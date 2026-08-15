Reálne mzdy na Slovensku rastú, tvrdí Fico. Je však nespokojný so stagnáciou hospodárskeho rastu

Na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu. Konštatuje to premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti. Označuje to za „menej uspokojivú správu“. Naopak za dobrú správu považuje rast reálnych miezd.
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Premiér hovorí o dobrej správe
„Dobrou správou je, že rast miezd na Slovensku je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Preto môžeme konštatovať rast reálnych miezd. Menej uspokojivou správou je pretrvávajúca stagnácia hospodárskeho rastu. Stále sme v raste, ale nie v takom, aký by sme si želali,“ hodnotí vo videu Fico s tým, že problémy s hospodárskym rastom boli aj pred konsolidáciou.
Podľa premiéra zároveň objektívne naďalej platí, že Slovensko je jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomík extrémne závislých od vývoja nemeckej ekonomiky. A tej sa podľa neho „naozaj nedarí“. Na Slovensku preto podľa neho treba koncentrovať úsilie na čerpanie európskych fondov a hľadanie nových investorov.
Pri Jaslovských Bohuniciach stráca trpezlivosť
Pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začína podľa vlastných vyjadrení „strácať trpezlivosť“ a nadobúda presvedčenie, že je úmyselne „torpédovaný“. Avizuje, že požiada príslušných ministrov, aby ostro reagovali na niektoré medializované „totálne nezmysly“ v súvislosti s úvahami vlády nájsť investora na modernizáciu závlahového systému na Slovensku.
V pondelok 17. augusta zároveň avizuje návštevu jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. „V pondelok pracovne navštívim jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, aby som spolu s expertmi hovoril o odolnosti našich reaktorov a nového jadrového zdroja, ktorý pripravujeme, proti extrémnemu suchu,“ priblížil Fico.
Poukazuje pritom na opatrenia v Maďarsku či Rumunsku, aby zabezpečili aspoň minimálny výkon jadrových elektrární. „Naša technológia chladenia je našťastie odlišná a nie sme závislí od hladiny riek. Elektrina je nadovšetko. Nevyrobíte bez nej nič,“ pripomenul Fico.
Poďakoval hasičom
Premiér vo videu tiež poďakoval hasičom, ktorí bojovali s požiarom v oblasti Súľovských skál. Dodal, že po ničivých požiaroch v Chorvátsku je na mieste maximálna opatrnosť.
„Na záver ale úplne podstatnejšia a dôležitejšia informácia. Hovoril som s prezidentom Hasičského a záchranného zboru o požiari v Súľovských skalách pri obci Súľov-Hradná. Po tom, čo sa deje v niektorých krajinách, osobitne v Chorvátsku, musíme byť extréme opatrní a pripravení. Veľmi vítam rozsah nasadenia ľudí a techniky v Súľovských skalách a najmä informáciu od pána prezidenta, že požiar je pod kontrolou a nedošlo k žiadnemu zraneniu alebo poškodeniu majetku občanov v blízkych obciach. Aj tu je príležitosť poďakovať hasičom a záchranárom. Veď to poznáte. Odkadiaľ všetci utekajú, tam sa hasiči a záchranári ponáhľajú,“ vyjadril sa.
Nezabudol tiež bežkyni Emme Zapletalovej poblahoželať k úspechu. Ku kauze kontroverzných ruských kamier na Slovensku sa však nevyjadril.
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