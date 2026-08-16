V Trebišove napadli 15-ročného chlapca mačetou. Útočníci z miesta ušli

Na východe Slovenska došlo k brutálnemu útoku na 15-ročného mladíka. Utrpel sečné zranenia a situácia mohla skončiť ešte horšie, keby útočníci neboli prerušení. Z miesta činu ušli, dve osoby sú podozrivé z pokusu o vraždu.
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V Trebišove došlo k útoku mačetou na 15-ročného mladíka. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová informovala, že dve osoby sú podozrivé z pokusu o vraždu. Incident sa stal v piatok večer.
„Na jednej z ulíc došlo k fyzickému útoku medzi viacerými osobami, a hoci sa spočiatku zdalo, že oznámenie môže dramatizovať alkohol v hlase oznamovateľov, po príchode policajtov na miesto sa jeho hodnovernosť potvrdila,“ uviedla Ivanová.
Situácia je vážnejšia, než sa zdalo, mladík utrpel sečné zranenia
Posádka rýchlej zdravotnej pomoci na ošetrenie do nemocnice z miesta udalosti odviezla 15-ročného mladíka, ktorý mal podľa prvotných informácií utrpieť zranenia v oblasti hlavy a rúk. Predbežná lekárska správa však ukázala, že utrpel viaceré sečné zranenia, ktoré si vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia.
„Osoba, ktorá sa tohto skutku mala dopustiť, sa však po príchode záchranných zložiek už na mieste nenachádzala. Možno svedomie však nedalo spať dvom osobám vo veku 23 a 40 rokov, ktoré sa v sobotu krátko pred 02.00 h samy dobrovoľne dostavili na útvar Policajného zboru (PZ). Obe osoby však boli značne pod vplyvom alkoholu,“ dodala hovorkyňa.
Zraneného mladíka previezli do nemocnice v Košiciach a vzhľadom na rozsah a závažnosť zranení si vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. Ten začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu a spáchaný formou spolupáchateľstva v súbehu s prečinom výtržníctva.
Možno by pokračovali v útoku ďalej
„Získaná dôkazná situácia totiž preukázala, že na mieste verejnosti prístupnom, na jednej z trebišovských ulíc, po predchádzajúcich rodinných nezhodách došlo k verbálnemu konfliktu medzi dvoma podozrivými osobami a mladistvým, po ktorom ho v úmysle usmrtiť osoby fyzicky napadli mačetou do oblasti hlavy. Po údere stratil stabilitu a spadol na zem, no podozrivé osoby vo svojom konaní pokračovali a fyzicky ho napadli mačetou do oblasti rúk. A možno by boli v útoku pokračovali ďalej, nebyť príchodu rodinného príslušníka poškodeného, po ktorom podozrivé osoby z miesta ušli,“ objasnila Ivanová.
Krajský policajný vyšetrovateľ oboch mužov zadržal a po vykonaní potrebných procesných úkonov ich ako dôvodne podozrivých zo spáchania skutku umiestnil do cely policajného zaistenia. V súčasnej dobe sa podľa hovorkyne vykonávajú úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.
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