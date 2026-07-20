Najrozkošnejšia žaba na svete vyzerá, akoby vás súdila: Stala sa virálnou. Hrozí však, že čoskoro vyhynie

Púštna žaba

Foto: Dylan Leonard, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Hrozí, že svet príde o tú najrozkošnejšiu žabku.

Unikátne púštne žaby žijú len na jedinom mieste na svete. Srdcia ľudí si získali svojou rozkošnosťou a nezvyčajným piskotom. Pôsobia, ako keby znechutene posudzovali každý váš krok. Hrozí však, že o ne nadobro prídeme.

Z rozkošnej nahnevanej žabky sa stal virál

Ako informuje web IFL Science, ak aj vy trávite veľa času online, je vysoká pravdepodobnosť, že ste natrafili na obrázok žabky, ktorá je známa ako „desert rain frog“. Ide o púštnu žabu Breviceps macrops. Vyzerá, ako keby bola neustále nahnevaná a pripravená poslať každého tam, kam slnko nesvieti.

Navyše, vydáva piskľavý zvuk, ktorý by ste možno od žaby ani len nečakali. Tak trochu pripomína zvuk, ktorý vydáva pískacia hračka pre psa. Aj vďaka tomu sa stala internetovou senzáciou. Ide však o vskutku jedinečný druh, ktorý sa ocitol v ohrození.

Púštna žaba sa na rozdiel od väčšiny iných žiab prispôsobila životu pod horúcim pieskom juhoafrickej púšte namiesto typickejších vlhkých dažďových pralesov a mokradí. Tento druh sa vyskytuje iba na jednom mieste na svete, a to vo veľmi malej lokalite na pobreží Namaqualandu v Južnej Afrike a v Namíbii.

Nájdete ju v pieskových dunách na jedinom mieste na svete

Zostáva zahrabaná v pieskových dunách a na povrch vychádza iba vtedy, keď nastane čas na rozmnožovanie alebo na kŕmenie. Vyznačuje sa tým, že má drobné guľaté telo a krátke končatiny pripomínajúce lopatky. Žiaľ, v biotope tejto žaby prebieha ťažba diamantov a rozvíja sa infraštruktúra.

Medzinárodná únia pre ochranu prírody IUCN ju tak zaradila na červený zoznam živočíchov, ktoré sú považované za zraniteľné. „Ak sa neprijmú potrebné opatrenia na jej ochranu, očakáva sa, že populácia Breviceps macrops v nasledujúcom desaťročí poklesne o 20 %,“ uviedla IUCN vo svojom vyhlásení. Na to, aká je táto žaba malá (rozmermi pripomína sladkosť marshmallow), dokáže prekonať vzdialenosť 38 metrov za jedinú noc.

Odborníci tvrdia, že je to jeden z najtrpezlivejších tvorov, akého kedy pozorovali. Vyčkávajú ukryté v piesku na hmlistú noc, počas ktorej majú šancu získať dostatok vlahy. Von vychádzajú aj vtedy, ak sa im zdá, že možno natrafia na vhodného partnera.

Púštna žaba
Foto: Dylan Leonard, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Sláva sa pre ňu stala dvojsečnou zbraňou

Prirodzené prostredie týchto žiab má šírku len zhruba 10 kilometrov. Preto je celá populácia čoraz viac ohrozovaná stratou biotopu a zmenami životného prostredia. Virálna sláva tohto zvieratka sa stala dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane si púštna žaba získala množstvo pozornosti a vedci tak mohli takpovediac pred širším publikom poukázať na to, aké dôležité je uchovanie jej biotopu.

Na druhej strane sa vďaka sláve na žabu nalepil pomyselný terč a nejeden zberateľ zvierat sa ju pokúša získať do svojej zbierky. Nech sú ale akokoľvek rozkošné, púštne žaby sa adaptovali na veľmi špecifické prostredie a to najlepšie, čo pre ne môžeme urobiť, je chrániť ho, a nie odnášať ich odtiaľ.

„Zo všetkých žiab na svete sa táto vyznačuje naozaj jedinečným spôsobom rozmnožovania, biológiou, fyzickými vlastnosťami a morfológiou. Nikde inde na svete sa nevyskytujú,“ vysvetlil odborník Louis du Preez z Africkej výskumnej skupiny pre ochranu obojživelníkov.

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