Iveta Malachovská sa vyjadrila k častým sťažnostiam divákov. Objasnila, prečo hosťom skáče do reči 

Iveta Malachovská a jej dcéra Kristína

Foto: Instagram.com/kika_malach

Jana Petrejová
Prehovorila o svojom moderátorskom štýle.

Moderátorka patrí už dlhé roky medzi najvýraznejšie tváre slovenskej televízie a počas svojej bohatej kariéry viedla stovky rozhovorov s osobnosťami z rôznych oblastí. Hoci si získala množstvo priaznivcov, diváci jej vytkli správanie, ktoré si všimli počas vysielania v relácii Dámsky klub.

Napriek bohatým skúsenostiam a dlhoročnej priazni mnohých fanúšikov sa Iveta Malachovská stala terčom ostrej kritiky. Mnohí si totiž všimli jednu vec. Moderátorka má totiž vo zvyku skákať hosťom do reči, čím ich neraz preruší uprostred odpovede. Práve táto kritika, ktorú dali diváci najavo hlavne minulý rok, sa stala témou podcastu s názvom Pohľady generácií. Tento projekt vedie spolu so svojou dcérou Kristínou.

Iveta Malachovská
Foto: TASR – Pavol Zachar

Je za tým profesionálny dôvod

Skúsená moderátorka sa rozhodla nebyť ticho a bez okolkov vysvetliť, prečo sa to deje. Sama priznala, že si uvedomuje, ako to môže na divákov pôsobiť, no zároveň zdôraznila, že za tým nie je neúcta voči hosťom. Podľa jej slov ide o prirodzenú súčasť moderátorskej práce, keď je potrebné strážiť čas, udržať dynamiku relácie a zabezpečiť, aby sa počas vysielania stihli všetky dôležité témy.

“V našej brandži sa objavia ľudia, ktorým nemusíš skákať do reči, a ľudia, ktorým musíš skákať do reči. Niektorí sú tam preto, aby dostali priestor na to, aby povedali, čo chcú v danom momente povedať, a nezamotávali sa do zbytočností, lebo čas je neúprosný,“ začala Iveta Malachovská s vysvetlením.

Po prečítaní jej výpovede hneď každý pochopí, prečo to robí. Predsa len je veľkou profesionálkou, ktorá vie, čo robí. “Ja som tam na to, aby som posúvala dej, aby som skočila do reči, aby som zmenila líniu toho rozhovoru. A ak niekto nevie, teda nevie si spomenúť, na to je tam ten moderátor,” pokračovala.

Iveta Malachovská
Foto: TASR – František Iván

Divákom odhalila zákulisie svojej práce

Iveta Malachovská dala najavo, že za jej správaním nie je snaha zatieniť hostí ani im nedopriať priestor. Ako sama ozrejmila, moderátor musí počas živého vysielania neustále sledovať čas, reagovať na vývoj rozhovoru a zabezpečiť, aby relácia plynulo napredovala. Práve preto je niekedy nútený vstúpiť hosťovi do reči alebo usmerniť diskusiu iným smerom.

Jej otvorené priznanie možno mnohým divákom pomôže lepšie pochopiť zákulisie televíznej práce, no či zmení ich pohľad na jej moderátorský štýl, zostáva otázne. Isté však je, že Malachovská sa rozhodla na kritiku nereagovať mlčaním, ale vecným vysvetlením. Aj tým ukázala, že si spätnú väzbu publika uvedomuje, no zároveň stojí za spôsobom práce, ktorý si osvojila počas dlhoročnej televíznej kariéry.

Dojímavý odkaz od dcéry

Nedávno moderátorka oslávila svoje 61. narodeniny a pri tejto príležitosti jej dcéra Kristína venovala krásne verejné vyznanie. Na Instagrame zverejnila spoločné fotografie a mame adresovala slová plné lásky, vďačnosti a obdivu a označila ju za tú najlepšiu mamu na svete.

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“@ivetamalachovskaofficial, si tá najlepšia mama na svete a ja za teba každý deň ďakujem. Som na teba pyšná, že stále tvoríš nové projekty, že sa nenecháš odradiť a ideš si vlastnou cestou. To chce v tomto svete a hlavne v tejto dobe veľa odvahy aj nervov,” napísala Kristína na sociálnej sieti.

Narážala tiež aj na spomínaný podcast, v ktorom Iveta Malachovská prehovorila o spomínanej kritike na svoju osobu. “Cením si, že je to náš projekt, ktorý nám nikto nevezme, a že sa vďaka nemu opäť (ešte) viac spoznávame,” doplnila Kristína.

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