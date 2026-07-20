Niektoré úseky nemôžu lode preplávať: Dunaj v Rumunsku dosiahol najnižšiu hladinu za posledných 30 rokov

Rieka Dunaj

Foto: TASR - Ľuboš Pilc

Lucia Mužlová
TASR
Niektoré úseky Dunaja nemôžu väčšie lode pre nízky stav hladiny rieky preplávať.

Na väčšine územia Slovenska bol počas júna pozorovaný pokles hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Ako sa ukazuje, problémy má aj Dunaj. Z pohľadu priemerných mesačných prietokov povrchových tokov bol jún vo väčšine vodomerných staníc vo väčšine povodí Slovenska suchý až extrémne suchý.

Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách. Pre TASR to potvrdili z Dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu.

 „Plavidlá s väčším ponorom nemôžu na niektorých úsekoch Dunaja bezpečne preplávať, a preto zotrvávajú na vhodných kotviskách a vyčkávajú na zlepšenie plavebných podmienok,“ uviedol Dopravný úrad pre TASR. Upozornil zároveň na to, že plavidlá, ktorých ponor umožňuje bezpečný prechod cez kritické úseky rieky, môžu vo svojej plavbe naďalej pokračovať.

Najnižšia úroveň hladiny v Rumunsku za posledných 30 rokov

Hladina rieky Dunaj v Rumunsku cez víkend klesla na najnižšiu úroveň od roku 1996. Úrady preto zaviedli obmedzenia, čo ovplyvnilo zavlažovacie možnosti poľnohospodárov a spôsobilo narušenie lodnej dopravy a cestovného ruchu, informuje TASR na základe pondelňajšej správy agentúry Reuters.

Vlny horúčav a sucho ovplyvnili v tomto roku vodné cesty po celej Európe a podľa údajov projektu Reuters Climate Monitor sa v pondelok na západne Európy očakáva maximálna priemerná teplota 26,2 stupňa Celzia. Je to o 2,7 stupňa viac, ako je bežná maximálna teplota pre 20. júl.

Rumunská štátna agentúra pre vodné hospodárstvo uviedla, že prietok druhej najdlhšej rieky v Európe na rumunskom ústí dosiahol v nedeľu 1700 kubických metrov vody za sekundu. Priemerný júlový prietok sa pritom zvyčajne pohybuje na hodnote okolo 4700 kubických metrov za sekundu.

Pohľad na Bratislavu
Ilustračná foto: TASR – Jaroslav Novák

Zábery Reuters ukazujú dlhé úseky odkrytého piesku na brehoch v blízkosti hraníc so susedným Bulharskom, pričom došlo aj k pozastaveniu niekoľkých trajektových spojov a nákladné člny na prepravu obilia boli odstavené. Rumunsko patrí medzi najväčších predajcov a vývozcov obilia v Európskej Únii.

Tamojšie úrady obmedzili poľnohospodárom prístup k vode na zavlažovanie plodín na juhovýchode Rumunska a regulujú vodné nádrže, aby zaistili minimálnu výšku hladiny potrebnú na chladenie dvoch reaktorov štátneho výrobcu jadrovej energie Nuclearelectrica.

Podľa rumunskej vodohospodárskej agentúry sa očakáva, že hladiny Dunaja sa od pondelka budú postupne zvyšovať vďaka silným dažďom v niekoľkých okresoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Počasie sa otočí o 180 stupňov: Studený front nás poriadne ochladí, horšie príde na konci…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac