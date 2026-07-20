Niektoré úseky nemôžu lode preplávať: Dunaj v Rumunsku dosiahol najnižšiu hladinu za posledných 30 rokov

Na väčšine územia Slovenska bol počas júna pozorovaný pokles hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Ako sa ukazuje, problémy má aj Dunaj. Z pohľadu priemerných mesačných prietokov povrchových tokov bol jún vo väčšine vodomerných staníc vo väčšine povodí Slovenska suchý až extrémne suchý.
Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách. Pre TASR to potvrdili z Dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu.
„Plavidlá s väčším ponorom nemôžu na niektorých úsekoch Dunaja bezpečne preplávať, a preto zotrvávajú na vhodných kotviskách a vyčkávajú na zlepšenie plavebných podmienok,“ uviedol Dopravný úrad pre TASR. Upozornil zároveň na to, že plavidlá, ktorých ponor umožňuje bezpečný prechod cez kritické úseky rieky, môžu vo svojej plavbe naďalej pokračovať.
Najnižšia úroveň hladiny v Rumunsku za posledných 30 rokov
Hladina rieky Dunaj v Rumunsku cez víkend klesla na najnižšiu úroveň od roku 1996. Úrady preto zaviedli obmedzenia, čo ovplyvnilo zavlažovacie možnosti poľnohospodárov a spôsobilo narušenie lodnej dopravy a cestovného ruchu, informuje TASR na základe pondelňajšej správy agentúry Reuters.
Vlny horúčav a sucho ovplyvnili v tomto roku vodné cesty po celej Európe a podľa údajov projektu Reuters Climate Monitor sa v pondelok na západne Európy očakáva maximálna priemerná teplota 26,2 stupňa Celzia. Je to o 2,7 stupňa viac, ako je bežná maximálna teplota pre 20. júl.
Rumunská štátna agentúra pre vodné hospodárstvo uviedla, že prietok druhej najdlhšej rieky v Európe na rumunskom ústí dosiahol v nedeľu 1700 kubických metrov vody za sekundu. Priemerný júlový prietok sa pritom zvyčajne pohybuje na hodnote okolo 4700 kubických metrov za sekundu.
Zábery Reuters ukazujú dlhé úseky odkrytého piesku na brehoch v blízkosti hraníc so susedným Bulharskom, pričom došlo aj k pozastaveniu niekoľkých trajektových spojov a nákladné člny na prepravu obilia boli odstavené. Rumunsko patrí medzi najväčších predajcov a vývozcov obilia v Európskej Únii.
Tamojšie úrady obmedzili poľnohospodárom prístup k vode na zavlažovanie plodín na juhovýchode Rumunska a regulujú vodné nádrže, aby zaistili minimálnu výšku hladiny potrebnú na chladenie dvoch reaktorov štátneho výrobcu jadrovej energie Nuclearelectrica.
Podľa rumunskej vodohospodárskej agentúry sa očakáva, že hladiny Dunaja sa od pondelka budú postupne zvyšovať vďaka silným dažďom v niekoľkých okresoch.
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