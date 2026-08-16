Kyjev podnikol jeden z najväčších úderov od začiatku vojny. Rusko zachytilo 822 dronov, hlásia obete

Vojna Rusko a Ukrajina

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Útočila aj Moskva.

Situácia medzi Ukrajinou a Ruskom je naďalej vyostrená. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov a na ruskej strane hlásia mŕtvych. Nové obete sú však aj na Ukrajine, kde malo dôjsť k útokom balistickými raketami. Dron narušil aj vzdušný priestor NATO a bol zostrelený. 

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Ukrajina v noci na nedeľu zaútočila stovkami dronov na územie Ruska. Pri jednom z najväčších vzdušných úderov Kyjeva od začiatku vojny zahynulo najmenej šesť ľudí, uviedli tamojšie úrady. TASR sa odvoláva na správu agentúry AP.

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600 zneškodnených dronov smerovalo na Moskvu, hlásia mŕtvych

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zneškodnilo 822 ukrajinských dronov, pričom približne 600 z nich smerovalo na ruskú metropolu Moskvu.

Vojna Rusko a Ukrajina
Foto: SITA/AP

Najmenej päť ľudí zahynulo v Rostovskej oblasti na juhozápade Ruska, kde sa terčom útokov stali tri mestá. Tvrdí to tamojší gubernátor Jurij Sľusar.

V Moskovskej oblasti zahynul 83-ročný muž po tom, ako ukrajinský dron zasiahol rodinný dom, uviedol oblastný gubernátor Andrej Vorobiov. Dodal, že pri ukrajinskom údere tiež vypukol požiar v sklade patriacom ruskému internetovému predajcovi Wildberries.

Obete na ľudských životoch sú aj na Ukrajine

Ruské raketové a dronové útoky počas noci naopak zabili najmenej troch ľudí na Ukrajine. Dve obete hlásili v Záporožskej oblasti a jednu v meste Kryvyj Rih, rodnom meste prezidenta Volodymyra Zelenského. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. Zasiahnuté boli aj viaceré priemyselné objekty, informovala agentúra AFP.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval o „výbuchoch v hlavnom meste“, ktoré bolo podľa jeho slov „pod útokom balistickými raketami“. Krátko nato vypukli dva požiare nebytových priestorov v mestskej časti Oboloň, ktoré spôsobili padajúce trosky. Vo štvrti Holosijivskyj tiež horí nebytová budova. Hlásená bola zatiaľ jedna zranená osoba, informovala agentúra RBC-Ukraine.

Vojna Rusko a Ukrajina
Foto: SITA/AP

Letectvo najprv varovalo pred balistickými raketami smerujúcimi z východu, no čoskoro oznámilo, že hrozba bola odrazená. O niekoľko minút však prišlo ďalšie varovanie, tentoraz o nebezpečenstve zo severu, po ktorom nasledovala správa o odpálení striel smerom na Kyjev, uviedla RBC-Ukraine. Dodala, že neskôr boli v Černihivskej oblasti zaznamenané ďalšie rakety, ktoré smerovali na hlavné mesto.

Ruská vojna na Ukrajine opäť narušila vzdušný priestor členskej krajiny NATO

Rumunské ministerstvo obrany v nedeľu uviedlo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Informuje agentúra AFP, píše TASR.

Bezpilotný stroj, ktorý do krajiny prenikol z Moldavska, zachytila a zostrelila stíhačka F-18 nasadená v rámci úloh Severoatlantickej aliancie (NATO) o 5:01 h miestneho času (4:01 h SELČ), uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Dodalo, že trosky dopadli do neobývanej oblasti v župe Galați pri ukrajinských hraniciach. Letecký poplach odvolali o 5:20 h (4:20 h SELČ), dodala stanica Digi24.

Trosky dronov sa objavujú na rumunskom území opakovane

Východné pobrežie Rumunska pri Čiernom mori sa nachádza v bezprostrednej blízkosti oblastí, ktoré sú často cieľom útokov. Úrady od roku 2023 opakovane hlásili nález trosiek dronov na rumunskom území po ruských útokoch na ukrajinské prístavy, ktoré ležia bezprostredne za hranicou.

Aj minulý mesiac Rumunsko zostrelilo dron po tom, ako prenikol do jeho vzdušného priestoru približne 100 kilometrov od Bukurešti.

Podobné incidenty boli zaznamenané aj inde vo východnom krídle NATO vrátane Poľska a pobaltských štátov. Aliancia v piatok uviedla, že talianske stíhačky pôsobiace v rámci misie zostrelili dron, ktorý prenikol do lotyšského vzdušného priestoru.

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