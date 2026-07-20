Počasie sa otočí o 180 stupňov: Studený front nás poriadne ochladí, horšie príde na konci týždňa

Nedeľu na Slovensku poznačil prechod výrazného studeného frontu, ktorý priniesol silné búrky, prudký vietor, lokálne intenzívny dážď a citeľné ochladenie. Najhoršia situácia bola na Považí, kde živel spôsobil škody a rozsiahle výpadky elektriny.
Podľa portálu iMeteo však búrlivé počasie nebolo jedinou zmenou, ktorú studený front priniesol. Do našej oblasti totiž začal od severozápadu prúdiť výrazne chladnejší vzduch a teploty budú počas najbližších dní citeľne nižšie. Ochladenie nebude krátkodobé a podľa aktuálnych predpovedí potrvá až do konca týždňa.
Studený front priniesol prudký zlom počasia
Prvé búrky dorazili v nedeľu popoludní z Rakúska nad západné Slovensko. Nástup studeného frontu bol mimoriadne výrazný v Holíči, kde sa za jedinú hodinu ochladilo z 30,5 °C na 19,7 °C. Teplota tak klesla o 10,8 °C a vietor dosiahol rýchlosť 19 m/s, teda približne 68 km/h.
Front následne postupoval ďalej na východ a búrky sa spájali do rozsiahlejších systémov. Kým na západe a severozápade už popoludní teploty klesli pod 20 °C, na juhu a východe sa ešte pohybovali okolo 30 °C. O 15:55 h namerali v Mužli 31,9 °C, zatiaľ čo Bratislava krátko predtým hlásila iba 18,9 °C.
Silný nárazový vietor bol najvýraznejším sprievodným javom búrok. V Nitre dosiahol rýchlosť 22,3 m/s, čo predstavuje viac ako 80 km/h. Ešte silnejší vietor zaznamenali na letisku v Dolnom Hričove pri Žiline, kde namerali náraz 24,4 m/s, teda takmer 88 km/h.
Prvé škody hlásili z Čadce, Orlového a Milochova. V Čadci vietor lámal stromy, v Orlovom strhol fóliovník a v Milochove spadol strom na cestu smerom na Považskú Bystricu. Postupne pribúdali ďalšie hlásenia z úseku medzi Púchovom a Žilinou.
Považie zasiahli najväčšie škody
Najviac zasiahnutou oblasťou bolo Považie, predovšetkým okolie Považskej Bystrice, Bytče, Púchova a Žiliny. Vietor vyvracal stromy, lámal konáre, blokoval cesty a poškodzoval budovy aj technickú infraštruktúru. Mesto Považská Bystrica vyzvalo obyvateľov, aby nahlasovali vzniknuté škody, keďže popadané stromy evidovalo na viacerých miestach.
Silný vietor poškodil aj vodnú elektráreň Nosice, kde strhol časť strechy. Hasiči počas večera odstraňovali popadané stromy z ciest a zasahovali na viacerých miestach naraz. Škody hlásili aj ďalšie obce smerom k Žiline.
Búrky zároveň spôsobili rozsiahle výpadky elektriny. Najviac problémov zaznamenala Stredoslovenská distribučná. Okolo 22:00 h boli bez elektriny časti Považskej Bystrice, Púchova, Bytče a Žiliny, ale aj Raková, Lazy pod Makytou, Veľké Rovné, Štiavnik, Kolárovice, Rudina či Vysoká nad Kysucou.
Výpadky postihli aj Hontianske Moravce, Maršovú, Rašov, Tekovskú Breznicu a ďalšie obce. Na niektorých miestach trvali niekoľko hodín, keďže energetici museli najprv odstrániť poruchy spôsobené popadanými stromami a polámanými konármi.
Miestami spadlo viac ako 40 milimetrov zrážok
Dážď bol na Slovensku veľmi nerovnomerný. Radarové odhady ukázali, že na viacerých miestach spadlo od 20 do 40 mm zrážok, lokálne aj viac. Na juhu Trenčianskeho kraja mohlo podľa odhadov spadnúť viac ako 40 mm dažďa, zatiaľ čo na iných miestach napršalo len niekoľko milimetrov.
Podľa operatívnych údajov SHMÚ za 24 hodín do pondelkovej polnoci spadlo najviac zrážok v Jarabe, a to 46,1 mm. V Jasení namerali 34,9 mm, v Kapušanoch 33,6 mm a v Dolnom Harmanci aj Bystrej, Bystrianke zhodne 29,1 mm. V Jarabine spadlo 29,0 mm a na Motyčkách 26,8 mm.
Sieť Blitzortung zaznamenala počas nedele nad Slovenskom 3 382 bleskov. V širšom sledovanom priestore ich bolo takmer 48-tisíc. Vo večerných hodinách sa búrky presunuli nad východné Slovensko. Na západe už zrážky od severozápadu ustávali a oblačnosť sa postupne zmenšovala. Kým na východe sa okolo 18:39 h teploty ešte približovali k 30 °C, na západe bolo približne 20 °C a na severe miestami len okolo 15 °C.
Po búrkach prichádza niekoľko dní chladného počasia
Ako píše iMeteo v ďalšom článku, studený front otvoril cestu výrazne chladnejšiemu vzduchu, ktorý začína na Slovensko prúdiť od severozápadu. Už počas pondelka budú teploty v porovnaní s nedeľou nižšie približne o 5 až 7 °C. Ochladenie pritom nebude len krátkodobé. Severozápadné prúdenie bude počas ďalších dní postupne silnieť a neskôr ho vystrieda ešte chladnejšie prúdenie zo severu. To znamená, že chladnejší charakter počasia sa udrží počas väčšiny týždňa.
Už v utorok a v stredu zostanú denné teploty na väčšine územia výrazne nižšie, než na aké boli obyvatelia Slovenska zvyknutí počas uplynulých dní. Na severe bude miestami len okolo 20 °C, na juhu sa síce môže ojedinele otepliť viac, tropické teploty sa však už neočakávajú.
Najchladnejší deň by mal prísť vo štvrtok. Maximálne denné teploty sa podľa aktuálnych predpovedí dostanú len na 17 °C až 24 °C, takže na väčšine územia Slovenska nebude ani 25 °C, čo je hranica letného dňa. Predovšetkým na severe, v horských oblastiach a pri dlhšom pobyte vonku bude počasie pôsobiť skôr jesenným dojmom než vrcholom leta.
Meteorológovia zároveň upozorňujú, že chladnejší vzduch nebude jediným sprievodným javom. Počas celého týždňa treba rátať s premenlivou oblačnosťou, početnými prehánkami a miestami aj búrkami. Práve kombinácia zrážok, vetra a nižších teplôt spôsobí, že pocitová teplota bude ešte o niekoľko stupňov nižšia, než ukážu teplomery.
Chladné budú aj noci, vrátia sa prehánky
Ochladenie sa prejaví aj počas nocí a skorých ranných hodín. Na viacerých miestach môžu teploty klesnúť pod 10 °C, pričom v najchladnejších regiónoch Slovenska sa priblížia až k 5 °C. Najmä v horských dolinách a na severe krajiny tak budú rána na druhú polovicu júla nezvyčajne chladné.
Podľa aktuálnej predpovede by malo takéto premenlivé a výrazne chladnejšie počasie pretrvať až do konca týždňa. Výraznejšia zmena sa zatiaľ črtá až na jeho prelome, keď by sa nad strednú Európu mohol opäť rozšíriť teplejší vzduch a denné teploty by sa mali postupne vrátiť na letné hodnoty.
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