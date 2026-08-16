Vieme, kam sa v roku 2026 oplatí presťahovať aj ako sa tam žije. Výška platu je 2 215 €

Estónsko

Foto: Unsplash

Michaela Olexová
Najlepšie miesta na svete, kam sa tento rok oplatí presťahovať, odhalil Rumavi Global Relocation Index 2026. Prvé miesto pritom obsadilo Estónsko.

Výsledok vás možno prekvapil. Estónsko je totiž krajinou, ktorá sa v podobných rebríčkoch občas objavuje, no málokedy sa umiestňuje na takých vysokých priečkach.

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Zoznam najlepších miest na svete, kam sa tento rok oplatí presťahovať, odhalila správa Rumavi Global Relocation Index 2026. Prvé miesto pritom obsadilo Estónsko. Na vrchol rebríčka sa dostalo s vysokým skóre 72,8 bodu zo 100.

Hodnotenie bolo zostavené na základe štyroch hlavných faktorov. Sú nimi financie a dane (cenová dostupnosť, dane, mena a bankovníctvo), životné podmienky (zdravotná starostlivosť, kvalita života, klíma a infraštruktúra), bezpečnosť a stabilita (bezpečnosť na uliciach, právny štát, politická stabilita či riziko konfliktu) a usadenie a príležitosti (víza, trvalý pobyt, vzdelávanie, podnikanie a jazyk). Slovensko sa v hodnotení ocitlo na 47. mieste.

Index oceňuje jeho výnimočnú bankovú infraštruktúru, obchodné príležitosti aj vlastnícke práva pre cudzincov. Zároveň je hodnotené ako jedna z najlepších destinácií pre rodiny. Estónsko okrem toho podľa MailOnline patrí medzi cenovo dostupné krajiny, ktoré sú prívetivé k cestovateľom.

Expatom sa v Estónsku páči, odporúčajú naučiť sa jazyk

Na to, ako sa v Estónsku žilo alebo žije expatom, sme sa pozreli aj v jednom z diskusných vlákien. Jeden z respondentov povedal, že Estónsko patrí do zoznamu jeho najobľúbenejších miest na život v cudzine. Jedlo je podľa neho veľmi dobré a vyhovoval mu aj suchý, sarkastický humor Estóncov. Spomína však, že výška platu ho, naopak, nepríjemne prekvapila.

Pri téme platov zažartoval aj iný diskutujúci. „Život tu milujem, ale existuje porekadlo, že do Estónska sa oplatí ísť, len ak si prinesiete vlastné peniaze.“

Mnohí opakovane upozorňujú, že v Estónsku sa budete bez znalosti miestneho jazyka pohybovať len veľmi ťažko. Problémom môžu byť lekári aj zamestnávatelia, ktorí nerozumejú po anglicky. Spomínajú však, že život je mierumilovný, pokojný a harmonický. Vyhovovať bude najmä milovníkom prírody, ticha a pokojného života. Ak sa však obzeráte po mieste, kde to žije a kde sa neustále konajú rôzne spoločenské podujatia, Estónsko vám vyhovovať nemusí.

Za obrovskú výhodu považujú digitalizovanú byrokraciu, ktorá podľa nich mnohé veci výrazne zjednodušuje.

Slovákov okrem toho môže zaujímať, že do Estónska sa dá priamo letieť napríklad z Krakova alebo Budapešti a letenky je možné kúpiť aj za veľmi priaznivé ceny. My sme pri rýchlom vyhľadávaní našli letenky za 26,46 € z Krakova aj za 38,12 € z Budapešti.

Aké je žiť v hlavnom meste Tallinn?

Pozreli sme sa aj na to, ako ľudia vnímajú život v Tallinne, ktorý je pravdepodobnou cieľovou stanicou pre expatov. Život v meste v inom diskusnom vlákne jeden z diskutujúcich opisuje ako život na bezpečnom mieste v krásnom meste s charizmou, ktoré zároveň nie je príliš malé na to, aby tam úplne „skapal pes“. Mesto je vhodné na prechádzky, ponúka množstvo zelene a pravidelnú mestskú hromadnú dopravu.

Estónsko
Foto: Unsplash

Mnohí však opakovane spomínajú, že podľa nich je v pomere k platom život v Tallinne naozaj drahý.

Pri otázke financií sa ľudia nezhodujú najviac. Niektorí hovoria, že náklady na život im v meste problém nerobia, iní sa na ich výšku sťažujú. My sme sa pozreli na údaje z Numbeo, podľa ktorých si v centre mesta viete nájsť jednoizbový byt za priemernú cenu 720 eur, mimo centra za 525,62 eura. Za prenájom trojizbového bytu v centre zaplatíte 1 365,71 eura, mimo centra 883,43 eura. Za lístok do kina dáte 12 €, za jedlo v lacnej reštaurácii v priemere 15,50 eura a za veľké domáce pivo 6 eur.

Priemerný plat po zdanení v meste dosahuje podľa Numbeo výšku 1 967,17 € a podľa Statistics Estonia je v marci 2026 priemerný hrubý zárobok v celej krajine 2 215 €. Pre porovnanie, na Slovensku dosiahla priemerná mzda v prvom štvrťroku 2026 sumu 1 611 €.

„Ak chcete vychovať rodinu alebo sa cítiť bezpečne, je to skvelé miesto.“

Názor na Tallinn pridal aj rodák z mesta, ktorý potvrdzuje, že mesto je čisté a natoľko bezpečné, že sa po ňom dá chodiť aj v noci bez pocitu ohrozenia. Ľudia sú podľa neho nedotieraví a rešpektujú vzájomný osobný priestor. V meste je dobrá infraštruktúra a dobre fungujú aj služby a obchody. Ľudia si podľa neho stále môžu dovoliť kúpu nehnuteľnosti. Počasie je podľa neho mierne a v regióne nie sú typické prírodné katastrofy. V zime ľudia väčšinou hibernujú, pričom socializácia často prebieha v baroch a pod vplyvom alkoholu.

„Ak chcete vychovať rodinu alebo sa cítiť bezpečne, je to skvelé miesto. Ale pre pulzujúci nočný život Tallinn nie je to pravé orechové,“ uzatvára.

Estónsko
Foto: Unsplash

Pomaly, ale isto začína byť zrejmé, prečo Estónsko láka expatov a vďaka čomu sa v hodnotení dostalo na prvé miesto. Do rebríčka sa spolu s ním dostal aj ďalší pobaltský štát – Litva. Ak vás však Pobaltie neláka, v rebríčku sa ocitli aj Singapur, Malajzia, Portugalsko, Taiwan, Hongkong, Svätý Krištof a Nevis, Česko a Malta.

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