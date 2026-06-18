Blízky východ môže čakať zlom vo vojne: USA a Irán potvrdili podpis dohody o ukončení konfliktu

Napätie na Blízkom východe by sa mohlo po mesiacoch bojov posunúť do novej fázy. Spojené štáty a Irán potvrdili podpis dohody, ktorá má ukončiť vojenské operácie v regióne, obnoviť plavbu cez strategicky dôležitý Hormuzský prieliv a vytvoriť priestor na ďalšie rokovania medzi oboma krajinami.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf tvrdí, že memorandum už po podpise oboma stranami nadobudlo okamžitú účinnosť. Dokument podľa neho podpísali prezidenti Donald Trump a Masúd Pezeškiján za asistencie sprostredkovateľov z Pakistanu a Kataru.
Dohoda nadobudla okamžitú účinnosť
Dohoda medzi USA a Iránom nadobúda po podpise oboch strán „okamžitú účinnosť“, vyhlásil vo štvrtok pakistanský premiér Šahbáz Šaríf. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom potvrdili obe zainteresované strany.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP. Pakistanský premiér ďalej uviedol, že lídri Spojených štátov aj Iránu – prezidenti Donald Trump a Masúd Pezeškiján – dohodu podpísali a Šarífa schválili ako sprostredkovateľa.
V príspevku na sociálnej sieti X Šaríf napísal, že dohoda „vstupuje do platnosti s okamžitou účinnosťou a ako prvý krok Islamská republika Irán okamžite znovuotvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu“.
Pakistan a Katar budú hostiť ceremoniál
Šaríf spresnil, že Pakistan a druhá sprostredkovateľská krajina Katar budú v piatok vo Švajčiarsku hostiť oficiálny podpisový ceremoniál. Jeho príspevok prišiel krátko po tom, čo Trump oznámil, že dohodu osobne podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v zámku vo Versailles.
Podpis dohody vzápätí prostredníctvom hovorcu ministerstva zahraničných vecí Esmáíla Bakájího potvrdil aj Irán. Podľa pôvodného plánu by k oficiálnemu podpisu dohody malo dôjsť vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock. Rezort sa nachádza neďaleko mesta Luzern v strednom Švajčiarsku a podľa AFP je ťažko dostupný, vďaka čomu sa dá jednoducho zabezpečiť. Miesto podľa švajčiarskeho rezortu diplomacie „navrhli pakistanskí a katarskí sprostredkovatelia, ako aj USA a Irán“.
Irán potvrdil podpis memoranda
Irán v noci na štvrtok potvrdil, že podpísal dohodu so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe. Oznámil to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Iránska strana potvrdila podpis tzv. memoranda o porozumení s USA zo strany hlavy štátu Masúda Pezeškijána krátko po tom, čo nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu oznámil, že americký prezident Donald Trump dokument osobne podpísal v stredu počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vo Versailles pri Paríži, kde sa obaja lídri stretli po skončení summitu predstaviteľov krajín skupiny G7.
„Text islamabadského memoranda o porozumení bol zavŕšený podpismi prezidentov – teraz je čas otestovať implementáciu tejto dohody,“ vyhlásil Bakájí, ktorého citovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA. Informáciu o podpise memoranda zo strany Trumpa priniesol spravodajský portál Axios, ktorý sa odvolal na dva zdroje z USA.
Memorandum má ukončiť vojnu na Blízkom východe
Memorandum o porozumení s Iránom, ktorý má za cieľ ukončenie vojny na Blízkom východe a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, mali pôvodne oficiálne podpísať v piatok počas ceremónie vo Švajčiarsku, hoci elektronicky ho obe strany podpísali už v nedeľu. Na piatkovej ceremónii sa pôvodne za iránsku stranu mal zúčastniť predseda parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf, za americkú stranu viceprezident J.D. Vance.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí však medzičasom naznačilo, že memorandum by mohol za USA podpísať prezident Donald Trump a za Irán prezident Masúd Pezeškiján. Cieľom 14-bodového memoranda, ktorého text zverejnili predstavitelia Trumpovej administratívy v stredu, je dosiahnuť „okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu“.
Strany sa zaviazali rešpektovať zvrchovanosť
Strany sa jeho podpisom zaväzujú „rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany“. Do 60 dní sa začnú rokovania zamerané na dosiahnutie konečnej dohody, hoci táto lehota by sa mohla predĺžiť na základe vzájomného konsenzu. Do 30 dní majú Spojené štáty ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov a znížiť vojenskú prítomnosť v regióne na úroveň pred konfliktom.
Americký prezident Donald Trump podpísal dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe, oznámil v stredu nemenovaný predstaviteľ USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na ceremónii mali byť Vance a Kálíbáf
Podpis dohody zo strany Trumpa povrdil americký predstaviteľ po tom, čo spravodajský portál Axios v stredu uviedol, že k tomu došlo počas večere Trumpa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v zámku Versailles pri Paríži, kde sa Trump presunul po skončení summitu lídrov skupiny G7. Portál Axios sa pritom odvolal na dva nemenované zdroje z USA.
„Môžem potvrdiť podpis,“ uviedol podľa AFP predstaviteľ Bieleho domu na otázku o správach, že Trump osobne podpísal kópiu dokumentu počas večere s Macronom vo Versailles. Memorandum o porozumení s Iránom, ktorý má za cieľ ukončenie vojny na Blízkom východe a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, mali pôvodne oficiálne podpísať v piatok počas ceremónie vo Švajčiarsku, hoci elektronicky ho obe strany podpísali už v nedeľu.
Na piatkovej ceremónii sa pôvodne za iránsku stranu mal zúčastniť predseda parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf, za americkú stranu viceprezident J.D. Vance. Iránske ministerstvo zahraničných vecí však medzičasom naznačilo, že memorandum by mohol za USA podpísať prezident Donald Trump a za Irán prezident Masúd Pezeškiján.
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