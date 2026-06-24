Sobotný prelet asteroidu odštartuje nabité leto. Čakajú nás jasné Perzeidy aj zatmenie Mesiaca

Nočná obloha

Foto: Pexels

Dana Kleinová
SITA
Leto bude plné astronomických udalostí.

Veľký asteroid, ktorý v sobotu preletí okolo Zeme v bezpečnej vzdialenosti, bude viditeľný aj pre amatérskych astronómov s malými teleskopmi či výkonnejšími ďalekohľadmi, oznámila v stredu Európska vesmírna agentúra (ESA).

Asteroid sa o 13.14 h SELČ priblíži k Zemi na 2 560 000 kilometrov, čo je viac než šesťnásobok vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom. Teleso s označením (152637) 1997 NC1 bude letieť rýchlosťou takmer deväť kilometrov za sekundu a podľa ESA Zemi nijako nehrozí.

Pozorovanie môže sťažiť Mesiac

Asteroid bol objavený v roku 1997 a jeho šírka sa podľa odrazivosti svetla odhaduje na 750 až 1 650 metrov, hoci niektoré výpočty naznačujú, že môže byť menší.

„Takéto blízke priblíženie objektu tejto veľkosti nastáva len raz za niekoľko rokov, hoci tentoraz môže pozorovanie sťažiť jasný Mesiac,“ uviedol Juan Luis Cano z úradu ESA pre planetárnu obranu. Vesmírne teleso bude pri priblížení viditeľné v častiach severnej pologule, počas preletu takmer na celom svete a pri vzďaľovaní už len z južnej pologule.

Mesiac
Foto: Pexels

Ďalšie nadchádzajúce vesmírne divadlá počas leta

Asteroid však nebude jediným zaujímavým objektom na oblohe počas tohto leta. Na konci júla sa napríklad môžete pripraviť na meteorický roj Delta Akvaridy, informuje portál Sea and Sky.

Delta Akvaridy sú priemerným rojom, ktorý v čase svojho maxima dokáže produkovať až 20 meteorov za hodinu. Vzniká z úlomkov, ktoré za sebou zanechali kométy Marsden a Kracht. Roj prebieha každoročne od 12. júla do 23. augusta. Tento rok vyvrcholí v noci z 28. júla na ráno 29. júla. Spln Mesiaca nanešťastie tento rok väčšinu meteorov zatmie. Ak však budete trpezliví, stále môžete zachytiť niekoľko tých jasnejších. Meteory budú zdanlivo vyžarovať zo súhvezdia Vodnár, no objaviť sa môžu kdekoľvek na oblohe.

Ďalšia astronomická udalosť nastane 2. augusta. Planéta Merkúr dosiahne najväčšiu západnú elongáciu 19,5 stupňa od Slnka. Je to najlepší čas na pozorovanie Merkúra, keďže sa bude nachádzať v najvyššom bode nad horizontom na rannej oblohe. Planétu môžete hľadať nízko nad východným obzorom tesne pred východom Slnka.

Nasledovať bude meteorický roj Perzeidy. Perzeidy sú jedným z najlepších meteorických rojov na pozorovanie, pričom v čase svojho maxima produkujú až 60 meteorov za hodinu. Spôsobuje ich kométa Swift-Tuttle, ktorá bola objavená v roku 1862. Perzeidy sú známe tým, že produkujú veľké množstvo jasných meteorov. Roj prebieha každoročne od 17. júla do 24. augusta. Tento rok vyvrcholí v noci z 12. augusta na ráno 13. augusta.

Pre Perzeidy je to pritom vynikajúci rok. Nebude svietiť Mesiac, ktorý by predstavenie rušil, takže sa pripravte na to, čo by mohlo byť pôsobivým zážitkom. Najlepšie podmienky na sledovanie budú z tmavého miesta po polnoci. Meteory budú zdanlivo vyžarovať zo súhvezdia Perzeus, no objaviť sa môžu kdekoľvek na oblohe.

Len o pár dní neskôr bude Venuša v najväčšej východnej elongácii. 15. augusta dosiahne planéta Venuša najväčšiu východnú elongáciu 45,9 stupňa od Slnka. Je to najlepší čas na pozorovanie Venuše, keďže sa bude nachádzať v najvyššom bode nad horizontom na večernej oblohe. Jasnú planétu hľadajte na západnej oblohe po západe Slnka.

Na konci leta prinesie 28. august čiastočné zatmenie Mesiaca. Čiastočné zatmenie Mesiaca nastáva, keď Mesiac prechádza polotieňom Zeme (penumbrou) a len jeho časť prejde najtmavším tieňom (umbrou). Počas tohto typu zatmenia časť Mesiaca stmavne, ako sa bude presúvať zemským tieňom. Zatmenie bude viditeľné vo väčšine Severnej Ameriky, v Mexiku, Strednej Amerike, Južnej Amerike, nad Atlantickým oceánom a vo väčšine Európy a Afriky.

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