však vôbec nie je také pozitívne, ako môžu tieto konotácie spájané s týmto filmom naznačovať.
Nelegálne financovanie filmu
Vyšetrovanie denníka The New York Times z roku 1975 zistilo, že na spolufinancovaní tohto filmu sa podieľala mafia a z distribúcie nielen tohto pornofilmu, ale aj z množstva ďalších žala obrovské zisky. Okrem financovania filmov stáli tieto nelegálne organizácie za ich distribúciou a vlastnili tiež niektoré kiná.
Popularita takýchto filmov poskytla organizovanému zločinu obrovský nový zdroj príjmov. Samotný film Deep Throat, ako uvádza portál Grokipedia, zarobil celosvetovo neuveriteľných 600 miliónov dolárov (v prepočte približne 527 miliónov eur), zatiaľ čo jeho tvorba v porovnaní stála len 25-tisíc dolárov (v prepočte približne 22-tisíc eur).
Bizarná zápletka filmu
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- aká bola zápletka filmu;
- kto bol Harry Reems a prečo ho tento film doviedol k alkoholizmu;
- akú pravdu prezradila Linda Lovelace po rokoch;
- prečo obvinila manžela z nútenej prostitúcie;
- ako sa začala zlatá éra porna a vznikla prvá „superstar“ porna;
- prečo výroky Lindy rozdelili feministky na dva tábory;
- čo odhalili Lindine knihy;
- aké ďalšie diela vznikli o jej živote.
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