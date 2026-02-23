Vedci sú v nemom úžase: Vo vesmíre sa udiala vzácna udalosť, čierna diera sa ukázala v plnej sile

Vedci nedávno spozorovali výnimočný jav, ktorý sa odohral vo vesmíre. Čierna diera roztrhala masívnu hviezdu. Táto vzácna udalosť už dostala aj pomenovanie – Whippet.
O nezvyčajnom úkaze astronómovia oficiálne informovali začiatkom januára na konferencii Americkej astronomickej spoločnosti, píše Phys.org. Hviezdu, ktorá sa stala obeťou záhadnej čiernej diery, označili ako roztrhanú a pohltenú. Astrofyzik a hlavný autor článku Daniel Perley uviedol, že ide o vzácny a úžasný jav.
Silná explózia
Pohltenie hviezdy zároveň vytvorilo tak silnú explóziu, že ide o jednu z najsilnejších vesmírnych udalostí v dejinách. Množstvo uvoľnenej energie nakrátko dosiahlo až 400 miliárd-násobok energie Slnka a prekonalo aj najsilnejšie supernovy.
„Tieto udalosti nám nielen pomáhajú identifikovať čierne diery, ale poskytujú aj nový spôsob, ako zistiť, kde sa čierne diery vyskytujú, ako sa formujú a rastú,“ prezradil Perley.
