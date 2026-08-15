Boli sme v najkrajšom chorvátskom meste, aké sme kedy navštívili. Užijete si ho aj v septembri

Promenáda a útes v Primoštene

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Vyberte sa spolu s nami do mesta Primošten.

Jedinečná atmosféra, očarujúca promenáda, priezračné more, nádherné útesy, dychberúce výhľady a veľkolepé západy slnka. Presne také je chorvátske mesto Primošten. 

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Primošten je podľa nás najkrajším chorvátskym mestom

Primošten nájdete v strednej Dalmácii na pobreží Jadranského mora na polostrove pri zálive Luka Primošten, len 27 kilometrov od mesta Šibenik a 60 kilometrov od Splitu, takže má výbornú lokalitu na výlety.

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Považuje sa za jedno z najkrajších menších prímorských miest v Chorvátsku, podľa nás je však najkrajšie zo všetkých chorvátskych miest, ktoré sme doposiaľ navštívili, a to ich už bolo veľa. Ako napríklad Split, Zadar, Sukošan, Šibenik, Omiš, Vodice, Rovinj a mnohé ďalšie.

Námestie Primošten
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Jeho čaro spočíva v tom, že staré kamenné mesto je natlačené na malom polostrove, zatiaľ čo okolo sú len pláže, zátoky a priezračné more. Zhora má tvar kruhu ako ostrov a obklopuje ho len more. Historické centrum mesta totiž pôvodne ležalo na malom ostrovčeku. No neskôr bolo spojené s pevninou a v súčasnosti má podobu polostrova.

Pohľad na mesto Primošten zhora
Foto: Pexels

Je to skutočne veľmi malé mestečko, má len niečo málo cez tisíc stálych obyvateľov. Samozrejme, počas leta sa tento počet dramaticky zvyšuje, pretože je jedným z najobľúbenejších chorvátskych letovísk.

Dobrou správou je, že ho zo Slovenska vôbec nemáme ďaleko. Z Bratislavy ste tu autom za 7 hodín a 20 minút.

Zaujalo nás už z diaľky

Primošten sme navštívili ešte minulý rok na konci septembra. Vybrali sme sa sem jeden večer počas našej týždennej dovolenky v Chorvátsku. Mesto nás zaujalo už z diaľky na prvý pohľad. Má skutočne jedinečný tvar, ktorý naozaj vyzerá ako kamenný ostrov.

Prechádzali sme sa po nespočetnom množstve úzkych kamenných uličiek v starom meste, obdivovali staré kamenné domy a malé námestia. Na každom kroku sú reštaurácie a kaviarne s veľkolepými výhľadmi na útesy a more.

More a úzka ulička v Primoštene
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Navštívili sme aj kostol sv. Juraja z 15. storočia, ktorý stojí na vrchole mesta, z ktorého je dychberúci výhľad na otvorené Jadranské more, lode, malé ostrovčeky aj na celé staré mesto. Ak sa tu niekedy ocitnete, určite vám odporúčame vyjsť až ku kostolu, aj ak vás historické pamiatky nezaujímajú, pretože výhľad skutočne stojí za to.

Prechádzali sme sa po promenáde, ktorá vedie okolo celého mesta, pri západe slnka

Navyše celé mesto môžete prejsť dookola po krásnej kamennej promenáde, z ktorej je zo všetkých strán výhľad na more a útesy. My sme mali to šťastie, že sme sa po promenáde prechádzali rovno pri západe slnka, vyzeralo to tam ako scéna vystrihnutá z romantického filmu.

Prekvapili nás výhľady, aké toto miesto ponúkalo, na promenáde sme totiž mali pocit, akoby sme vôbec neboli v Chorvátsku, ale na nejakom odľahlom ostrove, pretože všade navôkol bolo len more zafarbené zapadajúcim slnkom a útesy, ktoré v Chorvátsku vôbec nie sú bežné.

Prístav Primošten
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Zároveň neďaleko centra je hneď niekoľko pláží s okrúhlymi kamienkami, ktoré sú pekne upravené a ponúkajú úplne čisté, priam až priezračné more, v ktorom sa môžete okúpať. Na jednej z nich je aj menší prístav, kde bolo niekoľko väčších i menších lodí, ktoré sme mohli obdivovať.

Primošten vám teda s čistým svedomím môžeme odporučiť všetkými desiatimi prstami, pretože je tu naozaj krásne a má jedinečnú atmosféru, ktorú v Chorvátsku možno nikde inde ani nenájdete.

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