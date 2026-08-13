Prechádzala som sa po doline, ktorú poznajú len domáci. Výhľady sú veľkolepé

Keď budete najbližšie prechádzať cez Ružomberok, určite sa na malú chvíľu zastavte aj v obci Likavka, kde nájdete nielen zrúcaninu hradu, ale aj dve pokojné doliny – Zakázanú dolinu a Žabovo.
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Dolinu poznajú len domáci
V piatok na začiatku augusta som sa vybrala na krátku rannú prechádzku do nenápadnej doliny, ktorú poznajú len domáci a volajú ju „Žabovo“. Nejde však o žiadnu oficiálnu dolinu, no aj napriek tomu stojí za návštevu, pretože ukrýva pokojnú krásu.
Túto dolinu nájdete v obci Likavka, ktorá sa nachádza v regióne Liptov, len 3 kilometre od mesta Ružomberok. O tejto obci ste už možno počuli, pretože tu posledných pár rokov prebieha výstavba diaľnice D1 úsek Hubová – Ivachnová. Navyše táto diaľnica prechádza práve ponad túto dolinu, takže si môžete zblízka pozrieť, ako pokračujú stavebné práce.
Okrem toho sa táto obec môže pýšiť aj zrúcaninou hradu Likava, ktorý sa aktuálne rekonštruuje. Dokonca z tejto doliny je počas celej prechádzky krásny výhľad priamo na hrad a zároveň sa z nej dá k hradu aj dostať, je to však dlhšia trasa.
Dolinu nájdete na konci obce, za futbalovým ihriskom choďte stále rovno smerom do kopca a na konci ulice medzi rodinnými domami odbočte doľava. Parkovisko tu ale nenájdete. No môžete zaparkovať za kostolom alebo pri cintoríne zadarmo a odtiaľ opäť pokračovať stále len rovno do kopca.
Väčší pokoj ako tu pravdepodobne nikde inde nenájdete
V tejto doline som bola už nespočetnekrát a vždy sa sem rada vraciam. Väčší pokoj ako tu totiž pravdepodobne nikde inde nenájdete. Vždy tu vládne hrobové ticho, môžete sa tak započúvať do zvukov prírody, do spevu vtákov a šumu vetra. Počas slnečných dní je tu dostatok slnka, ktoré vás príjemne hreje na pokožke.
Všade navôkol sú nádherné výhľady na široké lúky a okolité hory – Mních, Choč, Čebrať, Malinô Brdo, a ak je dobrá viditeľnosť, tak úplne z vrchu doliny vidno aj Tatry. Zároveň odtiaľto môžete vidieť aj na zrúcaninu hradu Likava.
Celou dolinou vedie staršia asfaltová a miestami prašná cesta, takže je vhodná aj pre bicykle či kočíky. Je to perfektné miesto na príjemnú a pokojnú prechádzku, no zároveň aj ideálne miesto pre bežcov či cyklistov.
Na samom vrchu doliny, pri kríži, sa cesta rozdeľuje na dve strany. Ak odbočíte doprava, dostanete sa do susednej dediny Martinček. Ak odbočíte doľava, môžete lesnou dobre vychodenou cestou pokračovať na hrad. A ak ste na horskom bicykli, tak sa po tejto ceste dostanete až do obce Valaská Dubová.
Nestretli sme ani živú dušu
Na prechádzku som sa vybrala aj so svojím štvornohým „parťákom“, ktorý to tu má možno ešte radšej ako ja. V doline sme strávili hodinu a pol, vyšli sme až na samý vrch ku krížu, kde je aj drevená lavička, na ktorú si môžete sadnúť a naplno si vychutnať výhľady.
Počas celej prechádzky sme nestretli ani živú dušu, čo je zvyčajne aj zvykom, pretože tu chodia najmä miestni a len občasne nejakí turisti, ktorí z doliny pokračujú na vrch Choč, odtiaľto je to však oveľa dlhší a náročnejší výstup než napríklad z vedľajšej Valaskej Dubovej.
Spoločnosť mi tak robil len môj pes a stádo kráv, ktoré oddychovalo na lúke s výhľadom na hrad. Výhľady sú skutočne nádherné, všade navôkol sú len očarujúce hory a širokánske lúky, na ktorých si môžete urobiť piknik či na jeseň púšťať šarkana. Zaujímavosťou doliny je, že aktuálne sa ponad ňu stavia diaľnica, takže si môžete obzrieť aj tú.
V Likavke môžete navštíviť aj Zakázanú dolinu
Žabovo však nie je jediná dolina, ktorú Likavka ukrýva. Nájdete tu aj Zakázanú dolinu, ktorá bola v minulosti viac ako 20 rokov pre verejnosť neprístupná, nakoľko bola záujmovým objektom okupačnej sovietskej armády. Boli v nej totiž muničné sklady.
Zakázaná dolina je rovnako pokojná ako Žabovo, aj ňou prechádza asfaltová cesta, no má niečo, čo Žabovo nemá. Krásne umelo vytvorené jazero, v ktorom sa môžete počas horúcich letných dní schladiť a v zime otužovať.
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