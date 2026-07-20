Zisk Ryanairu sa prepadol: Výsledky prekvapili aj analytikov, problém treba hľadať na Blízkom východe

Ak ste si zvykli cestovať za pár desiatok eur, niektoré zmeny v Ryanairi sa vás môžu priamo dotknúť. Najväčšia európska nízkonákladová letecká spoločnosť totiž čelí hneď niekoľkým problémom naraz. Zatiaľ čo jej zisk výrazne klesol napriek rastúcemu počtu cestujúcich, rakúsky súd označil viaceré poplatky účtované zákazníkom za protizákonné. Dopravca navyše neuspel ani v ďalšom spore pred súdmi Európskej únie.
Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka pokles čistého aj prevádzkového zisku o viac než tretinu, napriek miernemu zvýšeniu tržieb. Výsledky aerolínií, ktoré zaostali za očakávaniami analytikov, výrazne ovplyvnili vysoké prevádzkové náklady. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters a portálu RTTNews.
Ryanairu klesol zisk napriek vyšším tržbám
Spoločnosť v pondelok uviedla, že jej čistý zisk za 1. kvartál obchodného roka 2026/2027, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahol 537,7 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 34 %. Výsledky zaostali aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali so ziskom na úrovni 579 miliónov eur.
Prevádzkový zisk dosiahol 575,4 milióna eur. V medziročnom porovnaní tak klesol o 37 %. Spoločnosť poukázala na prevádzkové náklady, ktoré sa zvýšili o 11 % na 3,81 miliardy eur. Výsledky Ryanairu ovplyvnil konflikt na Blízkom východe, ktorý viedol k prudkému rastu nákladov na palivá. Navyše, s cieľom podporiť dopyt zo strany váhajúcich cestujúcich spoločnosť znížila ceny leteniek. Ich priemerná cena sa v porovnaní s 1. štvrťrokom 2025/2026 znížila zhruba o 6 %.
Viac cestujúcich, nižšie ceny leteniek
Celkové prevádzkové tržby však mierne vzrástli. Dosiahli 4,38 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka sa tak zvýšili o 1 %. Smerom nahor ich potiahol počet cestujúcich, ktorý vzrástol z 57,9 milióna v 1. štvrťroku 2025/2026 na 61,3 milióna.
Rakúsky najvyšší súd rozhodol, že viac než desať poplatkov, ktoré si účtuje nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, je protizákonných, čím otvoril cestu k nárokom na vrátenie peňazí, uviedlo rakúske združenie spotrebiteľov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Spochybnené boli poplatky za check-in aj palubný lístok
V rozhodnutí súdu sa ďalej uvádza, že „dodatočné poplatky, musia byť prezentované transparentným spôsobom“, uviedla advokátska skupina VKI, ktorá podala žalobu v mene rakúskeho ministerstva sociálnych vecí.
Rozsudok sa týkal napríklad poplatku za check-in na letisku vo výške 55 eur, príplatku za malé dieťa vo výške 25 eur alebo poplatku za vystavenie palubného lístka vo výške 15 eur. Podľa VKI v mnohých prípadoch tieto príplatky spolu presiahli cenu samotnej letenky. Skupina dodala, že írsky dopravca si tieto poplatky účtoval aj vtedy, keď cestujúci neboli zodpovední za ich vznik.
Cestujúci môžu žiadať peniaze späť
„Spotrebitelia, ktorí zaplatili tieto poplatky na základe týchto ustanovení, môžu teraz žiadať o vrátenie peňazí,“ uviedla VKI vo svojom vyhlásení. „Každý, kto si rezervuje let, musí vedieť, koľko to skutočne stojí,“ uviedla v stanovisku štátna tajomníčka zodpovedná za ochranu spotrebiteľov Ulrike Koenigsberger-Ludwigová.
Spoločnosť Ryanair bezprostredne nereagovala na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie. Minulý týždeň spoločnosť Ryanair oznámila, že zruší poplatok účtovaný rodičom, ktorí chcú v lietadle sedieť vedľa svojho dieťaťa po tom, čo britské regulačné orgány začali v tejto veci vyšetrovanie.
Írsky nízkonákladový letecký prepravca Ryanair utrpel porážku pred Všeobecným súdom Európskej únie, ktorý v utorok (7. 7. ) rozhodol, že štátna pomoc talianskym leteckým spoločnostiam počas pandémie COVID-19 bola v súlade s právom EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spor sa týka štátnej pomoci počas pandémie
Proti rozhodnutiu možno ešte podať odvolanie na Európsky súdny dvor (SDEÚ), ktorý je najvyšším súdnym tribunálom spoločenstva. Vláda v Ríme poskytla talianskym leteckým spoločnostiam počas pandémie v roku 2020 pomoc vo výške 130 miliónov eur s cieľom kompenzovať straty spôsobené cestovnými obmedzeniami. Európska komisia (EK) toto opatrenie schválila.
Ryanair krok Komisie napadol a Všeobecný súd EÚ mu dal v roku 2023 za pravdu. SDEÚ však toto rozhodnutie zrušil a vec vrátil Všeobecnému súdu na opätovné preskúmanie. Taliansko neskôr podporu svojim leteckým spoločnostiam zvýšilo o ďalších 100 miliónov eur, čo Ryanair opäť napadol, tentoraz neúspešne.
Všeobecný súd rozhodol, že požiadavka, aby letecké spoločnosti, ktoré sa môžu uchádzať o štátnu pomoc, mali v Taliansku prevádzkovú licenciu, nepredstavuje nezákonnú diskrimináciu. Toto kritérium bolo zamerané najmä na spoločnosti, ktoré boli najviac postihnuté cestovnými obmedzeniami v Taliansku v súvislosti s pandémiou COVID-19, konštatoval súd.
Nahlásiť chybu v článku