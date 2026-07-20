Silná búrka zlomila konár, ten zabil muža: Extrémne počasie spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu

Nedeľňajšie búrky zanechali na Slovensku rozsiahle škody a vyžiadali si aj ľudský život. Silný vietor vyvracal stromy, poškodzoval elektrické vedenia a pripravil o elektrinu desaťtisíce domácností. Najhoršia situácia nastala na strednom Slovensku, kde energetici vyhlásili energetickú kalamitu. V okrese Púchov navyše počas búrky zahynul 51-ročný muž, na ktorého podľa polície spadol odlomený konár.
Nedeľňajšie extrémne počasie si vyžiadalo aj tragickú obeť. Polícia informovala, že v okrese Púchov prišiel počas búrky o život 51-ročný muž.
Búrka si v okrese Púchov vyžiadala ľudský život
Podľa doteraz zistených informácií sa počas nepriaznivého počasia snažil ukryť pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý na neho spadol. Muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. V súvislosti s tragickou udalosťou začal poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Púchove trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
„Na základe doteraz zistených informácií 51-ročný muž počas búrky, ktorá zasiahla danú lokalitu, hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol,“ uviedla Klenková.
Táto tragická udalosť podľa nej pripomína, že ani zdanlivo bezpečné miesto nemusí byť počas búrky bezpečné, preto by sa ľudia nemali nikdy ukrývať pod stromami. Silný vietor totiž môže spôsobiť pád konárov alebo vyvrátenie celého stromu a zároveň hrozí aj riziko zásahu bleskom.
Polícia v tejto súvislosti občanom radí, ak ich zastihne búrka, aby vyhľadali pevnú budovu alebo vozidlo, vyhýbali sa stromom, lesným porastom a elektrickým vedeniam. Nemali by sa tiež zdržiavať na miestach, kde hrozí pád stromov alebo iných predmetov, rovnako by mali sledovať výstrahy meteorológov a rešpektovať ich.
„V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby nepriaznivé počasie nepodceňovala. Niekoľko správnych rozhodnutí môže zachrániť život,“ zdôraznila Klenková.
Stovky trafostaníc zostali mimo prevádzky
Extrémne počasie v nedeľu (19. 7.) spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Najviac zasiahnutým okresom je Považská Bystrica. TASR o tom v pondelok informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.
„Nedeľné vyčíňanie počasia na strednom Slovensku vyústilo do rozsiahlych výpadkov elektriny. Ich dosah prekročil úroveň energetickej kalamity. To znamená, že počas 24 hodín zostalo bez prúdu na dlhšie ako tri minúty viac ako 20 000 odberných miest,“ uviedol Gejdoš.
SSD podľa neho riešila v nedeľu podvečer 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky zostalo približne 350 distribučných trafostaníc. „Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec,“ upozornil Gejdoš.
Energetici odstraňujú následky víchrice
Príčinou porúch boli podľa neho najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia, na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem. „Pracovníci SSD zo sekcie údržby sú od nedele v teréne a snažia sa postupne vyriešiť všetky poruchy. Veľkú časť z nich opravili do niekoľkých hodín, takže v pondelok ráno bolo bez elektriny už len niekoľko stoviek domácností,“ priblížil Gejdoš s tým, že pracovníci naďalej pokračujú v odstraňovaní následkov víchrice a predpokladajú, že v pondelok postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností.
„Prácu elektrikárom v takýchto podmienkach komplikujú najmä popadané stromy, ktoré blokujú príjazdové cesty, prípadne ich musia odstraňovať z vedenia. V mnohých prípadoch sú odkázaní na pomoc hasičov. Komplikáciou sú tradične aj ťažko prístupné miesta, kde k poruchám došlo. Väčšinou ide o zalesnené územia,“ dodal Gejdoš.
Studený front priniesol prudký zlom počasia
Prvé búrky dorazili v nedeľu popoludní z Rakúska nad západné Slovensko. Nástup studeného frontu bol mimoriadne výrazný v Holíči, kde sa za jedinú hodinu ochladilo z 30,5 °C na 19,7 °C. Teplota tak klesla o 10,8 °C a vietor dosiahol rýchlosť 19 m/s, teda približne 68 km/h.
Front následne postupoval ďalej na východ a búrky sa spájali do rozsiahlejších systémov. Kým na západe a severozápade už popoludní teploty klesli pod 20 °C, na juhu a východe sa ešte pohybovali okolo 30 °C. O 15:55 h namerali v Mužli 31,9 °C, zatiaľ čo Bratislava krátko predtým hlásila iba 18,9 °C.
Silný nárazový vietor bol najvýraznejším sprievodným javom búrok. V Nitre dosiahol rýchlosť 22,3 m/s, čo predstavuje viac ako 80 km/h. Ešte silnejší vietor zaznamenali na letisku v Dolnom Hričove pri Žiline, kde namerali náraz 24,4 m/s, teda takmer 88 km/h.
Prvé škody hlásili z Čadce, Orlového a Milochova. V Čadci vietor lámal stromy, v Orlovom strhol fóliovník a v Milochove spadol strom na cestu smerom na Považskú Bystricu. Postupne pribúdali ďalšie hlásenia z úseku medzi Púchovom a Žilinou.
Považie zasiahli najväčšie škody
Najviac zasiahnutou oblasťou bolo Považie, predovšetkým okolie Považskej Bystrice, Bytče, Púchova a Žiliny. Vietor vyvracal stromy, lámal konáre, blokoval cesty a poškodzoval budovy aj technickú infraštruktúru. Mesto Považská Bystrica vyzvalo obyvateľov, aby nahlasovali vzniknuté škody, keďže popadané stromy evidovalo na viacerých miestach.
Silný vietor poškodil aj vodnú elektráreň Nosice, kde strhol časť strechy. Hasiči počas večera odstraňovali popadané stromy z ciest a zasahovali na viacerých miestach naraz. Škody hlásili aj ďalšie obce smerom k Žiline.
Búrky zároveň spôsobili rozsiahle výpadky elektriny. Najviac problémov zaznamenala Stredoslovenská distribučná. Okolo 22:00 h boli bez elektriny časti Považskej Bystrice, Púchova, Bytče a Žiliny, ale aj Raková, Lazy pod Makytou, Veľké Rovné, Štiavnik, Kolárovice, Rudina či Vysoká nad Kysucou.
Výpadky postihli aj Hontianske Moravce, Maršovú, Rašov, Tekovskú Breznicu a ďalšie obce. Na niektorých miestach trvali niekoľko hodín, keďže energetici museli najprv odstrániť poruchy spôsobené popadanými stromami a polámanými konármi.
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