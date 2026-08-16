Pivo za 2,90 a limonáda za 4,90 eura: Boli sme v kaviarni s alpakami, niektorí odchádzajú sklamaní

Kaviarne so zvieratkami nie sú novým konceptom. Nájdete také, kde vám spoločnosť robia mačky. V Budapešti dokonca nájdete aj kaviareň s malými prasiatkami. V Košiciach ale nájdete jedinečné miesto, kde vám pri limonáde budú robiť spoločnosť okrem iného aj alpaky.
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Ako sa s alpakou pozdraviť?
Počas jedného z najhorúcejších letných dní sme sa vybrali navštíviť kaviareň s alpakami v košickej Barci. V minulosti sme už o nej niekoľkokrát počuli samé dobré veci. Rozhodli sme sa preto zájsť si to overiť na vlastnej koži. Bez väčších problémov sa sem dostanete autom, no po pár minútach chôdze sa sem dostanete aj zo zastávky električky.
V areáli sa okrem kaviarne nachádza aj hotel, reštaurácia a kemping. Niekoľko ľudí ho aj práve využívalo. Hneď pri vchode do areálu nás svojím krikom vítali pestrofarebné papagáje vo voliére. V kaviarni sa nám venovala veľmi milá a usmievavá obsluha. Objednali sme si limonádu a nealkoholické pivo. Len kúsok od stolov, kde si vychutnávate chladený nápoj, je menší výbeh.
V čase našej návštevy tam práve boli dve alpaky. Na stole sme okrem ponuky nápojov našli aj manuál, ktorý radil, ako sa k alpakám správať. Dozvedeli sme sa napríklad, že ak sa chcete s alpakou pozdraviť, môžete špičku svojho nosa priložiť k nosu alpaky.
Môžete ich aj pohladkať, ak sa práve nechajú
Alpaky je možné dokonca aj pohladkať, a to po krku a po chrbte. Niektorým alpakám sa ale nepáči hladkanie napríklad po hlave. Z manuálu sa dozvedáme aj to, že alpaky síce nehryzú, no pľujú, ak majú pocit, že sú v ohrození. Trochu nás ale upokojilo, že na ľudí vraj pľujú len zriedkavo. Nám sa tentoraz síce alpaky pohladkať nepodarilo, no aj pohľad na ne bol veľmi milý.
Po chvíľke prišiel personál a dve alpaky odviedol. Počas našej návštevy už ďalšie nepriviedli a dozvedáme sa, že niektorí hostia sa ich nedočkajú vôbec. Zdá sa teda, že my sme mali šťastie, že sme ich mohli vidieť zblízka. Čo sa cenníka týka, za ananásovú limonádu sme zaplatili 4,90 eura.
Za pivo dáte 2,90 eura a za rôzne druhy kávy od 2 do 4,90 eura. V nápojovom lístku nás zaujalo hrachové mlieko. O ničom takom sme nikdy ani len nepočuli.
S alpakami sa môžete poprechádzať, aj sa s nimi naraňajkovať
Dopriať si môžete aj niečo malé pod zub. Alpaka sušienka stála 2 eurá, koláčik 4,50 eura a dať si môžete napríklad aj vanilkové lievance s Lotus krémom za 5,50 eura. V ponuke bolo aj množstvo suvenírov, od tričiek s potlačou alpák, cez kľúčenky a plyšové zvieratká, až po vlnu na pletenie zo srsti z alpák.
Okrem menšieho výbehu priamo pri kaviarni tu nájdete aj väčší výbeh. V ňom boli práve 3 dospelé alpaky a jedno mláďa. Od obsluhy v kaviarni sme sa dozvedeli, že v tom čase malo ešte len 6 dní. No už odvážne poskakovalo za mamou a predvádzalo rôzne kúsky. Pri výbehu boli dokonca aj zajace, bolo ale vidieť, že úmorné teplo neprospieva ani im.
Čo hovoria recenzie?
Pri odchode z areálu sa nám zas dal pohladkať priateľský kocúr. Zdalo sa, že je taktiež členom zvieracej „rodinky“ na tomto čarovnom mieste. Kto chce s alpakami bližší kontakt, môže si s nimi vopred zarezervovať terapeutickú prechádzku. Platí sa za ňu 15 eur na hodinu. Za poplatok 20 eur zas môžete alpaky nakŕmiť. Dokonca si s nimi môžete dať aj raňajky.
Pozreli sme sa aj na recenzie. Väčšina sa nesie v pozitívnom duchu a ľudia zanechávajú 4 či 5 hviezdičiek z 5. K týmto hodnoteniam sa prikláňame aj my. Nájdu sa však aj recenzie s 1 hviezdičkou. V nich sa hostia sťažujú napríklad na to, že alpaky sú vo výbehu a ak sa k nim chce človek dostať bližšie, musí si zaplatiť za aktivity, ktoré spomíname vyššie.
V jednej z recenzií návštevník vyjadril obavy, že neustály kontakt s ľuďmi môže byť pre alpaky stresujúci a škodlivý. Podnik ale vysvetlil, že kontakt ľudí s alpakami je prísne regulovaný a o zvieratá je dobre postarané. Hosť v jednej z recenzií sa posťažoval, že žiadne alpaky nevidel. Vlastník podniku zareagoval, že alpaky majú svoj harmonogram kŕmenia a starostlivosti. Pre maximálny zážitok odporúča rezervovať si zážitok s alpakami vopred.
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